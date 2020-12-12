Арбитр Федотов: «Панин дважды не назначил пенальти в ворота „Сочи“»

Судья Игорь Федотов дал свою оценку судейству в матче 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:0). Встречу обслуживала бригада под руководством Игоря Панина.
Арбитр должен был назначать одиннадцатиметровый удар в ворота «Сочи» за фол на Жиго. Игрок «Спартака» смотрел на мяч и тянулся к нему, в этот момент игрок «Сочи» сначала блокировал Жиго корпусом, а потом ещё и рукой. Он фактически держит Жиго, не давая ему добраться до мяча. При этом важно, что игрок «Сочи» смотрел не на мяч, а на Жиго, стараясь не по правилам не пустить Жиго к мячу. «Спартак» должен был бить пенальти. Непонятно, почему VAR не вмешался в этот эпизод.
На 44-й минуте Ларссон бил по воротам «Сочи», игрок хозяев выставлял в сторону руку, куда и попал мяч. Следовало назначить одиннадцатиметровый в ворота «Сочи» и дать защитнику жёлтую карточку. Получается, арбитр дважды не назначил пенальти в ворота «Сочи». «Спартак» снова прибили.
Во втором дважды не назначили 100 процентные
Это уже даже не бесит
Это просто обычное 62о нашего чемпионата
Во втором дважды не назначили 100 процентные
Это уже даже не бесит
Это просто обычное 62о нашего чемпионата
Как сказал,так и будет!!! Как лучше будет для флагмана.
Как сказал,так и будет!!! Как лучше будет для флагмана.
Слепые, ангажированные коты!!!
Слепые, ангажированные коты!!!
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.