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«Спартак»: «В футболе нет места ксенофобии. Доменико, мы с тобой!»

сегодня, 14:55
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Спартак» поддержал главного тренера команды Доменико Тедеско после конфликта, произошедшего в перерыве и после матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1).

«Футбол – это эмоции. В футболе нет места ксенофобии. Доменико, мы с тобой!» — написала пресс-служба красно-белых в клубном твиттере.

Напомним, что в перерыве матча «Сочи» — «Спартак» тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин задел Тедеско на национальной почве.

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Все комментарии
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 16:02
Снимайтесь с чемпионата!
Юрниекс1
Юрниекс1
сегодня в 15:59
    За наших
    За наших
    сегодня в 15:56
    Вообще этот клуб не люблю Сочи.. Явно ввросший не на достижениях а за счёт газпромовских денег.. Клуб однодневка. Сезон - два и он исчезнет.
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    ЛЬВОВ НА МЯСО ответ bosun (раскрыть)
    сегодня в 15:53
    А я вот смотрю это у Питерских язык на одном месте Сочи, при чем у всех!)
    bosun
    bosun ответ LOpp (раскрыть)
    сегодня в 15:50, ред.
    Хорошему тебя бабушка научила. Рукам волю не даешь, а язык твой всегда там, где он должен быть, по совету бабушки))
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    сегодня в 15:40, ред.
    Бородин интересная личность, за 3 года сыграл за Зенит 2 матча, зато двукратный чемпион России и обладатель кубка и суперкубка!)))
    Дик Адвокат: "Что касается трансфера Дмитрия Бородина, меня самого весьма удивило подписание этого вратаря. Я считал, что мы еще находимся в процессе обсуждения данного трансфера.")
    Вот такие вот в Зените "шампиньоны"!)))
    Бородин: "Это наша земля и наш колизей..."
    Это с каких это пор Сочи стал для Бородина и Питерского еврея Ротенберга "нашей землей"?! Или быть может это земля Жоазиньо, Мамманы, Нобоа, Мевли, Бахтиярова или Заболотного?!
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 15:36
    Сочи не в первый раз беспредельничает , Роттенберг внушил что они не потопляемые !
    plusnindimon
    plusnindimon
    сегодня в 15:26
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      сегодня в 15:25
      Бомжи они все такие. А ТЕДЕСКО ПОДДЕРЖКА !!!!! В любом случае мы будем с Тобой в этой ситуации.
      DXTK
      DXTK
      сегодня в 15:23
      ну в спартаке также и карреру поддерживали..... мы мля с тобой, а потом ты кто такой, иди на уй отсюда и пенком под 76у.
      Я на стреме
      Я на стреме
      сегодня в 15:13, ред.
      пытаясь казаться итальянцам итальянцам демонстративно заказывал себе равиоли. но в итоге всё же сорвался, и навернул три порции мамалыги
      СПОРТ СПОРТ
      СПОРТ СПОРТ
      сегодня в 15:07
      реально задолбали расизмом и.т.д. (все вспомните себя в ссоре) кто-нибудь подбирает слова когда поливает обидчика??? немцу ли говорить про расизм???
      LOpp
      LOpp
      сегодня в 15:07
      Только за то, что ударили помощника Тедеско Хинкеля, к Сочи должны быть применены меры.
      Как говорила моя бабушка: - языком хоть .опу лижи, но рукам воли не давай.
      Lucho Gonzalez
      Lucho Gonzalez
      сегодня в 14:59
      спартачи пытаются развернуть ситуацию на 180 градусов, выставив неадекватного румына белым и пушистым
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