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Скандал в Лиге чемпионов. Румынский арбитр-«расист» сорвал матч в Париже

вчера, 12:36
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Как же надоела эта тема…

Что произошло?

«Истанбул Башакшехир», лишившийся шансов финишировать в лигочемпионской группе выше четвертого места, приехал в Париж, чтобы хлопнуть дверью в матче с ПСЖ. И турки хлопнули так, что стены Лиги чемпионов задрожали! Матч обслуживала бригада из Румынии, и на 14-й минуте матча резервный арбитр Себастьян Кольцеску призвал на помощь главного арбитра Овидиу Хацегана, чтобы тот применил санкции к нарушившему нормы поведения на скамейке Пьеру Вебо. Бывший камерунский нападающий — один из помощников Окана Бурука в тренерском штабе «Истанбула».

Когда Хацеган подбежал с карточкой на изготовке, он попросил Кольцеску уточнить, кому именно она полагается. Себастьян предположительно указал на Вебо и сказал: «Вот этому черному парню». Именно из-за этих слов заварилась вся каша, ведь на румынском реплика «acest negru» вызывающе звучит для всех привыкших эксплуатировать благодатную почву «расизма». Совершенно точно существует дрянной и первобытный расизм без кавычек, с которым важно и нужно бороться, но в Париже проявилась куда более распространенная закавыченная версия, взращенная недобросовестными борцами.

Вышедший из себя Вебо выкрикивал в гневе: «Почему ты назвал меня negro?!» Непременно нужно запретить все языки романской группы, в которых «черный» звучит особенно оскорбительно. Интересно, как Пьеру Вебо удалось восемь лет играть в расистской Испании, где «черный» произносится как «el negro»? Впрочем, язык совершенно не важен, если ты настроен на прием расистских оскорблений и принимаешь их на свой счет. За темнокожего тренера «Истанбула» вступился темнокожий форвард Демба Ба, устроивший Кольцеску допрос с пристрастием:

Когда ты говоришь о белых, ты не используешь фразу «этот белый парень». Ты говоришь просто: «этот парень». Так почему, когда ты говоришь о темнокожем, ты используешь фразу «этот черный парень»?

Кольцеску пытался объясниться, уверял всех вокруг, что он не расист, а «negru» на румынском означает «черный», но это не помогло, ведь экстренно собранный комитет по борьбе с расизмом во главе с Демба Ба (вскоре к нему присоединились Маркиньос и Неймар) запретил использовать названия цветов. Споры и переговоры продолжались около десяти минут, во время которых Кольцеску примерно 143 раза назвали расистом, а представитель УЕФА пытался всех успокоить и объяснить, что всему виной румынский язык. Из этого ничего не вышло, и команды отправились в раздевалку.

Реакция на скандал

Во-первых, хочется верить, что с Себастьяном Кольцеску все будет в порядке, ведь из него сейчас рядят расистское пугало, количество желающих поучаствовать в травле растет. А ведь речь о человеке не с самой устойчивой психикой: 12 лет назад у этого румынского судьи был непростой период, который едва не привел к печальным последствиям. Кольцеску собирался покончить с собой, выбросившись с балкона собственного дома, но его сумели остановить полицейские и спасатели.

К сожалению, обладающие большими рупорами звезды не привыкли разбираться в оттенках и деталях, подменяя борьбу с настоящим расизмом категоричными реакциями на каждое слово или действие, в которые изначально не вкладывался злой умысел, они сами делают мир монохромным. Расизм можно победить только культурным сближением разных рас, а простые ребята вроде Мбаппе и Стерлинга каждым своим осуждающим постом только увеличивают пропасть, проводят черту между «мы» и «не мы».

Для них все предельно ясно, и нет никаких подводных камней в этом вопросе. Эти же мысли они закладывают в неокрепшие умы своих фанатов. Уже никому не интересно, что произошло, почему румынский арбитр сказал так, а не иначе, факт «расизма» установлен экспертами. Возражения и несогласие ни к чему не приведут, немного критического мышления и несколько правильных вопросов — и вас просто запишут в «расисты». Точка.

Интересно было бы задать Демба Ба вопрос о том, почему движение за права темнокожих называет BLM — «Black Lives Matter», «Жизни черных важны». Почему не «Жизни этих людей важны»? То есть темнокожие могут обозначать себя, идентифицировать в группу по расовой принадлежности, но когда то же самое сделал Себастьян Кольцеску, это мгновенно стало недопустимым и шокирующим.

Сегодня поднимается вой, если назвать человека «черным», а завтра запретят высоких, низких, толстых и усатых. Это внешние атрибуты, использование которых не должно быть табуированным, иначе общество однажды дойдет до абсурда. Увы, редкие голоса разума тонут в океане нетерпимости «оскорбленных». Может быть, хоть кто-то из них прислушается к бывшему полузащитнику «Ливерпуля» и сборной Англии Джону Барнсу (если кто не знает, он чернокожий):

Вот смотрите: перед вами тренерский штаб «Истанбула», одного из них нужно удалить. Румынский судья не знал имени Пьера Вебо или не узнал его в шапке и маске. 6 из 7 человек в штабе — турки, один — темнокожий. Кто-нибудь скажите мне, как должен был Кольцеску обозначить Вебо, кроме как словом «ЧЕРНЫЙ», если он не знает имени, а номеров у членов тренерского штаба нет? В этом нет расизма, ведь Вебо — черный человек. Использование цвета кожи в описании человека не является проблемой, для меня уж точно, как и использование румынским арбитром родного языка, где «черный» звучит как «negru».

Что дальше?

Матч ПСЖ — «Истанбул» будет доигран сегодня с другой бригадой арбитров, но самое интересное — впереди. Хочется верить, что разбирательства будут открытыми, а у заседателей хватит мудрости и смелости учесть контекст и оправдать Себастьяна Кольцеску, который точно не собирался никого оскорблять, а просто делал свою работу и разговаривал на родном языке.

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Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 01:08
На всякий случай, нужно было говорить :"афротурок"..
Grey33
Grey33
вчера в 23:47
Дружно всё руководство УЕФА встали на колени и попросили прощения у негров.
И ведь встанут, не поморщатся.
Эдуард Шестаков
Эдуард Шестаков
вчера в 20:42
МЮ -- в плей-офф! Сразу забудут, кто какой расы, и начнут играть в футбол, а не в политику!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ ALEX26659 (раскрыть)
вчера в 20:23, ред.
)
kts
kts
вчера в 18:58, ред.
Оборзели долбаные негры скоро в задницу целовать себя начнут заставлять.
Roman73
Roman73
вчера в 18:40
УЕФА следовало не идти на поводу у обнаглевших 14ков, а влепить техническое поражение обеим командам за нарушение регламента.
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 18:31
HINGAN
HINGAN
вчера в 18:28
"Да меня в школе так учили: в Китае живут китайцы, в Германии — немцы, в этом Израиле — евреи, в Африке — негры"!
Estiva
Estiva
вчера в 17:57
сорвал матч не румынский арбитр, а оголтелые толерасты
Альфи
Альфи
вчера в 17:44
А я вот чистой воды расисит, всю жизнь не любила и нелюблю негров, мне даже рядом с ними находиться неприятно, особенно их ладошки не нравятся, видели , это же... 🤢
Альфи
Альфи
вчера в 17:40
Надо америкосам провести перепись населения Земли, и если окажется что белых людей больше чем негритосов, то запретить белокожим размножаться и все тут, а то нетолерантно получается, блин
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
вчера в 17:37
Я когда-то играл в команде с негром,правда в баскетбольной в универе,мы его звали Антонио(по имени),а он нас - "белые братья",может его где-то кто и назвал на улице обезьяной,ниггером и т.д.,но этому парню было по барабану,он вполне себе мог и ответить(за словом в карман не лез и русский знал не хуже нас с вами,хотя родом из Конго)
azkan
azkan
вчера в 17:31
Статья хорошая!
azkan
azkan ответ старина (раскрыть)
вчера в 17:30
Хана румынскому языку. Могут заставить запретить слово "негру" и иже подобных.
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
вчера в 17:28
Барнс - настоящий мужик без предрассудков,а вообще-то эта истерия по поводу расизма начинает вызывать гнев,Запад с ума сошел от толерантности,нормальный воспитанный человек не стал бы обращать на такое внимание,тем самым подчеркивая,что не считает себя угнетенным и неполноценным
leopit
leopit
вчера в 17:22
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    вчера в 17:16, ред.
    даже если допустить, что арбитр специально оскорбил негра, то ПРИЧЁМ здесь сам матч, сама игра?!? Какого хр..на ты уводишь команду и провоцируешь мыльный скандал?!? внесите в протокол матча этот эпизод и потом после матча разбирайтесь сколько угодно! ПОЧЕМУ использовали этот инцендент для ухода с поля?!? засчитать туркам технарь, чтоб в следующий раз неповадно было! а то чувствую счас пойдёт мода на такие "оскорбленные чувства")))
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 16:59
    да уж... Позор, позор всем, кто позволяет политике диктовать условия футбола и даже прерывать матчи из-за этого
    Indian
    Indian
    вчера в 16:23
    Хорошая статья. Автор объективен.
    Комиссия сокерчан постановляет: 1) Истанбул Башакшехир перевести в чемпионат Камеруна с правом участия в кубке КАФ, предварительно оформив трансфер Неймара и Мбапе в этот клуб за 50 р. (прецедент по трансферу - трансфер Сутормина); 2) ПСЖ расформировать как денежный мешок, на территории которого произошёл скандал.
    Медив
    Медив
    вчера в 16:12
    Что эти румыны себе позволяют?
    Valentinych
    Valentinych
    вчера в 15:58
    Если бы меня в Африке или Китае назвали белым парнем, то я бы не обиделся, думаю, как и любой другой европеец.
    Так что тут одно из двух: либо тупо попытка вызвать скандал на пустом месте (все равно вылетают из плей-офф), либо это какие-то психологические травмы, которые заставляют этих чуваков стесняться своего цвета кожи. Никто не стесняется если его назовут брюнет или допустим с веснушками. И только эти парни так комплексуют по поводу слова black.
    Lu4nik
    Lu4nik ответ yasukuni (раскрыть)
    вчера в 15:53
    да о чем тут спорить? негр - он и в Африке негр, и точка.
    RomM84
    RomM84
    вчера в 15:24
    Я думаю когда в европе белые толерасты будут называть черных "ваше величество" и низко кланяться, может тогда до этих скорбных умом дойдет что они заигрались?
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 15:16
    Негроидная расса уже перешла все границы. От целования сапог белыми , до неприкосаемоси их цвета кожи. Черный БЕСПРЕДЕЛ.
    RoArt
    RoArt
    вчера в 15:06
      Evilhuman
      Evilhuman
      вчера в 14:46
        Sunchees
        Sunchees
        вчера в 14:45
          Sunchees
          Sunchees
          вчера в 14:43
          Подобные вещи заставляют быть расистом, даже если ты им и не был. Неужели не понятно, что человек просто назвал черного черным, выделив наиболее явный признак? На скамейке, насколько я понял, не так много представителей темнокожей расы (скажу так) и логичным было сказать "этот черный парень".

          Если бы "этот черный парень" носил ярко-красный костюм, арбитр бы сказал, скорее всего, "парень в красном", т.к. это бы сильнее выделялось, чем его темная кожа.

          Если бы на скамейке были бы одни темнокожие и один-два белых и белый бы что-то нарушал, арбитр бы сказал "белый парень", так же выделяя ключевой признак.

          Если бы на скамейке сидели все темноволосые и один-два светловолосых, а нарушал бы светловолосый, арбитр бы сказал "белобрысый".

          Этот список можно продолжать до бесконечности: толстый, длинный, в очках и т.д.

          Понятное дело, что поступок арбитра ни разу не расизм. А вот истеричное поведение представителя темнокожей расы вызывает отвращение.

          Это мое личное мнение, и я призываю уважать хороших людей вне зависимости от их расы и осуждать плохих, опять же, вне зависимости от цвета их кожи или других признаков.
          Звезда по имени Солнце
          Звезда по имени Солнце
          вчера в 14:37, ред.
          Белым давно уже пора бить тревогу.
          112910415
          112910415
          вчера в 14:29
          амнистию несчастному румыну !
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