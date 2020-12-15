Судья Николаев: «Погребняка просто захлестнули эмоции»

Известный российский судья Алексей Николаев в эфире «Правила игры» прокомментировал удаление нападающего «Урала» в матче 18-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

Здесь просто эмоции, которые захлестнули Погребняка. Сначала было очевидное нарушение с показом желтой карточки футболисту, дальше судья отворачивается, и идет замах на него. Это неспортивное поведение, которое не осталось без внимания. Если бы Павел кинул мяч, то это было бы прямое удаление. Судили конкретное действие, которое заслуживало предупреждения.