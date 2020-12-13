Матч «Тамбов» — «Рубин» пройдёт без использования офсайдных линий VAR

Матч 18-го тура РПЛ «Тамбов» — «Рубин» пройдёт без использования VAR офсайдных линий. Об этом сообщает официальный сайт РФС .

Службам стадиона из-за сложных погодных условий в заранее обозначенное время не удалось нанести разметку на поле, что сделало невозможным проведение процедуры калибровки офсайдных линий.