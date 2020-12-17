Кавани грозит дисквалификация за расистские высказывания

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может быть дисквалифицирован на три матча за расистские высказывания.
Футбольная ассоциация Англии предъявила уругвайскому футболисту обвинения в связи с тем, что Кавани использовал слово «negrito» в Инстаграме после матча 10-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (3:2).
Кавани вскоре удалил свою запись. Однако теперь форварду до 4 января придется объясниться за инцидент.
— Nigger? Whom you called nigger?
— Зря ты его негром назвал.
— А он кто?
— Афроамериканец.
— А какая разница?
— Ниггер – это для них ругательство обидное.
— Да меня в школе так учили: в Китае живут китайцы, в Германии немцы, в этом Израиле евреи, в Африке негры!
— Вот суки, раков не дали поесть.
задолбали уже, честно... со своей толерантностью, радужными повязками и прочей фигней ((((
— Nigger? Whom you called nigger?
— Зря ты его негром назвал.
— А он кто?
— Афроамериканец.
— А какая разница?
— Ниггер – это для них ругательство обидное.
— Да меня в школе так учили: в Китае живут китайцы, в Германии немцы, в этом Израиле евреи, в Африке негры!
— Вот суки, раков не дали поесть.
задолбали уже, честно... со своей толерантностью, радужными повязками и прочей фигней ((((
46 НЕГРЫ!
46 НЕГРЫ!
Волан де Морт?
Нет, negrito...........
Волан де Морт?
Нет, negrito...........
Надо аккуратно
Надо аккуратно