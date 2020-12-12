«Усилия футболистов смыли в унитаз». День больших скандалов, арбитры снова чудят в РПЛ

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вчера, 22:03

Казарцев ярче всех, но в Сочи и Санкт-Петербурге свои нюансы.

Казарцеву не помог очевидный повтор

Вратарь «Уфы» Беленов после матча против «Ротора» эмоционально, но четко высказался о работе рефери:

Вроде бы вратарь в зелёной майке. Зачем смотреть VAR , если ты даже там не видишь очевидного? Парень играет рукой – это пенальти и вторая желтая карточка при счёте 0:0. Мне очень стыдно, что в нашем футболе происходит такое. Усилия футболистов и персонала, спонсоров и болельщиков можно смыть в унитаз одним решением?!

Можно. На 67-й минуте Жамалетдинов пробил по воротам, а Микелтадзе из «Ротора» присел и сыграл рукой. Там пенальти и вторая желтая, невероятно простой эпизод, когда есть повтор. Казарцеву указали на его ошибку ассистенты, пошел смотреть повтор и не назначил пенальти.

68' минута, Ротор — Уфа



Что творит Казарцев? 😱

100% 11-ти метровый удар!!!

Мяч попадает в выставленную руку игрока ФК «Ротор».



Казарцев не назначает 11-ти метровый удар даже после просмотра VAR . 🤦‍♂️



Правильное решение: 11-ти метровый удар и ЖК (У игрока Ротора она была бы 2-я) pic.twitter.com/Du94ur4KYW — Игорь Федотов (@fedotov1006) December 12, 2020

В РФС признали ошибку, председатель судейского комитета Ашот Хачатурянц не стал юлить:

Оценку работе Казарцева окончательно вынесет экспертно-судейская комиссия, но, на мой взгляд, это грубейшая ошибка. В его исполнении не первая. Есть вопросы к его профессиональным качествам. С такими ошибками судить РПЛ невозможно.

Невозможно, а за 6 матчей в новом сезоне деньги получил. В прошлом работал в 16 турах, в позапрошлом – в 18. Рефери словно издевается, ведь после скандала в игре «Спартака» и «Сочи» в Москве умудрился не заметить игру рукой с помощью VAR . Причем помощники Калугин и Васильев подсказывали, что нарушение есть.

Пенальти не назначили. В результате «Ротор» сам забил, а «Уфе» поражение может стоить места в РПЛ . Казарцева снова уберут. Но стоит напомнить, что в прошлом году чудил в матче ЦСКА и «Краснодара». Потом в игре «Спартака» и «Сочи». Теперь в поединке «Ротора» и «Уфы». Сколько надо поводов, чтобы сделать выводы?

Иванов и Панин справились не до конца

В Сочи и Санкт-Петербурге есть вопросы к важным эпизодам. Арбитры проверили гол Ларссона и увидели, что перед ударом мяч коснулся руки Джордана – отмена мяча по делу. Но после другого удара шведа мяч вроде как попал в выставленную руку футболиста «Сочи».

45' минута, Сочи — Спартак



Ларссон апеллировал совершенно по другому моменту, а МатчТВ как всегда, показывает нам ХЗ что. 🤦‍♂️#СочиСпартак pic.twitter.com/wdw7AEOcDk — Игорь Федотов (@fedotov1006) December 12, 2020

Вроде как, поскольку нормальный поворот не показали! Есть ряд фото, но на дворе 21 век, нужно видео – тогда сможем точно понять, был ли фол для назначения пенальти. Если да, то это результативная ошибка рефери. И не важно, насколько плохо играл «Спартак», пенальти — вопрос закона, а не качества футбола.

Вот «Динамо» десять минут шикарно прессинговало «Зенит» в схеме с пятью в линию – Семак признался, что его удивили. Чемпион действовал плохо, а потом забил, воспользовавшись отскоками. Но дальше судья поставил пенальти. Паршивлюк стелился в подкате, соперник уже успел отдать пас, случился контракт.

Но решение Иванова указать на «точку» — спорное. Паршивлюк пытался остановиться, не сыграл агрессивно (минус «безрассудность») и не нанес травму (отсеиваем «чрезмерную силу»). Другими словами, чтобы в рядовом игровом эпизоде, в котором Сантос не получил травму, указать на «точку», надо проявить инициативу.

Судья Иванов так и поступил. «Зенит» получил преимущество в два мяча, что упростило задачу чемпиону. Как «Сочи» помогло решение рефери не перепроверять эпизод, когда мяч мог встретить руку в штрафной. И резервный арбитр на юге не среагировал, когда в перерыве тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин (экс-голкипер «Зенита») заявил Тедеско, что немцу в России не рады.

Зачем этот шовинизм в интернациональном городе Сочи? Доменико уже немного говорит на русском языке и знакомую риторику тридцатых годов прошлого века «это наша земля» и «это наш Колизей» не оценил, правильно возмутился. После матча случились стычки. Тедеско по-русски спросил Джанаева: «Сколько денег?» А все потому, что один рефери недоработал на поле, второй – на бровке.

В этом сезоне вес одного эпизода вырос

Надо уметь разделять мухи от котлет. Речь не о «Роторе», «Зените» и «Сочи» — у всех победы, их никто из таблицы не вычеркнет. Но разговор не об игре победителей, или ошибках проигравших (а ляпов хватало и у «Уфы», и у «Спартака», и у «Динамо», это очевидно). Говорим о том, что мешает сделать всю РПЛ вменяемой лигой.

Правильно сказал бывший тренер «Динамо» Новиков – судьи заморочили всем головы, потому остаются на первом плане. Отсутствие единой трактовки в похожих эпизодах бесит даже сильнее, чем такие очевидные и дикие ошибки, как у Казарцева. Когда судья смотрит повтор и не видит, как защитник приседает и играет рукой – все понятно.

А вот если не показывают момент с игрой рукой при счете 0:0 в важном для чемпионской борьбы матче, то история мутнее. Или если Паршивлюк получает желтую карточку за эпизод без травмы соперника, а Дзюба наступает на оппонента (риск нанести травму) и остается без предупреждения, то непоследовательность налицо.

Качество судейства часто настолько плохое, что уже сложно сказать, где арбитры боятся фаворитов до свистковой диареи, где они предвзятые, а где – некомпетентные? Такое ощущение, что идеально рефери РПЛ может отработать только случайно. Как только вмешиваются интересы клубов, как только растет вес одного эпизода – начинается вакханалия.

Когда комментаторы федерального уровня убеждают вас, что нам надо слепо доверять судьям, поскольку у них «шесть пар глаз», то покажите эпизод Казарцева – его собственные коллеги убеждали, что пропустил пенальти, ведь на повторы зовут, только если уверены в ляпе главного рефери. Пошел, посмотрел и поступил так, как в матче «Спартака» и «Сочи».

Непоследовательность видна даже в мелочах. Защитник в Сочи выставил руку и не пустил к мячу Жиго в штрафной. Есть уже оценки профессиональных рефери, которые видят в эпизоде пенальти. А если вместо Самуэля мысленно подставить форварда «Зенита» в штрафной «Спартака», где гарантии, что аналогичный момент не назовут «чистым пенальти» и задержкой соперника рукой уже в среду?

В 2020 году не бывает игрового эпизода, не снятого с разных камер. Особенно в эпоху VAR . Поэтому хочется, чтобы со всеми моментами работали качественно. Серия противоречивых эпизодов в каждом матче дня возвращает к теме, с которой начинался сезон. Пока Кашшаи летал на Мальдивы – владелец турагенства не пропускает «горячие путевки», ответственный мужчина, бросил подопечных рефери, судьи вернулись к тому, что у них хорошо получается.

Создали один большой и парочку мелких скандалов. Такое судейство точно не делает РПЛ хорошую рекламу. И, как обычно, лишь унижает команды, что извлекают пользу после решений персон, чей профессионализм ставят под сомнения их же начальники из РФС . Причем учтите, что с большинством оценок по свежим следам соглашаются Мерк и Эллерей – легендарные арбитры, которые работают в специальной комиссии при РФС .

Какой-то замкнутый круг. Казарцев убивает игру «Спартака» и «Сочи» в первом круге, но его возвращают. И он издевается над правилами в матче «Ротора» и «Уфы» в день, когда его коллега не проверил игру рукой в поединке Федотова и Тедеско, но уже в Сочи.