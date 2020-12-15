Ещенко анонсировал матч против «Зенита» фразами из фильма «Брат»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко анонсировал матч 19-го тура РПЛ против «Зенита» фразами из фильма «Брат».
«В Москве вся сила!» Ещ вспоминает любимые пословицы из фильма «Брат»— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 15, 2020
Андрей Ещенко анонсирует заключительный матч года #ЗенитСпартак 👊 pic.twitter.com/NArSurFVTI
Кто то ради премиальных...кто то чтоб затрамплиниться в более статусный клуб...кто то чтоб заявить о себе...
Игроки же Зенита уже на верхушке пирамиды...как финансовой так и комфортной......
Всё равно как показывает статистика за последние 25 лет ЛЧ 24 раза выигрывали команды из топ-5.....а отсутствие реалий победить в турнире для команд из других лиг превращают участие в нём в формальность...
Кто то ставит цель...сверкнуть в нём промежуточно...кто то нет....
Но судить о силе команд по итогам расставленных приоритетов - не умно....
Кто то ради премиальных...кто то чтоб затрамплиниться в более статусный клуб...кто то чтоб заявить о себе...
Игроки же Зенита уже на верхушке пирамиды...как финансовой так и комфортной......
Всё равно как показывает статистика за последние 25 лет ЛЧ 24 раза выигрывали команды из топ-5.....а отсутствие реалий победить в турнире для команд из других лиг превращают участие в нём в формальность...
Кто то ставит цель...сверкнуть в нём промежуточно...кто то нет....
Но судить о силе команд по итогам расставленных приоритетов - не умно....
Шнур: Питер не спит, снова гулять! Сделал «Зенит» в Питере — пять!
https://youtu.be/YhOAU8s30rE
Шнур: Питер не спит, снова гулять! Сделал «Зенит» в Питере — пять!
Будем посмотреть.
Будем посмотреть.
Обычный матч 19-го тура.....
Зенит в этом сезоне обыгрывал призёров и лидеров прошлого чемпионата...и Локо...на суперкубок....и ЦСКА...и Краснодар....
Но почему то все нагнетают интерес к матчу с командой даже не попавшей по итогам сезона в еврокубки....
Или кто то думает что Зенит уступив в определённом матче не будет в итоге чемпионом...))))
Обычный матч 19-го тура.....
Зенит в этом сезоне обыгрывал призёров и лидеров прошлого чемпионата...и Локо...на суперкубок....и ЦСКА...и Краснодар....
Но почему то все нагнетают интерес к матчу с командой даже не попавшей по итогам сезона в еврокубки....
Или кто то думает что Зенит уступив в определённом матче не будет в итоге чемпионом...))))
Кто в плей-офф лч не бывал - красоты не видал.
Бери ношу по себе, чтоб не падать из лч.
Поживешь в лч подольше, увидишь побольше.
Любишь от газпрома медок? Берись, как дзюба, между ног.
У дзюбы карьера висит на струне, а думает об азмуне.
Зенит на матчи кубка в Тверь, а Лацио в плей-офф лиги дверь!
Кто в плей-офф лч не бывал - красоты не видал.
Бери ношу по себе, чтоб не падать из лч.
Поживешь в лч подольше, увидишь побольше.
Любишь от газпрома медок? Берись, как дзюба, между ног.
У дзюбы карьера висит на струне, а думает об азмуне.
Зенит на матчи кубка в Тверь, а Лацио в плей-офф лиги дверь!
Смотрю только Футобол
Смотрю только Футобол
А. Ещенко
А. Ещенко
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.