Иванов: «Удаление Погребняка было несправедливым»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ничью с ЦСКА (2:2) в матче 18-го тура РПЛ .

Мы первые 15 минут играли очень плохо, испугались, прижались, хоть у нас и опытные ребята в составе. Но все-таки переломили ситуацию и смогли сравнять счет. Это очень здорово, что смогли забить на последних минутах, когда все было против нас. В целом все понравилось, кроме судейства. Считаю, что удаление Погребняка было несправедливым, потому что Магнуссон долго цеплял его первым, а судья этого не замечал. Рад, что взяли очки. В прошлый раз, когда сыграли с ЦСКА 1:1, было ощущение, что упустили победу, а здесь — что смогли добиться ничейного результата.