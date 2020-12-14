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Точилин: «Реакция Джанаева подтверждает, что Тедеско не про премию говорил»

сегодня, 15:05
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Глава селекционно-аналитического отдела «Сочи» Александр Точилин прокомментировал скандал с участием голкипера сочинского клуба Сослана Джанаева и главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

Ранее директор департамента красно-белых по связям с общественностью Антон Фетисов выступил с комментарием по жестам и поведению Доменико Тедеско во время матча с «Сочи». Но вы прекрасно понимаете, что это было сделано, чтобы тренер смог избежать дисквалификации. Очевидно, что Доменико не владеет русским настолько хорошо, чтобы начать говорить о премиальных с нашим вратарем. Сомневаюсь, что он вообще знает, как звучит это слово на русском. А из тех видеофрагментов, что мы с вами видели из подтрибунного помещения, очевидно, что разговора никакого не было. Были лишь реплики, брошенные на ходу. Да и реакция Сослана подтверждает, что Тедеско не про премиальные говорил.

Комментарий по жесту «с наручниками» со стороны пресс-службы гостей тоже кажется нелепым. Очевидно, что на 4-й добавленной минуте никакой тренер не будет использовать этот жест, чтобы дать какую-то секретную установку команде. Это малоубедительно.

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Все комментарии
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 15:25
Не туда все прикладывают свою энергию
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:24
Может тренер и провоцировал, но игрок то должен держать себя в руках.
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