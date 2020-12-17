ГлавнаяНовости

«Спартак» заставит тренироваться травмированного Кокорина до 31 декабря

вчера, 18:51

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин не может уйти в отпуск.

По информации источника, Кокорин получил от клуба указание тренироваться по индивидуальной программе до 31 декабря включительно.

«Кокорина не отпускают в отпуск. При этом у Александра есть справки от независимых медицинских учреждений, которые предписывают полный покой. У нападающего надрыв четырёхглавой мышцы бедра», - сообщает источник.

Все новости
Геркус: «Мне бы было интересно поработать на должности президента ФНЛ»
Сегодня, 11:36 Комментарии2
СлухиГеркус намерен баллотироваться на пост президента ФНЛ
Вчера, 22:10 Комментарии3
Ещенко анонсировал матч против «Зенита» фразами из фильма «Брат»
15 декабря ВидеоКомментарии33
Черчесов собирается посетить зимние сборы трёх клубов РПЛ
15 декабря Комментарии15
«Спартак» обратился к фанатам перед матчем с «Зенитом»
15 декабря Комментарии16
Слухи«Тамбов» может переехать в Мордовию и сменить название
15 декабря Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 10:48
Как в школе, пробежался справки собрал и пораньше на каникулы свалил)
112910415
112910415
сегодня в 10:45
никак его не заставить, да и незачем
Бродяга с острова Свободы
Бродяга с острова Свободы
вчера в 23:10
    311
    311
    вчера в 23:06
    Федун стула просит!)
    Ислам0926
    Ислам0926
    вчера в 22:52
    Напрямую нарушение трудового договора Кокоша я знаю здесь сидишь иногда так что обращайся в трудовую инспекцию пусть еще и штраф наложат на Спартак
    Владимир Немченков
    Владимир Немченков ответ НЕ президент рфс (раскрыть)
    вчера в 22:36
    За,базар научился отвечать.......тюремные университеты не прошли даром
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 22:29
    Пора уже махнуть на Кокорина рукой - он сам выбрал себе дорогу. На ней нет футбола.
    a3r3v3
    a3r3v3
    вчера в 22:01
    Такими справками пачками торгуют
    санек002
    санек002 ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 21:51
    был у нас такой!жано звали!
    Dima salev
    Dima salev
    вчера в 21:27
    Правильно не надо его пустить в отпуск раньше времени. А-то опять напьётся и что нибудь натворить алкаш мафия
    Kill_admin
    Kill_admin
    вчера в 21:15
    Sanya! Snuff нуф нуфов the chair!!!
    Evilhuman
    Evilhuman
    вчера в 21:13
    Правильно Санёк, ещё неустойку с Федуна выбей за рабский труд и моральный ущерб
    виктор бочарников
    виктор бочарников
    вчера в 20:59
    Сашка не виноват,виноваты манагеры в спартаке,коим давно надо делать серьезную чистку ,иначе смена одного тренера не даст результата.
    Супервайзер
    Супервайзер ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    вчера в 20:55
    Я всё больше убеждаюсь, что проблемы Спартака имеют корни в юридическом отделе.
    Вот кем Зариме надо заняться!))
    Futurista
    Futurista ответ oFANATo (раскрыть)
    вчера в 20:54
    За такие бабки полный покой будет только на кладбище...
    Futurista
    Futurista ответ Я на стреме (раскрыть)
    вчера в 20:50
    В тюрьме так и не платили)...
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    вчера в 20:46
    Ах они садисты
    Бедного кокору обижают
    Kaguzuti
    Kaguzuti
    вчера в 20:38
    Кокорину нужно подать на спартак в суд.
    ArtemBzdn
    ArtemBzdn
    вчера в 20:38
    Зря Федун это дитя взял, видно ведь что играть не хочет, да и желание выкладываться для команды. Спартачи с ним рьяно пролетели. Без новогодней ёлки оставят его - так совсем пинать в ворота соперников не будет.
    протон1
    протон1
    вчера в 20:21
    таких там в сизо называют бандерлог. ))))))))
    протон1
    протон1
    вчера в 20:20
    кокорин чувствует себя в команде смотровым))))))))))))))))
    протон1
    протон1
    вчера в 20:18
    да он засланный. ему футбол не интересн) играет в приставку. и получает зп))) газизов дал команду).
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 20:15
    Кокорин красава!!!
    Был такой бразилец Карлос Кайзер (Карлос Энрике Рапозо), который с 1979 год по 1990 поменял 9 клубов, при этом были такие великие как Ботафого, Фламенго, Васко да Гама и многие другие, но так и не сыграл ни один матч!!!
    Везде были выдуманные травмы.
    21 апреля 2018 года была премьера фильма «Величайший футболист, никогда не игравший в футбол» про него. Видать Кокорин посмотрел этот фильм и сделал выводы!!!
    НЕ президент рфс
    НЕ президент рфс
    вчера в 20:04
    Молодец Санёк. Говорил что не будет играть за Спартак , и не играет. Не то что Глушак.
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 19:50
    а то закабанеет Шурик...
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 19:46
    Интересно посмотреть как это будет происходить
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 19:39
    Федун почитал комменты на соккере, что Сашка его развел и решил подложить Кокоше свинью...
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин
    вчера в 19:34
    Вся страна сейчас за Кокорина! Никаких рабских тренировок!!!
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 19:31
    Бессмысленно тренировать то, что не хочет тренироваться.
    Сп62
    Сп62
    вчера в 19:30, ред.
    Разочарование в Саше всё более и более. Кто то же должен поставить точку в этой мелодраме.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100