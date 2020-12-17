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Кавани грозит дисквалификация за расистские высказывания

вчера, 14:11

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может быть дисквалифицирован на три матча за расистские высказывания.

Футбольная ассоциация Англии предъявила уругвайскому футболисту обвинения в связи с тем, что Кавани использовал слово «negrito» в Инстаграме после матча 10-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (3:2).

Кавани вскоре удалил свою запись. Однако теперь форварду до 4 января придется объясниться за инцидент.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
вчера в 21:08
Ещё не мешало бы проверить не ест ли Кавани чёрный шоколад, и не катается ли на чёрном автомобиле...
Incredulous
Incredulous
вчера в 21:07
Есть ещё и отягчающие обстоятельства, он написал это чёрным текстом!
Верг
Верг
вчера в 20:44
Забыли добавить, что он написал негрито, что переводится как черненький, в инсту своего друга и того это никак не задело, только таблоиды подорвались и сжв мусор
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 18:56
даже когда покупаешь крем,необходимо уточнять : мне пожалуйста афро-европейского цвета.
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 17:53
Совсем кю-ись в "толерантной" Европе
Alexxandro
Alexxandro
вчера в 17:47
— Негр, go go.
— Nigger? Whom you called nigger?
— Зря ты его негром назвал.
— А он кто?
— Афроамериканец.
— А какая разница?
— Ниггер – это для них ругательство обидное.
— Да меня в школе так учили: в Китае живут китайцы, в Германии немцы, в этом Израиле евреи, в Африке негры!
— Вот суки, раков не дали поесть.
задолбали уже, честно... со своей толерантностью, радужными повязками и прочей фигней ((((
Генадий Павлович
Генадий Павлович
вчера в 17:36, ред.
Чем больше белый толерантит черный тем хуже для всех... Надо завязывать с этим, перегнули палку уже давно...
Альфамен
Альфамен ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
вчера в 17:15
Ну да,ну да,вся лига "против" МЮ....А чего было во времена Ферги и словами то не опишешь.А что,а как по другому,если МЮ самая сильная команда в Англии и по другому их невозможного обыграть....смех и грех конечно!!!
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 16:41
давайте вообще уберем черный цвет
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 16:36
Тогда чего 2 недели с этим тянут. Похоже специально чтобы он в боксинг-дэй не играл. А на мой взгляд он там не оскорблял, это был его друг, который не в обиде и наказывать тут не за что.
ekliziast
ekliziast
вчера в 16:06
Достали эти европейские ублюдки с толерантностью.Чёрных они не называют чёрными , 2 2ами, маму мамой , папу папой.Идиоты и извращенцы.
aventure61
aventure61
вчера в 15:34
кавани красавец.мне до лампочки жизни негров.кюали обезьяны.
RoArt
RoArt
вчера в 15:05
Держись Кавани, мы с тобой!
46 НЕГРЫ!
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
вчера в 14:54
Чернож... забыли где их место зря рабство отменили)))
Я на стреме
Я на стреме
вчера в 14:44
руки прочь от Кавни
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:42
Теперь нельзя называть черное черным, нужно придумывать расплывчатое описание.
Petergoff
Petergoff
вчера в 14:30, ред.
Что нам навязывают? Это что? Негра, негром назвать нельзя??? Да чернокожих всегда называли так. Лучше бы с пид...р.....мом боролись, а то повязочки радужные одевают. Куда мир катится?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:23
Тот кого нельзя называть.
Волан де Морт?
Нет, negrito...........
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:22, ред.

Надо аккуратно
Killofwrath
Killofwrath
вчера в 14:18
почему никто не напишет "white man", хочу посмотреть, как ничего не произойдет
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:16
Когда уже накажут того негрито из истанбула, который предлагал в соцсетях восстать против белых
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