Кавани грозит дисквалификация за расистские высказывания

1608203518

вчера, 14:11

Нападающий «Манчестер Юнайтед» может быть дисквалифицирован на три матча за расистские высказывания.

Футбольная ассоциация Англии предъявила уругвайскому футболисту обвинения в связи с тем, что Кавани использовал слово «negrito» в Инстаграме после матча 10-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (3:2).

Кавани вскоре удалил свою запись. Однако теперь форварду до 4 января придется объясниться за инцидент.