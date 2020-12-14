Калинин — о ничьей с ЦСКА: «Такой результат – заслуга всей команды»

Защитник «Урала» Игорь Калинин, забивший в концовке матча 18-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2), поделился впечатлениями от встречи.
Начали как-то неуверенно. Первые 10 минут… Надо с самого начала входить в игру, не бояться играть. А потом привыкли к полю, привыкли к сопернику, начали грамотно обороняться, как и обсуждали с тренерами. Выполняли установку. По большому счёту, один опасный момент был у ЦСКА и гол. Действовали на контратаках, были свободные зоны. Мы всё это разбирали на теории, и, думаю, что до удаления мы выполняли установку тренеров. После удаления соперники больше стали контролировать мяч, но мы всё равно пытались контратаковать, не садились в глухую оборону и в итоге достигли того, чего хотели.
Было ощущение, что «Урал» перехватывает инициативу? Ребята понимали, что осталось две игры, плюс надо было реабилитироваться за обидное поражение в Питере, конечно, все хотели взять очки и выиграть, поэтому выходили только с желанием победить.
Эпизод с голом? Просто пошёл уже на последних минутах в штрафную ЦСКА, Денис Кулаков сделал хорошую передачу. Я выпрыгнул, пробил, получилось, что хорошо попал – гол, отлично. Было очень приятно забить, плюс, с учётом того, что мы играли вдесятером. Заработать очко в такой игре очень приятно. Главное, что команда провела хороший матч, все ребята бились. Я думаю, что такой результат – заслуга всей команды.
так не похожи одна на другую ...
так не похожи одна на другую ...
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
По информации источника, Гончаренко высказал желание покинуть московский клуб. Сам Виктор Гончаренко сказал Орешкину, что потерял контроль над игроками команды.
Отставку Гончаренко Максим Орешкин не принял.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
По информации источника, Гончаренко высказал желание покинуть московский клуб. Сам Виктор Гончаренко сказал Орешкину, что потерял контроль над игроками команды.
Отставку Гончаренко Максим Орешкин не принял.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
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Не надо скромничать! Это заслуга ОБЕИХ команд!
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Не надо скромничать! Это заслуга ОБЕИХ команд!
Но выслужиться получилось...
Но выслужиться получилось...