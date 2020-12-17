«Спартак» заставит тренироваться травмированного Кокорина до 31 декабря

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин не может уйти в отпуск.
По информации источника, Кокорин получил от клуба указание тренироваться по индивидуальной программе до 31 декабря включительно.
«Кокорина не отпускают в отпуск. При этом у Александра есть справки от независимых медицинских учреждений, которые предписывают полный покой. У нападающего надрыв четырёхглавой мышцы бедра», - сообщает источник.
Вот кем Зариме надо заняться!))
Вот кем Зариме надо заняться!))
Бедного кокору обижают
Бедного кокору обижают
Был такой бразилец Карлос Кайзер (Карлос Энрике Рапозо), который с 1979 год по 1990 поменял 9 клубов, при этом были такие великие как Ботафого, Фламенго, Васко да Гама и многие другие, но так и не сыграл ни один матч!!!
Везде были выдуманные травмы.
21 апреля 2018 года была премьера фильма «Величайший футболист, никогда не игравший в футбол» про него. Видать Кокорин посмотрел этот фильм и сделал выводы!!!
Был такой бразилец Карлос Кайзер (Карлос Энрике Рапозо), который с 1979 год по 1990 поменял 9 клубов, при этом были такие великие как Ботафого, Фламенго, Васко да Гама и многие другие, но так и не сыграл ни один матч!!!
Везде были выдуманные травмы.
21 апреля 2018 года была премьера фильма «Величайший футболист, никогда не игравший в футбол» про него. Видать Кокорин посмотрел этот фильм и сделал выводы!!!