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Баженов — о матче «Зенит» — «Спартак»: «Ожидаю хороший футбол, много голов»

сегодня, 14:32
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак16.12.2020 в 20:00 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов прокомментировал предстоящий матч 19-го тура РПЛ против «Зенита».

Ожидаю хороший футбол, чтобы было больше голов. Конечно, хочется, чтобы матч прошел без судейских скандалов, слишком много у нас их в последнее время. Последний матч перед паузой — надеюсь, что команды будут играть в свое удовольствие и победит сильнейший.

Возможные увольнения тренеров? Не думаю. Да, у Семака был провал в Лиге чемпионов, но это отдельный турнир. В чемпионате команда идет на первом месте, поэтому поводов для беспокойства я не вижу. Что касается «Спартака», то команда впервые за четыре года достаточно долго держится в лидерах, поэтому, я думаю, что Тедеско заслужил право доработать с командой минимум до конца этого сезона.

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Все комментарии
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 15:01
Согласен с Баженовым, ожидаю хороший футбол зенита и много голов в ворота cпартака
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 14:51
А я почему-то уверен в том ,что это будет очередной судейский беспредел ! Тедеско уже начали обрабатывать " сильные мира сего " . Осталось судеек питерских зарядить . )) О красивой и честной игре приходится только мечтать ! Очень хочется ошибиться !
112910415
112910415
сегодня в 14:46
пожелаем спокойных, разумных судей !
drug01
drug01
сегодня в 14:44
Желаем без ошибок судей
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:39
Пусть будет ничья!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:34
Кто победит тот и отложит увольнение тренера.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:33
Главное, чтобы судья игру не испортил
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