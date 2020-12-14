Калинин — о ничьей с ЦСКА: «Такой результат – заслуга всей команды»

Защитник «Урала» , забивший в концовке матча 18-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2), поделился впечатлениями от встречи.

Начали как-то неуверенно. Первые 10 минут… Надо с самого начала входить в игру, не бояться играть. А потом привыкли к полю, привыкли к сопернику, начали грамотно обороняться, как и обсуждали с тренерами. Выполняли установку. По большому счёту, один опасный момент был у ЦСКА и гол. Действовали на контратаках, были свободные зоны. Мы всё это разбирали на теории, и, думаю, что до удаления мы выполняли установку тренеров. После удаления соперники больше стали контролировать мяч, но мы всё равно пытались контратаковать, не садились в глухую оборону и в итоге достигли того, чего хотели.

Было ощущение, что «Урал» перехватывает инициативу? Ребята понимали, что осталось две игры, плюс надо было реабилитироваться за обидное поражение в Питере, конечно, все хотели взять очки и выиграть, поэтому выходили только с желанием победить.