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«Нет расизму. Вебо, мы с тобой». Мбаппе поддержал тренера «Истанбула»

сегодня, 08:41

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе поддержал тренера «Истанбула» Пьера Вебо, который столкнулся с проявлением расизма со стороны Себастьяна Кольцеску, резервного судьи матча Лиги чемпионов между французским и турецким клубами.

«Скажем „нет“ расизму. Вебо, мы с тобой», – написал Мбаппе в своем твиттере.

Ранее стало известно, что матч ПСЖ — «Истанбул» будет доигран сегодня, 9 декабря, с другой бригадой арбитров.

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Все комментарии
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 12:10
надо было молдаванином назвать, и никто бы не обиделся
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Azu-Killah37 (раскрыть)
сегодня в 11:49
Потому что они делом заняты .И на свою внешность им некогда обращать внимание ! Действительно ,им респект !
Azu-Killah37
Azu-Killah37
сегодня в 11:03
Отдельно хочется выразить респект всем азиатам!
Мы их и "узкоглазые" и "желтопузые", а им всё ни почём!
Даже намёка на обиду нет и никогда не было!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 10:56
Задолбали не столько чёрные ,сколько разные петухи, всех мастей ,поддерживающие такую борьбу с расизмом ! Пока на свете есть "чёрное и белое" расизм существовал ,существует и будет существовать ! Это то же самое ,что бороться с землетрясениями , наводнениями , извержениями и т.д.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:09
Покатись ...по кочкам.Все на колени,холопы,дружно поддержим чёрного,оскорблённого белоснежным цыганом!
Project Pandora
Project Pandora ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 10:09
))
alexamit
alexamit
сегодня в 10:08, ред.
Как они надоели!На галеры-и в Африку!Задолбали своим цветом!Не думал,что француз такой ИДИОТ!!!
LOpp
LOpp ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 10:06
конечно)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 10:05
Надеюсь, это сарказм.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 09:53, ред.
О, ещё один картонный борец с расизмом голос подал. Не забудь выразить озабоченность и мелками разноцветными на асфальте порисовать (только не чёрными).
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:39
Всем кто с вебо до свидания
LOpp
LOpp
сегодня в 09:26
ЯМы Вебо
Loko57
Loko57
сегодня в 09:20
Уже начинаешь жалеть что им дали свободу. Как были рабами, так до сих пор себя ими чувствуют, поэтому на каждый "чих" вой поднимают. Если бы лягушка умела говорить, то когда её называли бы зелёной тоже орать начинала. А про крокодила Гену вообще молчу.
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 08:57
Черное назвали черным???да это же гребаный расизм
Белого называть белым тоже видимо расизм
Б Р А Т
Б Р А Т
сегодня в 08:56
По мешкам и на родину! В африку!
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 08:48
No tolerance!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:45
Достали эти загорелые уже.
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