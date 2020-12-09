Скандал в Лиге чемпионов. Румынский арбитр-«расист» сорвал матч в Париже

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вчера, 12:36

Как же надоела эта тема…

Что произошло?

«Истанбул Башакшехир», лишившийся шансов финишировать в лигочемпионской группе выше четвертого места, приехал в Париж, чтобы хлопнуть дверью в матче с ПСЖ . И турки хлопнули так, что стены Лиги чемпионов задрожали! Матч обслуживала бригада из Румынии, и на 14-й минуте матча резервный арбитр Себастьян Кольцеску призвал на помощь главного арбитра Овидиу Хацегана, чтобы тот применил санкции к нарушившему нормы поведения на скамейке Пьеру Вебо. Бывший камерунский нападающий — один из помощников Окана Бурука в тренерском штабе «Истанбула».

Когда Хацеган подбежал с карточкой на изготовке, он попросил Кольцеску уточнить, кому именно она полагается. Себастьян предположительно указал на Вебо и сказал: «Вот этому черному парню». Именно из-за этих слов заварилась вся каша, ведь на румынском реплика «acest negru» вызывающе звучит для всех привыкших эксплуатировать благодатную почву «расизма». Совершенно точно существует дрянной и первобытный расизм без кавычек, с которым важно и нужно бороться, но в Париже проявилась куда более распространенная закавыченная версия, взращенная недобросовестными борцами.

Вышедший из себя Вебо выкрикивал в гневе: «Почему ты назвал меня negro?!» Непременно нужно запретить все языки романской группы, в которых «черный» звучит особенно оскорбительно. Интересно, как Пьеру Вебо удалось восемь лет играть в расистской Испании, где «черный» произносится как «el negro»? Впрочем, язык совершенно не важен, если ты настроен на прием расистских оскорблений и принимаешь их на свой счет. За темнокожего тренера «Истанбула» вступился темнокожий форвард Демба Ба, устроивший Кольцеску допрос с пристрастием:

Когда ты говоришь о белых, ты не используешь фразу «этот белый парень». Ты говоришь просто: «этот парень». Так почему, когда ты говоришь о темнокожем, ты используешь фразу «этот черный парень»?

Кольцеску пытался объясниться, уверял всех вокруг, что он не расист, а «negru» на румынском означает «черный», но это не помогло, ведь экстренно собранный комитет по борьбе с расизмом во главе с Демба Ба (вскоре к нему присоединились Маркиньос и Неймар) запретил использовать названия цветов. Споры и переговоры продолжались около десяти минут, во время которых Кольцеску примерно 143 раза назвали расистом, а представитель УЕФА пытался всех успокоить и объяснить, что всему виной румынский язык. Из этого ничего не вышло, и команды отправились в раздевалку.

Реакция на скандал

Во-первых, хочется верить, что с Себастьяном Кольцеску все будет в порядке, ведь из него сейчас рядят расистское пугало, количество желающих поучаствовать в травле растет. А ведь речь о человеке не с самой устойчивой психикой: 12 лет назад у этого румынского судьи был непростой период, который едва не привел к печальным последствиям. Кольцеску собирался покончить с собой, выбросившись с балкона собственного дома, но его сумели остановить полицейские и спасатели.

К сожалению, обладающие большими рупорами звезды не привыкли разбираться в оттенках и деталях, подменяя борьбу с настоящим расизмом категоричными реакциями на каждое слово или действие, в которые изначально не вкладывался злой умысел, они сами делают мир монохромным. Расизм можно победить только культурным сближением разных рас, а простые ребята вроде Мбаппе и Стерлинга каждым своим осуждающим постом только увеличивают пропасть, проводят черту между «мы» и «не мы».

Для них все предельно ясно, и нет никаких подводных камней в этом вопросе. Эти же мысли они закладывают в неокрепшие умы своих фанатов. Уже никому не интересно, что произошло, почему румынский арбитр сказал так, а не иначе, факт «расизма» установлен экспертами. Возражения и несогласие ни к чему не приведут, немного критического мышления и несколько правильных вопросов — и вас просто запишут в «расисты». Точка.

Интересно было бы задать Демба Ба вопрос о том, почему движение за права темнокожих называет BLM — «Black Lives Matter», «Жизни черных важны». Почему не «Жизни этих людей важны»? То есть темнокожие могут обозначать себя, идентифицировать в группу по расовой принадлежности, но когда то же самое сделал Себастьян Кольцеску, это мгновенно стало недопустимым и шокирующим.

Сегодня поднимается вой, если назвать человека «черным», а завтра запретят высоких, низких, толстых и усатых. Это внешние атрибуты, использование которых не должно быть табуированным, иначе общество однажды дойдет до абсурда. Увы, редкие голоса разума тонут в океане нетерпимости «оскорбленных». Может быть, хоть кто-то из них прислушается к бывшему полузащитнику «Ливерпуля» и сборной Англии Джону Барнсу (если кто не знает, он чернокожий):

Вот смотрите: перед вами тренерский штаб «Истанбула», одного из них нужно удалить. Румынский судья не знал имени Пьера Вебо или не узнал его в шапке и маске. 6 из 7 человек в штабе — турки, один — темнокожий. Кто-нибудь скажите мне, как должен был Кольцеску обозначить Вебо, кроме как словом «ЧЕРНЫЙ», если он не знает имени, а номеров у членов тренерского штаба нет? В этом нет расизма, ведь Вебо — черный человек. Использование цвета кожи в описании человека не является проблемой, для меня уж точно, как и использование румынским арбитром родного языка, где «черный» звучит как «negru».

Что дальше?