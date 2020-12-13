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«Спартак» обратится в РФС по вопросу судейства в матче против «Сочи»

сегодня, 15:06
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что клуб направит жалобу в РФС по вопросу судейства в матче 18-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1).

Будет жалоба на неназначение двух пенальти.

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Все комментарии
CАRLOS
CАRLOS
сегодня в 16:26
Готовят почву перед матчем с Зенитом, но не поможет похоже.
CАRLOS
CАRLOS
сегодня в 16:25
Что? Я, наверное, не тот матч смотрел. Какие там пенальти, там желтые за симуляцию не показали игрокам Спартака.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 16:17, ред.
Еврокубки закончились – можно включать админресурс?!
«Тиньков-РПЛ», 18-й тур: Опять странные решения судей в разных матчах. И все в пользу «Зенита»… В матче Химки- ЦСКА левый пенальти на Щенникове, в матче Сочи - Спартак не назначенные два пенальти в ворота Сочи.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Snake Plissken (раскрыть)
сегодня в 16:05
Без проигрыша фактически. Если снимутся, то радость от этого перекроют потерю, а если не снимутся, то выигрыш будет. И так и так непложо
Griz07
Griz07
сегодня в 16:00
Зарема еще не снялась? ....с чемпионата?
Snake Plissken
Snake Plissken ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 15:49
Поставлю тыщу что не снимутся )))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:45
С Сочи судьи почему-то свистят не в пользу Спартака.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:42
Снова жалобы катают, стыд и позор.
Petergoff
Petergoff
сегодня в 15:40
Вот уж клуб скандальный. Представляю, что будет после победы Зенита, в среду.
Бамбихрюк
Бамбихрюк
сегодня в 15:38
Самое главное повтор то нам не показали как мяч в руку попал. Коментаторы быстро начали про другой момент рассказывать. Мерзость просто. Порой хочется забить смотреть наш футбик. Привычка фигова.
ABir
ABir
сегодня в 15:36
Второй раз в матче с курортниками топят Спартак. И ведь понятно в интересах кого, и понятно почему в матче с филиалом питера. В очной встрече ведь так откровенно топить соперника нельзя, а в Сочи под шумок, да неразбериху с провокациями прокатывает
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Snake Plissken (раскрыть)
сегодня в 15:32
Могу тебе по секрету сообщить. что известная БК "Рога и копыта" принимает ставки на то, что в случае наказания КДК РФС Тедеско за провокации и недостойное поведение, Спартак в этот раз снимется с розыгрыша РПЛ. Коэффициент 1,1 что снимется и 22, что не снимется. А ты как думаешь. При том, что немца накажут точно.
Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 15:28
Да - и с чемпионата сняться пусть не забудут как в прошлый раз
Mangur
Mangur ответ А чемпион то не настоящий (раскрыть)
сегодня в 15:26
Забавный матч будет Балет театра Драмы и Комедии. Актеры великолепные в обоих командах. Кто тот судья расстрельный будет?
Mangur
Mangur
сегодня в 15:24
Спартак хлюздить начинает Снова. Хлюзда -плут.мошенник..Хлюздить - трусливо хитрить.Даль.Но как говаривала Анна Ивановна у Суворова "Хлюзду на палочке катают"
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий ответ волгодон 2 (раскрыть)
сегодня в 15:18
Ну до игроков зенита дотрагиваться нельзя сразу пенальти,а нам за попадание в руку не свистят! Точно справедливо!!!
Сп62
Сп62 ответ волгодон 2 (раскрыть)
сегодня в 15:13
А слово справедливость тебе непонятно? Жаль, здесь помочь чем либо трудно.
волгодон 2
волгодон 2 ответ А чемпион то не настоящий (раскрыть)
сегодня в 15:11
По первому матчу согласятся все,а вчера сами виноваты.
112910415
112910415
сегодня в 15:11
ничего тут не изменишь
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
сегодня в 15:08
А толку?
Что первый матч засудили,что второй!
Приказ с верху
А там Питерские))))))
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 15:08
работа на перспективу ,для обретения заведомой лояльности
mangox22
mangox22
сегодня в 15:07
понеслась лихая
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