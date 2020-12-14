«Спартак»: «В футболе нет места ксенофобии. Доменико, мы с тобой!»

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сегодня, 14:55

«Спартак» поддержал главного тренера команды после конфликта, произошедшего в перерыве и после матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1).

«Футбол – это эмоции. В футболе нет места ксенофобии. Доменико, мы с тобой!» — написала пресс-служба красно-белых в клубном твиттере.

Напомним, что в перерыве матча «Сочи» — «Спартак» тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин задел Тедеско на национальной почве.