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«Усилия футболистов смыли в унитаз». День больших скандалов, арбитры снова чудят в РПЛ

вчера, 22:03
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Казарцев ярче всех, но в Сочи и Санкт-Петербурге свои нюансы.

Казарцеву не помог очевидный повтор

Вратарь «Уфы» Беленов после матча против «Ротора» эмоционально, но четко высказался о работе рефери:

Вроде бы вратарь в зелёной майке. Зачем смотреть VAR, если ты даже там не видишь очевидного? Парень играет рукой – это пенальти и вторая желтая карточка при счёте 0:0. Мне очень стыдно, что в нашем футболе происходит такое. Усилия футболистов и персонала, спонсоров и болельщиков можно смыть в унитаз одним решением?!

Можно. На 67-й минуте Жамалетдинов пробил по воротам, а Микелтадзе из «Ротора» присел и сыграл рукой. Там пенальти и вторая желтая, невероятно простой эпизод, когда есть повтор. Казарцеву указали на его ошибку ассистенты, пошел смотреть повтор и не назначил пенальти.

В РФС признали ошибку, председатель судейского комитета Ашот Хачатурянц не стал юлить:

Оценку работе Казарцева окончательно вынесет экспертно-судейская комиссия, но, на мой взгляд, это грубейшая ошибка. В его исполнении не первая. Есть вопросы к его профессиональным качествам. С такими ошибками судить РПЛ невозможно.

Невозможно, а за 6 матчей в новом сезоне деньги получил. В прошлом работал в 16 турах, в позапрошлом – в 18. Рефери словно издевается, ведь после скандала в игре «Спартака» и «Сочи» в Москве умудрился не заметить игру рукой с помощью VAR. Причем помощники Калугин и Васильев подсказывали, что нарушение есть.

Пенальти не назначили. В результате «Ротор» сам забил, а «Уфе» поражение может стоить места в РПЛ. Казарцева снова уберут. Но стоит напомнить, что в прошлом году чудил в матче ЦСКА и «Краснодара». Потом в игре «Спартака» и «Сочи». Теперь в поединке «Ротора» и «Уфы». Сколько надо поводов, чтобы сделать выводы?

Иванов и Панин справились не до конца

В Сочи и Санкт-Петербурге есть вопросы к важным эпизодам. Арбитры проверили гол Ларссона и увидели, что перед ударом мяч коснулся руки Джордана – отмена мяча по делу. Но после другого удара шведа мяч вроде как попал в выставленную руку футболиста «Сочи».

Вроде как, поскольку нормальный поворот не показали! Есть ряд фото, но на дворе 21 век, нужно видео – тогда сможем точно понять, был ли фол для назначения пенальти. Если да, то это результативная ошибка рефери. И не важно, насколько плохо играл «Спартак», пенальти — вопрос закона, а не качества футбола.

Вот «Динамо» десять минут шикарно прессинговало «Зенит» в схеме с пятью в линию – Семак признался, что его удивили. Чемпион действовал плохо, а потом забил, воспользовавшись отскоками. Но дальше судья поставил пенальти. Паршивлюк стелился в подкате, соперник уже успел отдать пас, случился контракт.

Но решение Иванова указать на «точку» — спорное. Паршивлюк пытался остановиться, не сыграл агрессивно (минус «безрассудность») и не нанес травму (отсеиваем «чрезмерную силу»). Другими словами, чтобы в рядовом игровом эпизоде, в котором Сантос не получил травму, указать на «точку», надо проявить инициативу.

Судья Иванов так и поступил. «Зенит» получил преимущество в два мяча, что упростило задачу чемпиону. Как «Сочи» помогло решение рефери не перепроверять эпизод, когда мяч мог встретить руку в штрафной. И резервный арбитр на юге не среагировал, когда в перерыве тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин (экс-голкипер «Зенита») заявил Тедеско, что немцу в России не рады.

Зачем этот шовинизм в интернациональном городе Сочи? Доменико уже немного говорит на русском языке и знакомую риторику тридцатых годов прошлого века «это наша земля» и «это наш Колизей» не оценил, правильно возмутился. После матча случились стычки. Тедеско по-русски спросил Джанаева: «Сколько денег?» А все потому, что один рефери недоработал на поле, второй – на бровке.

В этом сезоне вес одного эпизода вырос

Надо уметь разделять мухи от котлет. Речь не о «Роторе», «Зените» и «Сочи» — у всех победы, их никто из таблицы не вычеркнет. Но разговор не об игре победителей, или ошибках проигравших (а ляпов хватало и у «Уфы», и у «Спартака», и у «Динамо», это очевидно). Говорим о том, что мешает сделать всю РПЛ вменяемой лигой.

Правильно сказал бывший тренер «Динамо» Новиков – судьи заморочили всем головы, потому остаются на первом плане. Отсутствие единой трактовки в похожих эпизодах бесит даже сильнее, чем такие очевидные и дикие ошибки, как у Казарцева. Когда судья смотрит повтор и не видит, как защитник приседает и играет рукой – все понятно.

А вот если не показывают момент с игрой рукой при счете 0:0 в важном для чемпионской борьбы матче, то история мутнее. Или если Паршивлюк получает желтую карточку за эпизод без травмы соперника, а Дзюба наступает на оппонента (риск нанести травму) и остается без предупреждения, то непоследовательность налицо.

Качество судейства часто настолько плохое, что уже сложно сказать, где арбитры боятся фаворитов до свистковой диареи, где они предвзятые, а где – некомпетентные? Такое ощущение, что идеально рефери РПЛ может отработать только случайно. Как только вмешиваются интересы клубов, как только растет вес одного эпизода – начинается вакханалия.

Когда комментаторы федерального уровня убеждают вас, что нам надо слепо доверять судьям, поскольку у них «шесть пар глаз», то покажите эпизод Казарцева – его собственные коллеги убеждали, что пропустил пенальти, ведь на повторы зовут, только если уверены в ляпе главного рефери. Пошел, посмотрел и поступил так, как в матче «Спартака» и «Сочи».

Непоследовательность видна даже в мелочах. Защитник в Сочи выставил руку и не пустил к мячу Жиго в штрафной. Есть уже оценки профессиональных рефери, которые видят в эпизоде пенальти. А если вместо Самуэля мысленно подставить форварда «Зенита» в штрафной «Спартака», где гарантии, что аналогичный момент не назовут «чистым пенальти» и задержкой соперника рукой уже в среду?

В 2020 году не бывает игрового эпизода, не снятого с разных камер. Особенно в эпоху VAR. Поэтому хочется, чтобы со всеми моментами работали качественно. Серия противоречивых эпизодов в каждом матче дня возвращает к теме, с которой начинался сезон. Пока Кашшаи летал на Мальдивы – владелец турагенства не пропускает «горячие путевки», ответственный мужчина, бросил подопечных рефери, судьи вернулись к тому, что у них хорошо получается.

Создали один большой и парочку мелких скандалов. Такое судейство точно не делает РПЛ хорошую рекламу. И, как обычно, лишь унижает команды, что извлекают пользу после решений персон, чей профессионализм ставят под сомнения их же начальники из РФС. Причем учтите, что с большинством оценок по свежим следам соглашаются Мерк и Эллерей – легендарные арбитры, которые работают в специальной комиссии при РФС.

Какой-то замкнутый круг. Казарцев убивает игру «Спартака» и «Сочи» в первом круге, но его возвращают. И он издевается над правилами в матче «Ротора» и «Уфы» в день, когда его коллега не проверил игру рукой в поединке Федотова и Тедеско, но уже в Сочи.

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volga.kot
volga.kot
сегодня в 04:41
Сочи знитовская команда. Сделали все чтобы помочь зениту
rubin kazzzan
rubin kazzzan
сегодня в 04:30
Спартак и должен был проиграть!!!! По расписанию!)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 04:29
Но дальше судья поставил пенальти. Паршивлюк стелился в подкате, соперник уже успел отдать пас, случился контРакт.
Исправьте .
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 01:05
спартак проиграл Сочи, а после в подтрибунке ещё по щам получили и сразу судейский заговор)
Krasnodar007
Krasnodar007 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 01:01
Ты за кого болеешь за Спартак)))великий спартак )))проигравший сочам))опять южанам)))нуну
Krasnodar007
Krasnodar007
сегодня в 00:59
    Krasnodar007
    Krasnodar007 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 00:56
      Некакойшенко
      Некакойшенко
      сегодня в 00:44
      Очень дельный текст статьи.Всё в цвет.Автор как с языка снял.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Krasnodar007 (раскрыть)
      сегодня в 00:03
      Да про вас молчу, два месяца позорных поражений и ничьих, и в итоге на дне таблицы. Чудом в ле попали, никакого будущего
      Krasnodar007
      Krasnodar007 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 23:41
      Не над нами а над московско питерскими;) нас не путать с теми кто тащит футбол на дно....
      alex-dsi
      alex-dsi
      вчера в 23:30
      Все вокруг виноваты от казарцева до зенита, что проиграл спартак..... хватит ныть....
      Nick Ch
      Nick Ch
      вчера в 23:17
        Юрий Сенатов 1
        Юрий Сенатов 1
        вчера в 23:12
        Казарцев, конечно, начудил, и очень хотелось бы у него узнать причину такого странного решения. С другой стороны, мяч нашёл руку на линии штрафной и не обязательно было назначать (-не) одиннадцатиметровый. Назначил бы штрафной удар с линии, немного бы поспорили и успокоились на этом. Но почему не заметил игру рукой ?...
        виктор бочарников
        виктор бочарников
        вчера в 22:44, ред.
          lobsterdam
          lobsterdam
          вчера в 22:43
          когда играют днища между собой, то только и разговоров про игру рукой, пенальти ну и судейство, видимо только так здесь можно затолкать мячик в ворота за 90 минут!
          25процентный клоун
          25процентный клоун
          вчера в 22:38
          Над нами смеются брюги и загребы, а мы топчимся в навозе дюкова
          Ice van Reed
          Ice van Reed ответ А чемпион то не настоящий (раскрыть)
          вчера в 22:32, ред.
          С какого перепуга, Динамо СПБ переименованный, якобы, стал Южным клубом, играть на Юге и быть Южным клубом, это разные вещи, он к Фк Жемчужине никакого отношения не имеет, а беженец севера, никогда Южанином не станет!!!
          А чемпион то не настоящий
          А чемпион то не настоящий ответ Ген Геныч (раскрыть)
          вчера в 22:31
          Мы к этому уже привыкли,приелось как говорится)))!!
          Все по старому,вот только питерский матч тв повторы не дает в сторону зенита))) А так все нормально.
          Ген Геныч
          Ген Геныч ответ А чемпион то не настоящий (раскрыть)
          вчера в 22:25
          Да а что тут удивительного то?!!!!!!!!!На верху все Газпромовские сидят!!!!!!!!!!!Вытащат за уши и за все места,за которые можно вытащить и будет опять чемпион,который выигрывает все за счет админресурса и дяденек сверху!!!!!!!!!!!!!Ну и маленькую дочку свою подтянут к ЕК .куда же без Сочей б...!!!!!!!!!!!!!!!!Тьфу ....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          Vredinka_online
          Vredinka_online ответ А чемпион то не настоящий (раскрыть)
          вчера в 22:25
          Вы очень преувеличиваете количество судейских ошибок в сторону Зенита.
          Vredinka_online
          Vredinka_online
          вчера в 22:24
          Все брызжут слюной хотя по сути наступил момент равновесия. Зенит забил с игры отличные голы. Ротору вернулась за матч со Спартаком, как и Спартаку.
          А чемпион то не настоящий
          А чемпион то не настоящий ответ nikot (раскрыть)
          вчера в 22:22
          В ЛЧ до лампочки кто такой зенит,хотя про них там почти и не знают!
          Поставщики очков,что показывает второй год подряд!!!!!
          Ну а у нас все и так все видят!!! Без своего ВАР и судей ни кто
          А чемпион то не настоящий
          А чемпион то не настоящий
          вчера в 22:20
          Чемпионат имени зенита и маленького фарма с юга
          nikot
          nikot
          вчера в 22:20
          При приходе газпрема все насмарку пошло,одно радует,что ЛЧ все на место ставит и видно,кто есть кто!
          Vredinka_online
          Vredinka_online
          вчера в 22:16
          Хотелось бы оценки с точки зрения результативности влияния эпизода. Цаллагов выставляет руку и немного останавливается, но движения в игрока он не делает и пытается бороться за мяч. Мне на ветке Зенит-Динамо болельщик Спартака говорил, что Англию в которой дают играть.
          Ген Геныч
          Ген Геныч
          вчера в 22:15
          А .... толку!!!!!!!!!!Неужели не понятно,что эти проекты будут судить так,как скажут сверху(в футбольной федерации)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Для Зенита и Сочей делают всё что можно!!!!!!!!!!!!!!!!!А в матче Спартак- Сочи,таких было 2 эпизода с пенальти и ни в одном судья на точку не поставил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))Цирк и в матче Ротор- Уфа,там Казарцев сам побежал смотреть и тоже пенальти не поставил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Зато сомнительный пенальти ставят в матча Зенит-Динамо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Вся суть этого недочемпионата!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          Дмитрий Климович 3
          Дмитрий Климович 3
          вчера в 22:06
          Надо найти виновных
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