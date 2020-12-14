Баженов — о матче «Зенит» — «Спартак»: «Ожидаю хороший футбол, много голов»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал предстоящий матч 19-го тура РПЛ против «Зенита».

Ожидаю хороший футбол, чтобы было больше голов. Конечно, хочется, чтобы матч прошел без судейских скандалов, слишком много у нас их в последнее время. Последний матч перед паузой — надеюсь, что команды будут играть в свое удовольствие и победит сильнейший.

Возможные увольнения тренеров? Не думаю. Да, у Семака был провал в Лиге чемпионов, но это отдельный турнир. В чемпионате команда идет на первом месте, поэтому поводов для беспокойства я не вижу. Что касается «Спартака», то команда впервые за четыре года достаточно долго держится в лидерах, поэтому, я думаю, что Тедеско заслужил право доработать с командой минимум до конца этого сезона.