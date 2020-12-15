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В 2024 году в Якутии появится профессиональный футбольный клуб

15 декабря 2020, 18:35

Российский футбольный союз, Министерство спорта РФ, Правительство Республики Саха (Якутия) и Футбольный союз региона заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

В регионе появятся новые соревнования по большому футболу и мини-футболу, в том числе Школьная мини-футбольная лига и Студенческая лига. В летние месяцы для мальчиков и девочек будут организованы тренировочные сборы. Для развития индивидуального мастерства футболистов и продвижения футбола среди разных слоев населения в Якутии будет создан республиканский футбольный фестиваль. В регионе будут открыты четыре новых отделения по футболу, а ведущие спортивные школы Республики Саха откроют секции для девочек и получат статусы «Региональный центр РФС» и «Детский футбольный центр».

Стороны договорились о строительстве в населенных пунктах Якутии пяти инфраструктурных объектов, в том числе двух полноразмерных полей с искусственным покрытием. К 2024 году в регионе будут созданы условия для появления профессионального мужского клуба и женского мини-футбольного клуба, выступающего в Чемпионате России. Также в республике будут подготовлены новые квалифицированные тренеры и судьи.

Александр Дюков, президент РФС:

В Республике Саха (Якутия) футболом и мини-футболом регулярно занимаются более 17 тысяч человек. Соглашение с Министерством спорта, региональным правительством и федерацией футбола позволит создать условия для дальнейшей популяризации спорта номер один в самом крупном регионе России. К 2024 году в Якутии планируется значительно увеличить количество ежегодно проводимых футбольных соревнований и фестивалей, открыть несколько спортивных школ с секциями для мальчиков и девочек. Занятия в них будут проходить по единым методикам, разработанным при участии Российского футбольного союза. Масштабные изменения произойдут в региональной пирамиде подготовки резерва. РФС планирует присвоить двум спортивным школам в Якутии статусы Регионального центра РФС и Детского футбольного центра. Мы рассчитываем, что в среднесрочной перспективе на вершине этой пирамиды появятся мужской профессиональный футбольный клуб и женская мини-футбольная команда.

Все республиканские турниры, в том числе Школьная мини-футбольная лига, Студенческая лига и любительские лиги станут частью экосистемы футбола под эгидой региональной Федерации.

Важно отметить, что для достижения целей, указанных в соглашении, стороны планируют в том числе привлечь частных инвесторов. Не сомневаюсь, что системный подход к развитию футбола повысит интерес к спорту номер один в Якутии, будет способствовать открытию новых талантов для профессиональных клубов и дополнительной популяризации здорового образа жизни среди жителей Республики.

Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия):

Всемирная популярность футбола не случайна — это демократичный вид спорта, в котором важна и индивидуальная техника, и командный дух, и физическая подготовка, и скорость мышления. Футбол помогает всестороннему развитию молодых людей. Он входит в программу Международных спортивных игр «Дети Азии», которые подарила миру наша республика. Мини-футбол и сейчас является одним из массовых видов спорта в Якутии. Благодаря соглашению с РФС укрепится инфраструктура республиканского футбола, появятся новые спортивные площадки, расширится спектр соревнований и кадровое обеспечение. Это открывает новые возможности для развития детского и любительского футбола, для активного отдыха тысяч жителей республики.

В 2024 году в Якутии появится профессиональный футбольный клуб

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Давайте думать
Давайте думать ответ Федор Паршунин (раскрыть)
16 декабря в 07:00
Неее... Магадан нужен!!!
bsww
bsww
15 декабря в 22:56
В Оймяконе с открытым "полем" пускай играют
ЮЗИК
ЮЗИК
15 декабря в 21:50
Они со своими бабками могут сделать суперклуб, опять чья-то прихоть, уже был когда-то клуб Анжи, базировался и играл одно время в Москве
старина
старина
15 декабря в 20:45
Дюкова на Север надо отправить.лет на двадцать и без права переписки
МапС
МапС
15 декабря в 19:50, ред.
А про пляжный футбол якуты по-ходу забыли... Побережье моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря будет не охвачено любимой игрой.
Rizo1
Rizo1
15 декабря в 19:42
А название команды по ходу будет "Чукотка"
ДАША Д
ДАША Д
15 декабря в 19:36
Все будут счастливы слетать в Якутск.
Я на стреме
Я на стреме
15 декабря в 19:31, ред.
якуты спят и видят, как бы свои меха из соболя, поменять на пластиковые мячи и бутсы из Ашана)
За адекватность
За адекватность
15 декабря в 19:14, ред.
"Занятия в них будут проходить по единым методикам, разработанным при участии Российского футбольного союза." Так вот почему у нас беда с детско-юношеским футболом. А если слегка посерьезнее, то не мешало бы РФС обратить свой взор на Землю Франса-Иосифа. Загибается архипелаг без спорта номер один.
Juve14
Juve14
15 декабря в 19:12
Ну мини футбол в Якутии развит, играют то в помещении. Да и в восточной или какой то конференции играла команда полупроф или проф хз. Сейчас в Якутии средняя температура -50 градусов) Посмотрел бы я на Дзюбу и остальных калек гоняющих мяч в такой мороз)))
Strimmy
Strimmy
15 декабря в 19:12
Тедеску туда тренером, от мороза будет постоянно прыгать.
МапС
МапС ответ Leha-ha50 (раскрыть)
15 декабря в 19:08
Меня другое интересует - болелы пиво будут зубами грызть или как?
Союзник противников
Союзник противников ответ Leha-ha50 (раскрыть)
15 декабря в 19:05
ВСех в Сочи!!! Совмещая все матчи с календарным ежегодным отпуском.

...а Ханчарэнка должен быть уволен.
Leha-ha50
Leha-ha50
15 декабря в 19:04
А играть они будут в Саранске?!?
МапС
МапС ответ LOpp (раскрыть)
15 декабря в 19:03
Там алмазы добывают, Алмазпром будет рулить!
Legend 6
Legend 6 ответ МапС (раскрыть)
15 декабря в 19:02
Не в Чукотке же клуб
LOpp
LOpp
15 декабря в 19:01
Создадут клуб, на долго ли?
МапС
МапС
15 декабря в 18:54
В структуре клуба должна быть должность шамана. Не знаю, как назовут команду оленеводов, но прозвище "олени" неизбежно!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
15 декабря в 18:54
А вот и вакансия для Кокорина образовалась!
Cat01
Cat01
15 декабря в 18:47
Желаем удачи и сказку в жизнь
Faustello
Faustello
15 декабря в 18:45
Дюков фантастический ...!)))
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
15 декабря в 18:40, ред.
Якуты решили футбол погонять)
Edoardo
Edoardo
15 декабря в 18:40
Можно еще в Антарктиде создать.Или на северном полюсе.
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