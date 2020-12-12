Звонок со стороны президента Турции и поддержка игроков ПСЖ. Пьер Вебо дал оценку расистскому скандалу

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вчера, 16:01

2020 год стал особенным еще и из-за одного из самых странных матчей Лиги чемпионов в истории. «Соккер.ру» снова возвращается к игре ПСЖ – «Истанбул».

Пожалуй, никогда в своей карьере помощник тренера «Истанбула» Пьер Вебо не становился таким знаменитым, как после памятного матча в Париже. Конечно, когда камерунец был нападающим, его знали в кругах футбольных болельщиков. Но скандал, спровоцированный им и румынским арбитром Себастьяном Колцеску, вывел их имена на общемировой уровень. Напомним, Колцеску работал четвертым судьей на этом матче.

Когда Вебо в какой-то игровой ситуации повел себя возмутительно, главный арбитр подошел к скамейке и спросил у Колцеску, кто нарушает покой. Четвертый рефери не нашел лучшего способа идентифицировать Вебо, как указать, что «вот тот черный» («negru» по-румынски означает «черный», но вряд ли Вебо и его друзья знают румынский, поэтому им могло сразу показаться, что судья просто сказал «вот тот негр»), а Вебо единственный темнокожий в тренерском штабе «Истанбула». И понеслось…

Спустя несколько дней Вебо решил поговорить с Daily Mail развернуто о том, что же тогда произошло, почему ПСЖ и «Истанбул» покинули поле, и что он думает по поводу разразившегося скандала.

О собственной агрессии

Когда я смотрю повторы и вижу свое лицо, как я действовал, насколько был агрессивен. Ох. Даже я сам не хотел бы оказаться против себя самого в этот момент. Потому что был очень агрессивным. Я впервые вижу свое такое лицо. Даже не помню, когда подобное бывало.

Можно ли было его идентифицировать, не называя «черным»?

Я находился в такой позиции, что было легко сказать: «Вот этот третий парень». «Кто?» «Вот он, вот». «Покажи мне». «Вот-вот, это он». Это же просто. Но ему проще оказалось сказать то, что он сказал. Почему именно «черный»? Почему именно это слово? Было тяжело такое слышать от одного из судей. Это шок. От парня, который должен бороться как раз с такими ситуациями. Четвертый судья в Лиге чемпионов. Это высокий уровень. И на таком уровне должны быть соответствующие люди. Мы должны думать о том, что говорим на поле. Вот я сейчас говорю, и я должен думать, что говорю.

О поддержке со стороны игроков

Когда я ушел с поля, не знал, что там происходит. Вдруг в раздевалку вошел Рафаэл и сказал: «Мы останавливаем игру и больше не играем». Я переспросил его. Через 30 секунд вошла вся команда. Они спрашивали, как у меня дела. Я не знал, что отвечать, очень нервничал, не хотелось разговаривать. Мне позвонили тут же президент «Истанбула», мой 19-летний сын. Со мной связался и президент Турции. Это была очень трудная неделя. Со вторника я пью таблетки, которые помогают уснуть. Мой сын был очень взволнован, увидев это все. Мы с ним всегда после матчей разговариваем. И он сказал, что ему очень жаль. Было очень тяжело. Я видел, что он подавлен. Я сказал, чтобы он был сильнее. Теперь ему намного лучше.

О поддержке ПСЖ

Неймар, Маркиньос и Леонардо позвали меня. Они были в коридоре, извинились за все, что случилось, сказали, что на моей стороне. Они сказали: «Не волнуйся, мы с вами, мы не будем продолжать играть. Мы не принимаем такие слова в футболе». Я не осознавал всего масштаба, пока не вышел из раздевалки, а в коридоре были Неймар, Мбаппе, Диалло – все игроки были там. Я вышел в коридор, потому что меня позвал поговорить Леонардо. А когда я там появился, воцарилась тишина, как будто вошел человек, из-за чего все началось. Все внимание было на мне. Я хочу поблагодарить всех игроков ПСЖ , всех, кто нас поддержал, за эту солидарность. Я очень ими горжусь. Благодарен за то, что они сделали в тот момент, потому что лично я секунд на пять-десять потерял контроль. Это было очень важно, ведь это матч Лиги чемпионов. И за такую реакцию клубов можно их только благодарить.

О мерах со стороны УЕФА

Я думаю, что УЕФА нужно проводить какие-то специальные курсы для судей. Мои коллеги по классу, мои наставники говорят, что это неприемлемо. На рукавах судей написано «Respect», «Уважение». И такие вещи неприемлемы в УЕФА . Я вижу, что футбольные власти прилагают большие усилия по борьбе с расизмом. Сейчас его гораздо меньше, чем было 15 лет назад. Но должно быть что-то еще, что активизирует работу по борьбе с такими вещами. Футбол – велик. Он объединяет людей, объединяет народы. УЕФА знает, что нужно делать. Думаю, там сделают верные выводы.

О роли футболистов