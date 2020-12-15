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«Спартак» обратился к фанатам перед матчем с «Зенитом»

15 декабря 2020, 20:03
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Спартак» на своём официальном сайте обратился к болельщикам клуба перед матчем 19-го тура РПЛ против «Зенита».

Дорогие красно-белые!

Уже завтра нас ждет битва с «Зенитом» в Петербурге. Мы до последнего надеялись, что принимающий клуб выделит квоту билетов для болельщиков «Спартака». Однако этого не случилось.

К сожалению, о своем решении «Зенит» сообщил лишь за сутки до начала матча, поэтому приносим извинения за позднее информирование.

Нам будет очень не хватать вас, но мы сделаем все возможное для победы. Обязательно смотрите игру «Спартака» на экранах телевизоров и мониторах, нашей команде нужна ваша поддержка во встрече с принципиальным соперником!

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Все комментарии
kasyak7
kasyak7 ответ LOpp (раскрыть)
16 декабря в 12:12
Заметь ВВП ни разу маску не одел за все время.Песков с дочкой на катке катался тоже без маски.. для властьимущмх маски не нужны они считают себя бессмертными. Вся отговорка у них- а у нас все стерильно ,все соблюдено
Gunslinger
Gunslinger ответ МапС (раскрыть)
16 декабря в 11:13
Ежели ты не в курсе, у нас ей вся страна прикрылась...
Или, правильней сказать,-накрылась....
МапС
МапС
16 декабря в 06:01, ред.
Пандемией прикрылись питерские, москвафобы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
15 декабря в 21:35
8 лет...
9 игр подряд...
Зенит не проигрывает Спартаку в Питере...
И сейчас нет предпосылок к изменению традиций...
pomor45
pomor45
15 декабря в 21:32
Что по решению РПН матч пройдёт без зрителей было известно давно, но спартаковское руководство и тут без гнусной инсинуации обойтись не может и пытается создать картинку, что не будет только спартаковских болельщиков.
морозз
морозз
15 декабря в 21:27
    Futurista
    Futurista ответ LOpp (раскрыть)
    15 декабря в 21:26
    Он бы взял...да кто ж из них ему даст?...
    Союзник противников
    Союзник противников ответ LOpp (раскрыть)
    15 декабря в 20:50
      Союзник противников
      Союзник противников
      15 декабря в 20:48
      В свидетели позора призывают? Неясно только,чьего.

      ...а Ханчарэнка должен быть уволен.
      mihaluch
      mihaluch
      15 декабря в 20:36
      Не только спартаковцев не будет никого.
      batman555
      batman555
      15 декабря в 20:35
        LOpp
        LOpp
        15 декабря в 20:33
        Странно, что обладателей абонементов на вип-ложи короновирус не берет.
        Алексей Коротеев
        Алексей Коротеев ответ Трезвый повар (раскрыть)
        15 декабря в 20:16
        Да ,хороший тур ! А если сократить РПЛ до 10 клубов и играть в 4 круга , то вообще засмотришься , и польза будет !
        Faustello
        Faustello
        15 декабря в 20:14
          волгодон 2
          волгодон 2
          15 декабря в 20:11
          Квота нынче положена только для бизнесменов всяких,в ложу специальную.
          А коли не умеешь делать бизнес - на диван.
          Из курса "Основы демократии в России".
          Трезвый повар
          Трезвый повар
          15 декабря в 20:05
          В этом туре будет жара. Первые 4 команды чемпионата играют между собой
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