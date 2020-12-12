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Арбитр Федотов: «Панин дважды не назначил пенальти в ворота „Сочи“»

сегодня, 20:51
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Судья Игорь Федотов дал свою оценку судейству в матче 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:0). Встречу обслуживала бригада под руководством Игоря Панина.

Арбитр должен был назначать одиннадцатиметровый удар в ворота «Сочи» за фол на Жиго. Игрок «Спартака» смотрел на мяч и тянулся к нему, в этот момент игрок «Сочи» сначала блокировал Жиго корпусом, а потом ещё и рукой. Он фактически держит Жиго, не давая ему добраться до мяча. При этом важно, что игрок «Сочи» смотрел не на мяч, а на Жиго, стараясь не по правилам не пустить Жиго к мячу. «Спартак» должен был бить пенальти. Непонятно, почему VAR не вмешался в этот эпизод.

На 44-й минуте Ларссон бил по воротам «Сочи», игрок хозяев выставлял в сторону руку, куда и попал мяч. Следовало назначить одиннадцатиметровый в ворота «Сочи» и дать защитнику жёлтую карточку. Получается, арбитр дважды не назначил пенальти в ворота «Сочи». «Спартак» снова прибили.

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Все комментарии
VERSTECK
VERSTECK
сегодня в 23:11
Вы ещё бы федуна спросили
ошалевший
ошалевший
сегодня в 22:59
в своё время федотов не по детски подсуживал зинке,а они ему вот так сейчас долги возвращают,не благодарные вы
ошалевший
ошалевший
сегодня в 22:47
самый трэш это когда газпром канал показывал повтор с головой мевли,когда мяч в руку попал в следующем эпизоде,вся суть ясна была уже тогда
Saban18
Saban18
сегодня в 22:34
Даже не пытался троллить) Так геройски пишут раз его удалили, то и я с ним) Тут же создают новый акк и... ничего не изменилось. Пукнули, проветрили и живем как жили)
Saban18
Saban18 ответ 12serg12 (раскрыть)
сегодня в 22:28
    Saban18
    Saban18 ответ Ген Геныч (раскрыть)
    сегодня в 22:26
    Ротор - Уфа неважно, там нет слова СПАРТАК на который у них метки стоят!)
    12serg12
    12serg12
    сегодня в 22:26
    Спартак не наиграл даже на ничью. С такой игрой седьмое место будет хорошим достижением.
    Vredinka_online
    Vredinka_online ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 22:08
    Цаллагов выставляет руку и немного останавливается, но движения в игрока он не делает и пытается бороться за мяч
    Авангардист
    Авангардист
    сегодня в 22:07
    Литейного выгнали, удаляйте и этот аккаунт.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 22:07
    Это уже не имеет значения
    Vredinka_online
    Vredinka_online ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 22:03
    Это Вам за матч с Ротором вернулось. Вот такая она жизнь.
    makkie
    makkie ответ КАМЮ (раскрыть)
    сегодня в 21:56
    А самому посмотреть эти эпизоды не судьба?
    Project Pandora
    Project Pandora ответ Союзник противников (раскрыть)
    сегодня в 21:55
    Говорить нужно по существу, а не "где вы были десять лет назад?".
    Project Pandora
    Project Pandora ответ КАМЮ (раскрыть)
    сегодня в 21:54
    Ну конечно. И ни один момент он не обосновал, верно? Или тебе лишь бы кукарекнуть?
    Саша Белов
    Саша Белов
    сегодня в 21:53
    В первом матче дважды поставили липовые пенки
    Во втором дважды не назначили 100 процентные
    Это уже даже не бесит
    Это просто обычное 62о нашего чемпионата
    А чемпион то не настоящий
    А чемпион то не настоящий
    сегодня в 21:45
    У Дюкова свои правила и законы в его чемпионате!
    Как сказал,так и будет!!! Как лучше будет для флагмана.
    КАМЮ
    КАМЮ ответ LOpp (раскрыть)
    сегодня в 21:39
    8 штук, которые вы пробили устраивая из штрафной соперников дельфинарий
    КАМЮ
    КАМЮ
    сегодня в 21:29
    Задолбал уже Федот. Все его разборы за СпаМ
    makkie
    makkie
    сегодня в 21:27
    Ну если с Жиго пенальти на тоненького, то руку Цаллагова только слепой не видел. Судья стоял рядом, обзор был прекрасный. VAR тоже работал - обязаны были посмотреть, тем более, что игроки апеллировали к судье. Но Матч ТВ показывал повторы где Новосельцев выбивает мяч головой 🤦‍♂️

    Слепые, ангажированные коты!!!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Просто утка (раскрыть)
    сегодня в 21:26
    У Федотова амплуа ФАНТАЗЕР. Он думает, что один в футболе разбирается. А кстати, почему он не судит даже в ФНЛ, если все знает?
    Просто утка
    Просто утка
    сегодня в 21:24
    Федотов кто такой? Не у Петросяна в команде?
    А чемпион то не настоящий
    А чемпион то не настоящий
    сегодня в 21:19
    2 игры с сочи газпром забрал у Спартака!
    112910415
    112910415
    сегодня в 21:19
    удивляться не приходится
    kolpankolpan
    kolpankolpan
    сегодня в 21:16
    Тянулся к мячу, хотел ударить... Ему не дали.....Он что этот Федотов, бредит?...... ...Тянусь к банкомату хочу его взять-обнять, но не дотягиваюсь, что тоже пенальти?
    Parma1972
    Parma1972
    сегодня в 21:14
    Началось, какие пенальти?Федотов проспись..
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 21:12
    Как мне нравится,когда "бывшие" становятся самыми объективными и знающими нюансы правил футбола\! Где же они были во время судейской карьеры,когда стороны разгневанно поливали их матом???

    ...а Ханчарэнка должен быть уволен.
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ Иван Тасминский (раскрыть)
    сегодня в 21:08
    А что прибегать,если все всё видели,как и в матче Ротор-Уфа ,были ли пенальти или нет!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    сегодня в 21:07
      Lucho Gonzalez
      Lucho Gonzalez
      сегодня в 21:05
      Какой федотов исполнительный, добросовестно отрабатывает подачку федуна несмотря ни на что
      bosun
      bosun ответ Блоссия (раскрыть)
      сегодня в 21:03
      Тетя Блося вылезла из нафталина))
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