Судья матча ПСЖ – «Истанбул»: «Negru по-румынски – „черный“. Я не расист»

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сегодня, 08:27

Резервный арбитр матча ПСЖ – «Истанбул» Себастьян Кольцеску объяснил сказанные им слова во время игры группового этапа Лиги чемпионов.

Матч пришлось прервать на 14-й минуте из-за фразы румынского судьи в отношении члена тренерского штаба стамбульского клуба .

«Negru по-румынски означает „черный“. Я не расист», – сказал Кольцеску в ответ на слова форварда «Истанбула» Демба Ба, спросившего: «Ты никогда не говоришь „белый парень“. Почему ты сказал „этот черный парень“?»