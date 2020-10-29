УЕФА — о BLM: «Вставать на колено разрешается, но это вовсе не обязательно»

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сегодня, 16:35

УЕФА прокомментировал акцию «Black Lives Matter» перед началом матча Лиги чемпионов «Краснодар» – «Челси» (0:4). До игры все футболисты «Челси» встали на одно колено, из «Краснодара» присоединились лишь Кайо и Маркус Берг.

Игрокам и судейской бригаде разрешается вставать на колено, но это вовсе не является обязательным.

Акция, в рамках которой участники преклоняют колено, связана с движением Black Lives Matter (Жизнь чернокожих имеет значение), борющимся с расизмом. BLM — американское движение, которое выступает на протестах с таким же лозунгом. Их участники требуют системных изменений для борьбы с расизмом.