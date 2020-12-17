«Спартак» заставит тренироваться травмированного Кокорина до 31 декабря

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вчера, 18:51

Нападающий «Спартака» не может уйти в отпуск.

По информации источника, Кокорин получил от клуба указание тренироваться по индивидуальной программе до 31 декабря включительно.

«Кокорина не отпускают в отпуск. При этом у Александра есть справки от независимых медицинских учреждений, которые предписывают полный покой. У нападающего надрыв четырёхглавой мышцы бедра», - сообщает источник.