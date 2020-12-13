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Матч «Тамбов» — «Рубин» пройдёт без использования офсайдных линий VAR

сегодня, 12:50
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов0 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Матч 18-го тура РПЛ «Тамбов» — «Рубин» пройдёт без использования VAR офсайдных линий. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Службам стадиона из-за сложных погодных условий в заранее обозначенное время не удалось нанести разметку на поле, что сделало невозможным проведение процедуры калибровки офсайдных линий.

В связи с этим, не будет использования технологии определения офсайда в данном матче. Использование компьютерных офсайдных линий не является обязательным с точки зрения Правил IFAB и протокола VAR. Основной функционал системы VAR будет работать в штатном режиме.

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Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 13:31
В виду печального финансового положения "Тамбова" и бойкотирования матчей футболистами, как не печально это констатировать, и от системы VAR не страшно отказаться. Хотя, кто знает, может добровольцы-бессеребренники "Тамбова" следуя примеру заслуженного ветерана Рыжикова дадут бой.
112910415
112910415
сегодня в 13:19
чудеса в решете ... бывает и так ?
pomor45
pomor45
сегодня в 13:14
Надо попробовать провести матч совсем без правила об офсайде.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:10
новое в игре? дальше будет забавнее -уверен))))))))))))))
shlomo
shlomo
сегодня в 13:07
ВАУ...веселись слобода!!!!.....сегодня если Рубин не выиграет у обескровленного и морально "убитого" Тамбова, то Лёня будет для меня "неудачным физруком"....:)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:02
Тамбову и без всяких там полосочек полну авоську накидают.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:51
Счет уже известен 5-1
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