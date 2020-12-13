«Спартак» обратится в РФС по вопросу судейства в матче против «Сочи»

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что клуб направит жалобу в РФС по вопросу судейства в матче 18-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1).
Будет жалоба на неназначение двух пенальти.
Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что клуб направит жалобу в РФС по вопросу судейства в матче 18-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1).
Будет жалоба на неназначение двух пенальти.
«Тиньков-РПЛ», 18-й тур: Опять странные решения судей в разных матчах. И все в пользу «Зенита»… В матче Химки- ЦСКА левый пенальти на Щенникове, в матче Сочи - Спартак не назначенные два пенальти в ворота Сочи.
«Тиньков-РПЛ», 18-й тур: Опять странные решения судей в разных матчах. И все в пользу «Зенита»… В матче Химки- ЦСКА левый пенальти на Щенникове, в матче Сочи - Спартак не назначенные два пенальти в ворота Сочи.
Что первый матч засудили,что второй!
Приказ с верху
А там Питерские))))))
Что первый матч засудили,что второй!
Приказ с верху
А там Питерские))))))