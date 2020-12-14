«Спартак»: «В футболе нет места ксенофобии. Доменико, мы с тобой!»

«Спартак» поддержал главного тренера команды Доменико Тедеско после конфликта, произошедшего в перерыве и после матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1).
«Футбол – это эмоции. В футболе нет места ксенофобии. Доменико, мы с тобой!» — написала пресс-служба красно-белых в клубном твиттере.
Напомним, что в перерыве матча «Сочи» — «Спартак» тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин задел Тедеско на национальной почве.
Дик Адвокат: "Что касается трансфера Дмитрия Бородина, меня самого весьма удивило подписание этого вратаря. Я считал, что мы еще находимся в процессе обсуждения данного трансфера.")
Вот такие вот в Зените "шампиньоны"!)))
Бородин: "Это наша земля и наш колизей..."
Это с каких это пор Сочи стал для Бородина и Питерского еврея Ротенберга "нашей землей"?! Или быть может это земля Жоазиньо, Мамманы, Нобоа, Мевли, Бахтиярова или Заболотного?!
Дик Адвокат: "Что касается трансфера Дмитрия Бородина, меня самого весьма удивило подписание этого вратаря. Я считал, что мы еще находимся в процессе обсуждения данного трансфера.")
Вот такие вот в Зените "шампиньоны"!)))
Бородин: "Это наша земля и наш колизей..."
Это с каких это пор Сочи стал для Бородина и Питерского еврея Ротенберга "нашей землей"?! Или быть может это земля Жоазиньо, Мамманы, Нобоа, Мевли, Бахтиярова или Заболотного?!
Как говорила моя бабушка: - языком хоть .опу лижи, но рукам воли не давай.
Как говорила моя бабушка: - языком хоть .опу лижи, но рукам воли не давай.