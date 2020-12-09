«Нет расизму. Вебо, мы с тобой». Мбаппе поддержал тренера «Истанбула»

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сегодня, 08:41

Нападающий ПСЖ поддержал тренера «Истанбула» , который столкнулся с проявлением расизма со стороны Себастьяна Кольцеску, резервного судьи матча Лиги чемпионов между французским и турецким клубами.

«Скажем „нет“ расизму. Вебо, мы с тобой», – написал Мбаппе в своем твиттере.