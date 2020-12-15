Судья Николаев: «Погребняка просто захлестнули эмоции»

Известный российский судья Алексей Николаев в эфире «Правила игры» прокомментировал удаление нападающего «Урала» Павла Погребняка в матче 18-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).
Здесь просто эмоции, которые захлестнули Погребняка. Сначала было очевидное нарушение с показом желтой карточки футболисту, дальше судья отворачивается, и идет замах на него. Это неспортивное поведение, которое не осталось без внимания. Если бы Павел кинул мяч, то это было бы прямое удаление. Судили конкретное действие, которое заслуживало предупреждения.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.