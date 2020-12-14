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Калинин — о ничьей с ЦСКА: «Такой результат – заслуга всей команды»

сегодня, 09:51
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Защитник «Урала» Игорь Калинин, забивший в концовке матча 18-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2), поделился впечатлениями от встречи.

Начали как-то неуверенно. Первые 10 минут… Надо с самого начала входить в игру, не бояться играть. А потом привыкли к полю, привыкли к сопернику, начали грамотно обороняться, как и обсуждали с тренерами. Выполняли установку. По большому счёту, один опасный момент был у ЦСКА и гол. Действовали на контратаках, были свободные зоны. Мы всё это разбирали на теории, и, думаю, что до удаления мы выполняли установку тренеров. После удаления соперники больше стали контролировать мяч, но мы всё равно пытались контратаковать, не садились в глухую оборону и в итоге достигли того, чего хотели.

Было ощущение, что «Урал» перехватывает инициативу? Ребята понимали, что осталось две игры, плюс надо было реабилитироваться за обидное поражение в Питере, конечно, все хотели взять очки и выиграть, поэтому выходили только с желанием победить.

Эпизод с голом? Просто пошёл уже на последних минутах в штрафную ЦСКА, Денис Кулаков сделал хорошую передачу. Я выпрыгнул, пробил, получилось, что хорошо попал – гол, отлично. Было очень приятно забить, плюс, с учётом того, что мы играли вдесятером. Заработать очко в такой игре очень приятно. Главное, что команда провела хороший матч, все ребята бились. Я думаю, что такой результат – заслуга всей команды.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:42
ах, игры Урала так контрастны,
так не похожи одна на другую ...
Союзник противников
Союзник противников ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 11:56
Цэ дило,лишь бы в чемпиона страны-ПФК ЦСКА(женский) не попёрся за славой!

...а Ханчарэнка должен быть уволен.
oFANATo
oFANATo ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 11:51
Говорят Михалыч из ПФК ЦСКА перейдет в ПХК ЦСКА и первый трансфер туда будет Обляков.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 11:19
Наверное об этой ничье он будет рассказывать своим внукам как о лучшем эпизоде своей футбольной карьеры
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:14
Как сообщает источник, после матча с "Уралом" (2:2) состоялся приватный разговор главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко и главы совета директоров московского клуба Максима Орешкина.

По информации источника, Гончаренко высказал желание покинуть московский клуб. Сам Виктор Гончаренко сказал Орешкину, что потерял контроль над игроками команды.

Отставку Гончаренко Максим Орешкин не принял.

...а Ханчарэнка должен быть уволен.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:50
Уральцы молодцы, лихо справились с нашими недоумками.
cska1948
cska1948
сегодня в 10:14
Калинин — о ничьей с ЦСКА: «Такой результат – заслуга всей команды»
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Не надо скромничать! Это заслуга ОБЕИХ команд!
Cat01
Cat01
сегодня в 10:12
Молодец скромно но верно!
particular
particular
сегодня в 10:11
Почему-то в предыдущем туре команда не сильно пыталась что-то заслужить (5-1)...
Но выслужиться получилось...
berda2003
berda2003
сегодня в 10:01
забыл сказать, что подписали обходной лист пастушку из Бяларуси...
ОПС
ОПС
сегодня в 09:54
Все правильно говорит.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 09:54, ред.
Ну да, ну да, вы только с зенитом расслабляетесь и безвольно сливаете, а с другими заслуга всей команды )))))
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