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Калиниченко: «„Краснодар“ мог добиться в группе Лиги чемпионов большего»

сегодня, 14:16

Бывший футболист «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко оценил выступление российских клубов в еврокубках в нынешнем сезоне.

То, что происходит с нашим клубами в еврокубках, это и есть лакмусовая бумажка. Так, значит, мы не готовы конкурировать даже со средними европейскими клубами. Можно вынести за скобки «Краснодар», который наиболее пострадал от ситуации с коронавирусом. На мой взгляд, если бы все были здоровы, они могли добиться в группе Лиги чемпионов большего.

Фаворит этого розыгрыша Лиги чемпионов — мюнхенская «Бавария». Она показывает наиболее стабильный футбол и имеет огромный запас прочности. Кто может преподнести сюрприз? Менхенгладбахская «Боруссия». Команда выстроенная, организованная, и она способна удивить.

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:24
Проехали, после боя кулаками не машут.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 14:24
Нормального результата добился. В плей-офф Лиги Чемпионов нашим командам судя по всему делать нечего. Пусть в Лиге Европы попытается хотя бы еще один круг пройти. Там тоже состав участников может быть "Краснодару" не по рогам. Но все равно, надеемся и ждем. Больше не на кого.
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