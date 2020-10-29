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УЕФА — о BLM: «Вставать на колено разрешается, но это вовсе не обязательно»

сегодня, 16:35
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 4Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

УЕФА прокомментировал акцию «Black Lives Matter» перед началом матча Лиги чемпионов «Краснодар» – «Челси» (0:4). До игры все футболисты «Челси» встали на одно колено, из «Краснодара» присоединились лишь Кайо и Маркус Берг.

Игрокам и судейской бригаде разрешается вставать на колено, но это вовсе не является обязательным.

Акция, в рамках которой участники преклоняют колено, связана с движением Black Lives Matter (Жизнь чернокожих имеет значение), борющимся с расизмом. BLM — американское движение, которое выступает на протестах с таким же лозунгом. Их участники требуют системных изменений для борьбы с расизмом.

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The Frei
The Frei ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 16:54
Зачем им свои ноги целовать?
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 16:53
смотря перед кем
particular
particular
сегодня в 16:53
Акция - не акциз, который можно навязывать... Желающим побороться, посочувствовать и поползать на коленях - нет преград..:) Но гнуть пальцы в нашем огороде недопустимо...
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 16:52
Это пока не обязательно
Mangur
Mangur
сегодня в 16:52
Движение маразма.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 16:51
Это безумие. Как еще игроки Челси на поле не целовали ноги неграм...).
VAN ARM
VAN ARM ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 16:48
дойдёт и до этого))зараза приживается быстро))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:44
Если так дальше пойдет, то в скором времени белым придется на колено вставать , чтоб свои права отстаивать.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:44
А вот предложение уставшему футболисту банана для поддержания сил почему то считают оскорблением))))))))))
beefs
beefs
сегодня в 16:36
естественно наши игроки не становятся...
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