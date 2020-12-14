Калиниченко: «„Краснодар“ мог добиться в группе Лиги чемпионов большего»

Бывший футболист «Спартака» и сборной Украины оценил выступление российских клубов в еврокубках в нынешнем сезоне.

То, что происходит с нашим клубами в еврокубках, это и есть лакмусовая бумажка. Так, значит, мы не готовы конкурировать даже со средними европейскими клубами. Можно вынести за скобки «Краснодар», который наиболее пострадал от ситуации с коронавирусом. На мой взгляд, если бы все были здоровы, они могли добиться в группе Лиги чемпионов большего.

Фаворит этого розыгрыша Лиги чемпионов — мюнхенская «Бавария». Она показывает наиболее стабильный футбол и имеет огромный запас прочности. Кто может преподнести сюрприз? Менхенгладбахская «Боруссия». Команда выстроенная, организованная, и она способна удивить.