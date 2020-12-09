«Нет расизму. Вебо, мы с тобой». Мбаппе поддержал тренера «Истанбула»

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе поддержал тренера «Истанбула» Пьера Вебо, который столкнулся с проявлением расизма со стороны Себастьяна Кольцеску, резервного судьи матча Лиги чемпионов между французским и турецким клубами.
«Скажем „нет“ расизму. Вебо, мы с тобой», – написал Мбаппе в своем твиттере.
Ранее стало известно, что матч ПСЖ — «Истанбул» будет доигран сегодня, 9 декабря, с другой бригадой арбитров.
Мы их и "узкоглазые" и "желтопузые", а им всё ни почём!
Даже намёка на обиду нет и никогда не было!
Мы их и "узкоглазые" и "желтопузые", а им всё ни почём!
Даже намёка на обиду нет и никогда не было!
Белого называть белым тоже видимо расизм
Белого называть белым тоже видимо расизм