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Судья Николаев: «Погребняка просто захлестнули эмоции»

15 декабря 2020, 11:43
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Известный российский судья Алексей Николаев в эфире «Правила игры» прокомментировал удаление нападающего «Урала» Павла Погребняка в матче 18-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

Здесь просто эмоции, которые захлестнули Погребняка. Сначала было очевидное нарушение с показом желтой карточки футболисту, дальше судья отворачивается, и идет замах на него. Это неспортивное поведение, которое не осталось без внимания. Если бы Павел кинул мяч, то это было бы прямое удаление. Судили конкретное действие, которое заслуживало предупреждения.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
15 декабря в 12:46
Хорошо хоть не ударил судью а так хотел.
Союзник противников
Союзник противников
15 декабря в 12:39
Дело Ширика живёт и процветает.

...а Ханчарэнка должен быть уволен.
112910415
112910415
15 декабря в 12:35
очень эмоциональный юноша, навсегда молодой !
Опасный хулиган
Опасный хулиган
15 декабря в 12:25
Пашку-деревяшку надо простить
Serg_Diamond
Serg_Diamond
15 декабря в 12:16
Широкова тоже эмоции захлестнули...
drug01
drug01
15 декабря в 12:05
Надо держать себя в руках
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Gahi (раскрыть)
15 декабря в 12:04
Что взять с восемнадцатилетнего пацана - эмоции не научился контролировать , в наказание мобильник отобрать и гулять не отпускать - а что еще остается.?
shlomo
shlomo
15 декабря в 11:47
Паша совсем распоясался...:)))))..нужна смирительная рубашка
Gahi
Gahi
15 декабря в 11:47
Для того судья на поле чтобы эмоции вовремя гасить а не разжигать.
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