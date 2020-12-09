ГлавнаяНовости

Судья матча ПСЖ – «Истанбул»: «Negru по-румынски – „черный“. Я не расист»

сегодня, 08:27

Резервный арбитр матча ПСЖ – «Истанбул» Себастьян Кольцеску объяснил сказанные им слова во время игры группового этапа Лиги чемпионов.

Матч пришлось прервать на 14-й минуте из-за фразы румынского судьи в отношении члена тренерского штаба стамбульского клуба Пьера Вебо.

«Negru по-румынски означает „черный“. Я не расист», – сказал Кольцеску в ответ на слова форварда «Истанбула» Демба Ба, спросившего: «Ты никогда не говоришь „белый парень“. Почему ты сказал „этот черный парень“?»

Ранее стало известно, что матч ПСЖ — «Истанбул» будет доигран 9 декабря с другой бригадой арбитров.

Все новости
Скандал в Лиге чемпионов. Румынский арбитр-«расист» сорвал матч в Париже
Сегодня, 12:36Александр Чистяков в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии45
«Нет расизму. Вебо, мы с тобой». Мбаппе поддержал тренера «Истанбула»
Сегодня, 08:41 Комментарии17
УЕФА — о BLM: «Вставать на колено разрешается, но это вовсе не обязательно»
29 октября Комментарии32
Милонов: «Возмущён, что некоторые игроки „Краснодара“ поддержали акцию BLM»
29 октября Комментарии48
«Барса» подаст в суд на журналиста, сравнившего Фати с «чёрным торгашом»
22 октября Комментарии17
В США клуб отказался от набранного очка из-за расистского поведения игрока
27 сентября Комментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984 ответ Верг (раскрыть)
сегодня в 18:53
и цыган
Верг
Верг ответ Ballon dOr1984 (раскрыть)
сегодня в 16:10
А киркоров мне не нравится,да он прямо какой то болгарин, = так он же румын!(с)
Futurista
Futurista ответ За адекватность (раскрыть)
сегодня в 15:14
Ага)...и пианино...там белых клавиш больше...
За адекватность
За адекватность ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 15:07, ред.
И шахматы запретят. Там постоянно белые первыми ходят. Чистейшей воды расизм.
112910415
112910415
сегодня в 14:48
отстаньте уже от судьи !
Жека10
Жека10
сегодня в 14:14
fczpkossidspb
а что такое 94?
Блоссия
Блоссия
сегодня в 14:00
Кирилл Шулика пишет, а я с ним полностью согласна.

"Давайте восстановим события, которые произошли на стадионе в Париже на 14-й минуте матча ПСЖ против «Истанбул Башакшехир»
Помощник главного тренера «Истанбула» Пьер Вебо докопался с чем-то до резервного арбитра из Румынии Себастьяна Колцеску. Подобное поведение недопустимо и поэтому Колцеску позвал главного арбитра матча Овидиу Хацегана, чтобы тот удалил члена тренерского штаба «Истанбул Башакшехира», отправив его в раздевалку или на трибуны. Когда Хацеган подошел к месту, ему нужно было понять, кого удалять. Тогда Колцеску НЕПУБЛИЧНО и только Хацегану сказал румынское слово "Negru", что означает в переводе "черный". Дело в том, что если игроки под номерами, то члены тренерского штаба нет, а в лицо их узнавать судьи не обязаны, тем более они все в одинаковом наряде от технического спонсора. Поэтому как указать на виновника? Показывать пальцем неприлично же. Зато можно сказать "белый", "блондин", "рыжий", "с бородой", "толстый". Сколько времени уже играют, никто не обиделся, пока не начался маразматический BLM. Теперь все... Сказанные непублично слова, которые Вебо подслушал, являются расизмом и дискриминацией, которые обсуждают УЕФА и президент Турции. Из-за всего этого можно прервать матч, продолжить его завтра, но с другими судьями. Эта дикость убивает футбол. Почему про Барака Обаму можно говорить, что он первый темнокожий президент в истории США, а про Пьера Вебо, как про примету нарушителя нельзя?
Я очень надеюсь, что в футбольном мире найдутся смелые люди, которые выскажут слова поддержки судьям из Румынии Овидиу Хацегану и особенно Себастьяну Колцеску. Они просто честно выполняли свою работу. Если кому-то в этом почудился расизм, то пусть сходят на психологические тренинги". (с)
fczpkossidspb
fczpkossidspb
сегодня в 13:59
    winston.smith.1995
    winston.smith.1995 ответ Faustello (раскрыть)
    сегодня в 12:47
    Ахахаха. Надеюсь, что меня не засудят. Хотя и такой исход возможен в связи с последними тенденциями.
    Faustello
    Faustello ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 12:45
    Потом за районы черноземья возьмутся)))
    Faustello
    Faustello ответ winston.smith.1995 (раскрыть)
    сегодня в 12:42
    А почему ты это все написал черными буквами???
    Есть подозрение что ты расист!)))
    311
    311
    сегодня в 12:38
    А откуда Демба Ба знать, как он называет белых?)
    juvenale
    juvenale
    сегодня в 12:34
    черного назвали черным)))вот это скандал))
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 12:19
    Он меня назвал земляным червяком!!!
    Ballon dOr1984
    Ballon dOr1984
    сегодня в 11:46
    надо было назвать молдаванином, и никто бы не обиделся
    Azu-Killah37
    Azu-Killah37 ответ LOpp (раскрыть)
    сегодня в 11:45
    Боюсь что вопрос "Are you from Niger?" поломает его психику))
    "Ты из Нигера?" или "Ты из нигера?"
    С одной стороны спросил про его страну, с другой спросил какого цвета его мама) Слишком сложно и трудно думать, проще обидится и заплакать))
    Azu-Killah37
    Azu-Killah37 ответ Raamtvall (раскрыть)
    сегодня в 11:35
    Скоро уже сопли размазывать будут в ответ на "идиот" или "дурак".
    Но слава богу в эту обиженную игру уже и белые смогут сыграть)
    Azu-Killah37
    Azu-Killah37
    сегодня в 11:01
    Проверил в переводчике) Действительно negru - чёрный) Мне кажется сам румынский язык это язык расистов!! Это не может быть совпадение!!
    (Шутка)
    Предлагаю всех чёрных называть большеносые, раз им так больше нравится.
    "Эй, удали этого большеносого парня!" ахаха) обиженки)
    Raamtvall
    Raamtvall ответ Байкал-38. (раскрыть)
    сегодня в 10:52
    У нас свои очень "весёлые" отбитые крайности.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    сегодня в 10:51
    Сейчас начнут ещё и языки переписывать как историю.
    Идея толерантности и демократии пошла совсем в другую сторону от первоначального замысла. И эти люди в чём то ещё смеют обвинять нас?!
    Raamtvall
    Raamtvall ответ DEIVID (раскрыть)
    сегодня в 10:51
    Азия - это не только Юго-Восточная, но и Средняя Азия, и Ближний Восток, и Индийский полуостров. Конечно, возмутятся по очевидным причинам, но что-то у меня есть мысль, что условная китайская или японская команда при подобном конфликте с судьёй не ушла бы под руководством тренера в раздевалку, развозя сопли по лицам с криками "он нас узкоглаазыми назвал!". Они бы доиграли. У этого региона в среднем дисциплина повыше. Если уж конкретный камерунский товарищ уверен, что его банально обозвали чёрным, мог бы либо подать жалобу после матча, либо, если особо несдержанный, дать судье в морду, пафосно удалиться и пойти в буфет. Повторюсь, контекста и самой фразы мы не увидели, может он там, просто услышав "negru" в другом контексте, бомбанул на ровном месте и выдумал расизм. Уводить под ЭТИМ предлогом команды - это технарь, господа. 0-3 и обижайтесь на кого угодно. Теперь мы имеем идиотский прецедент на уровне старшего европейского клубного турнира, мои поздравления всем.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ LOpp (раскрыть)
    сегодня в 10:14
    Это ты точно заметил,этот очевидный недосмотр "общака"! Переименовать срочно,нахрен,иначе впредь скандалов в футболе не избежать-будут спартачи в матче кричать про Эджуке:"Нигерия,Нигерия",добрым словом поминая Родину футболиста и Мусу,а вас потом дисквалифицирует УЕФА и ФИФА,по заявлению Гинера.
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 10:11
    Маразм уже не только крепчает,а вышел в лидеры общественного мнения.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    сегодня в 10:08
    Маразм полный. И это турки, якобы гордая и сильная нация. Обиженки. Судья конечно не прав, называя цвет кожи тренера, это было не к чему. Но всё что было после, это шоу. И достойно технического поражения турков со счётом 3-0, а не переигровки
    winston.smith.1995
    winston.smith.1995
    сегодня в 09:31
    Уровень маразма выходит на новый уровень. А давайте ка запретим черный цвет вовсе! Может это кого оскорбляет! Футбол - это спорт, а не политика. Разбирайтесь за пределами поля! Это эмоциональная игра. Я понимаю, что оскорбления это плохо. Но то, что случилось вчера в Париже - больше походит на глупость, чем на расизм. Предлагаю новое правило: запретить разговаривать на поле и дотрагиваться друг до друга! Вот будет здорово!
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 09:24
    В Африке есть страны - Нигер и Нигерия, как тебе такое Демба Ба?))
    DEIVID
    DEIVID ответ Raamtvall (раскрыть)
    сегодня в 09:17
    Сомневаюсь, что если ты скажешь азиату узкоглазый, он нормально это воспримет.
    Raamtvall
    Raamtvall
    сегодня в 09:13
    Не то, что контекста сказанного, но и самого сказанного мы не увидим никогда, но ответ арбитра очевиден - латинское "niger" в очень схожем виде ушло во многие индо-европейские языки - испанский, итальянский, румынский в том числе. А то, что у огромного количества чёрных гигантский комплекс из-за их цвета кожи - это их проблемы. Азиаты почему-то нормальные в этом плане, с головой проблемы только у чёрных. Надо в футбол играть, а не сопли на поле распускать. Дисциплинарные меры должны быть постфактум в подобных случаях.
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 09:11
    Скоро Черногорию потребуют переименовать)...
    Фразы типа "Я из Монтенегро" будут под запретом...
    Manny_Pacquiao
    Manny_Pacquiao
    сегодня в 09:08, ред.
    Почему «Черный» это расизм, а «белый» нет? Люди уже гонят на почве расизма. Грамотно тренер разъяснил из фильма «джентельмены».
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100