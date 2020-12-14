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Иванов: «Удаление Погребняка было несправедливым»

сегодня, 13:51
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ничью с ЦСКА (2:2) в матче 18-го тура РПЛ.

Мы первые 15 минут играли очень плохо, испугались, прижались, хоть у нас и опытные ребята в составе. Но все-таки переломили ситуацию и смогли сравнять счет. Это очень здорово, что смогли забить на последних минутах, когда все было против нас. В целом все понравилось, кроме судейства. Считаю, что удаление Погребняка было несправедливым, потому что Магнуссон долго цеплял его первым, а судья этого не замечал. Рад, что взяли очки. В прошлый раз, когда сыграли с ЦСКА 1:1, было ощущение, что упустили победу, а здесь — что смогли добиться ничейного результата.

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pomor45
pomor45
сегодня в 14:48
Сухой выйти из игры сухим явно не сумел. Не надо матчи регулировать, тогда всё путём будет.
КАМЮ
КАМЮ
сегодня в 14:33
Иванов наверняка невнимательно смотрел игру - здоровья ему. Хотя с претензиями к арбитрам я согласен. Урал должен был остаться вдесятером ещё в середине первого тайма, когда автор первого гола сбил Дзагу около штрафной уже вися на ЖК
112910415
112910415
сегодня в 14:27
ну не надо, все уже разобрались ...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:14
Григорий вчера был с температурой раз объвили о подозрении ковид, у больных людей больное воображение.
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 14:11
Ни фига себе не справедливо!!!!!!!!!!!!!!!!Судья еще пожалел и прямую КК недал,за это спасибо скажите!!!!!!!!!!!!!!!За такие жесты обычно прямая КК да еще и пару матчей дисквалификации!!!!!!!!!!!!!!!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 14:10
Объясню больному Грише, который совсем не знает правила. Допустим нарушение Магнуссона было (хотя за футболки все держат друг друга, а в первом тайме Паша даже завалил Магнуссона приемом волной борьбы и ничего). Но это не давало право Паше отмахиваться и бить рукой в лицо. Так что первая желтая абсолютно по делу. А дальше подлость от Паши. Судья отвернулся и пошел , а он замахивается на судью. Вторая не только бесспорная, но и обязательная. А дальше 1+1 = 2. Какие вопросы? Грише надо лечиться лучше.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:09
Главное очко взяли.
ОПС
ОПС
сегодня в 13:52
Раньшк надо было говорить.
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