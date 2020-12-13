Матч «Тамбов» — «Рубин» пройдёт без использования офсайдных линий VAR

Матч 18-го тура РПЛ «Тамбов» — «Рубин» пройдёт без использования VAR офсайдных линий. Об этом сообщает официальный сайт РФС.
Службам стадиона из-за сложных погодных условий в заранее обозначенное время не удалось нанести разметку на поле, что сделало невозможным проведение процедуры калибровки офсайдных линий.
В связи с этим, не будет использования технологии определения офсайда в данном матче. Использование компьютерных офсайдных линий не является обязательным с точки зрения Правил IFAB и протокола VAR. Основной функционал системы VAR будет работать в штатном режиме.