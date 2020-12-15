«Спартак» обратился к фанатам перед матчем с «Зенитом»

«Спартак» на своём официальном сайте обратился к болельщикам клуба перед матчем 19-го тура РПЛ против «Зенита».

Дорогие красно-белые!

Уже завтра нас ждет битва с «Зенитом» в Петербурге. Мы до последнего надеялись, что принимающий клуб выделит квоту билетов для болельщиков «Спартака». Однако этого не случилось.

К сожалению, о своем решении «Зенит» сообщил лишь за сутки до начала матча, поэтому приносим извинения за позднее информирование.

Нам будет очень не хватать вас, но мы сделаем все возможное для победы. Обязательно смотрите игру «Спартака» на экранах телевизоров и мониторах, нашей команде нужна ваша поддержка во встрече с принципиальным соперником!