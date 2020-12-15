В 2024 году в Якутии появится профессиональный футбольный клуб

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15 декабря 2020, 18:35

Российский футбольный союз, Министерство спорта РФ , Правительство Республики Саха (Якутия) и Футбольный союз региона заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола. Об этом сообщает официальный сайт РФС .

В регионе появятся новые соревнования по большому футболу и мини-футболу, в том числе Школьная мини-футбольная лига и Студенческая лига. В летние месяцы для мальчиков и девочек будут организованы тренировочные сборы. Для развития индивидуального мастерства футболистов и продвижения футбола среди разных слоев населения в Якутии будет создан республиканский футбольный фестиваль. В регионе будут открыты четыре новых отделения по футболу, а ведущие спортивные школы Республики Саха откроют секции для девочек и получат статусы «Региональный центр РФС » и «Детский футбольный центр». Стороны договорились о строительстве в населенных пунктах Якутии пяти инфраструктурных объектов, в том числе двух полноразмерных полей с искусственным покрытием. К 2024 году в регионе будут созданы условия для появления профессионального мужского клуба и женского мини-футбольного клуба, выступающего в Чемпионате России. Также в республике будут подготовлены новые квалифицированные тренеры и судьи.

Александр Дюков, президент РФС :

В Республике Саха (Якутия) футболом и мини-футболом регулярно занимаются более 17 тысяч человек. Соглашение с Министерством спорта, региональным правительством и федерацией футбола позволит создать условия для дальнейшей популяризации спорта номер один в самом крупном регионе России. К 2024 году в Якутии планируется значительно увеличить количество ежегодно проводимых футбольных соревнований и фестивалей, открыть несколько спортивных школ с секциями для мальчиков и девочек. Занятия в них будут проходить по единым методикам, разработанным при участии Российского футбольного союза. Масштабные изменения произойдут в региональной пирамиде подготовки резерва. РФС планирует присвоить двум спортивным школам в Якутии статусы Регионального центра РФС и Детского футбольного центра. Мы рассчитываем, что в среднесрочной перспективе на вершине этой пирамиды появятся мужской профессиональный футбольный клуб и женская мини-футбольная команда. Все республиканские турниры, в том числе Школьная мини-футбольная лига, Студенческая лига и любительские лиги станут частью экосистемы футбола под эгидой региональной Федерации. Важно отметить, что для достижения целей, указанных в соглашении, стороны планируют в том числе привлечь частных инвесторов. Не сомневаюсь, что системный подход к развитию футбола повысит интерес к спорту номер один в Якутии, будет способствовать открытию новых талантов для профессиональных клубов и дополнительной популяризации здорового образа жизни среди жителей Республики.

Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия):