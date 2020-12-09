Судья матча ПСЖ – «Истанбул»: «Negru по-румынски – „черный“. Я не расист»

Резервный арбитр матча ПСЖ – «Истанбул» Себастьян Кольцеску объяснил сказанные им слова во время игры группового этапа Лиги чемпионов.
Матч пришлось прервать на 14-й минуте из-за фразы румынского судьи в отношении члена тренерского штаба стамбульского клуба Пьера Вебо.
«Negru по-румынски означает „черный“. Я не расист», – сказал Кольцеску в ответ на слова форварда «Истанбула» Демба Ба, спросившего: «Ты никогда не говоришь „белый парень“. Почему ты сказал „этот черный парень“?»
Ранее стало известно, что матч ПСЖ — «Истанбул» будет доигран 9 декабря с другой бригадой арбитров.
а что такое 94?
а что такое 94?
"Давайте восстановим события, которые произошли на стадионе в Париже на 14-й минуте матча ПСЖ против «Истанбул Башакшехир»
Помощник главного тренера «Истанбула» Пьер Вебо докопался с чем-то до резервного арбитра из Румынии Себастьяна Колцеску. Подобное поведение недопустимо и поэтому Колцеску позвал главного арбитра матча Овидиу Хацегана, чтобы тот удалил члена тренерского штаба «Истанбул Башакшехира», отправив его в раздевалку или на трибуны. Когда Хацеган подошел к месту, ему нужно было понять, кого удалять. Тогда Колцеску НЕПУБЛИЧНО и только Хацегану сказал румынское слово "Negru", что означает в переводе "черный". Дело в том, что если игроки под номерами, то члены тренерского штаба нет, а в лицо их узнавать судьи не обязаны, тем более они все в одинаковом наряде от технического спонсора. Поэтому как указать на виновника? Показывать пальцем неприлично же. Зато можно сказать "белый", "блондин", "рыжий", "с бородой", "толстый". Сколько времени уже играют, никто не обиделся, пока не начался маразматический BLM. Теперь все... Сказанные непублично слова, которые Вебо подслушал, являются расизмом и дискриминацией, которые обсуждают УЕФА и президент Турции. Из-за всего этого можно прервать матч, продолжить его завтра, но с другими судьями. Эта дикость убивает футбол. Почему про Барака Обаму можно говорить, что он первый темнокожий президент в истории США, а про Пьера Вебо, как про примету нарушителя нельзя?
Я очень надеюсь, что в футбольном мире найдутся смелые люди, которые выскажут слова поддержки судьям из Румынии Овидиу Хацегану и особенно Себастьяну Колцеску. Они просто честно выполняли свою работу. Если кому-то в этом почудился расизм, то пусть сходят на психологические тренинги". (с)
"Давайте восстановим события, которые произошли на стадионе в Париже на 14-й минуте матча ПСЖ против «Истанбул Башакшехир»
Помощник главного тренера «Истанбула» Пьер Вебо докопался с чем-то до резервного арбитра из Румынии Себастьяна Колцеску. Подобное поведение недопустимо и поэтому Колцеску позвал главного арбитра матча Овидиу Хацегана, чтобы тот удалил члена тренерского штаба «Истанбул Башакшехира», отправив его в раздевалку или на трибуны. Когда Хацеган подошел к месту, ему нужно было понять, кого удалять. Тогда Колцеску НЕПУБЛИЧНО и только Хацегану сказал румынское слово "Negru", что означает в переводе "черный". Дело в том, что если игроки под номерами, то члены тренерского штаба нет, а в лицо их узнавать судьи не обязаны, тем более они все в одинаковом наряде от технического спонсора. Поэтому как указать на виновника? Показывать пальцем неприлично же. Зато можно сказать "белый", "блондин", "рыжий", "с бородой", "толстый". Сколько времени уже играют, никто не обиделся, пока не начался маразматический BLM. Теперь все... Сказанные непублично слова, которые Вебо подслушал, являются расизмом и дискриминацией, которые обсуждают УЕФА и президент Турции. Из-за всего этого можно прервать матч, продолжить его завтра, но с другими судьями. Эта дикость убивает футбол. Почему про Барака Обаму можно говорить, что он первый темнокожий президент в истории США, а про Пьера Вебо, как про примету нарушителя нельзя?
Я очень надеюсь, что в футбольном мире найдутся смелые люди, которые выскажут слова поддержки судьям из Румынии Овидиу Хацегану и особенно Себастьяну Колцеску. Они просто честно выполняли свою работу. Если кому-то в этом почудился расизм, то пусть сходят на психологические тренинги". (с)
Есть подозрение что ты расист!)))
Есть подозрение что ты расист!)))
"Ты из Нигера?" или "Ты из нигера?"
С одной стороны спросил про его страну, с другой спросил какого цвета его мама) Слишком сложно и трудно думать, проще обидится и заплакать))
"Ты из Нигера?" или "Ты из нигера?"
С одной стороны спросил про его страну, с другой спросил какого цвета его мама) Слишком сложно и трудно думать, проще обидится и заплакать))
Но слава богу в эту обиженную игру уже и белые смогут сыграть)
Но слава богу в эту обиженную игру уже и белые смогут сыграть)
(Шутка)
Предлагаю всех чёрных называть большеносые, раз им так больше нравится.
"Эй, удали этого большеносого парня!" ахаха) обиженки)
(Шутка)
Предлагаю всех чёрных называть большеносые, раз им так больше нравится.
"Эй, удали этого большеносого парня!" ахаха) обиженки)
Идея толерантности и демократии пошла совсем в другую сторону от первоначального замысла. И эти люди в чём то ещё смеют обвинять нас?!
Идея толерантности и демократии пошла совсем в другую сторону от первоначального замысла. И эти люди в чём то ещё смеют обвинять нас?!
Фразы типа "Я из Монтенегро" будут под запретом...
Фразы типа "Я из Монтенегро" будут под запретом...