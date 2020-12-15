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Ещенко анонсировал матч против «Зенита» фразами из фильма «Брат»

15 декабря 2020, 20:38
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко анонсировал матч 19-го тура РПЛ против «Зенита» фразами из фильма «Брат».

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Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 19:07
В Брате был персонаж, немец. Его цитата из фильма: «Вот есть такая поговорка: «Что русскому хорошо, то немцу – смерть». Вот я живу, чтоб ее опровергнуть» походу у тренера Спартака не получилось)))
112910415
112910415
16 декабря в 05:45
всё увидим очень скоро
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ kingoffam (раскрыть)
16 декабря в 00:26, ред.
Зенит единственный клуб который играет в ЛЧ ради удовольствия...))
Кто то ради премиальных...кто то чтоб затрамплиниться в более статусный клуб...кто то чтоб заявить о себе...
Игроки же Зенита уже на верхушке пирамиды...как финансовой так и комфортной......

Всё равно как показывает статистика за последние 25 лет ЛЧ 24 раза выигрывали команды из топ-5.....а отсутствие реалий победить в турнире для команд из других лиг превращают участие в нём в формальность...
Кто то ставит цель...сверкнуть в нём промежуточно...кто то нет....
Но судить о силе команд по итогам расставленных приоритетов - не умно....
Strimmy
Strimmy
15 декабря в 23:44
Много разговоров про матч команд первого и седьмого места.
Байкал-38
Байкал-38
15 декабря в 23:23
Ещенко: «В Москве вся сила!»
Шнур: Питер не спит, снова гулять! Сделал «Зенит» в Питере — пять!

Супервайзер
Супервайзер
15 декабря в 22:59
Я бы е стал преуменьшать значение матча народной команды с нацпроектом кооператива "Озеро", хотя и не исключаю очередного разочарования.
Будем посмотреть.
bosun
bosun ответ DEIVID (раскрыть)
15 декабря в 22:58
Все верно. Для Зенита это проходной матч с обычным соперником, середнячком. Проедут по нему в Питере и забудут))
DEIVID
DEIVID ответ Evilhuman (раскрыть)
15 декабря в 22:28
Я согласен, абсолютно рядовой матч. С участием Зенита нет исторических значимых противостояний. В Англии есть Ливерпуль - МЮ, в Испании Реал - Барса, в России Спартак - ЦСКА, а для Зенита только дерби с Сочи.
kingoffam
kingoffam ответ Jeck Denielse (раскрыть)
15 декабря в 22:26
Я бы на твоем месте про еврокубки помалкивал.
Evilhuman
Evilhuman
15 декабря в 22:20
Слишком много шума вокруг рядового для Зенита матча, мясные нагнетают, поговорки трындеть, не мешки ещенке ворочать
tigrok
tigrok
15 декабря в 22:20, ред.
После победы Спартака, несмотря на все старания Карасёва. Разговор между Дюковым и Медведевым: " Деньги всё равно Карасю платить, башка твоя баранья".
DEIVID
DEIVID
15 декабря в 22:10
Хватило бы одной фразы - не брат ты мне гн... ....(Зенит).
Jeck Denielse
Jeck Denielse
15 декабря в 22:04
Шумихи то и анонсов ...прям как будто золото на кону....
Обычный матч 19-го тура.....
Зенит в этом сезоне обыгрывал призёров и лидеров прошлого чемпионата...и Локо...на суперкубок....и ЦСКА...и Краснодар....
Но почему то все нагнетают интерес к матчу с командой даже не попавшей по итогам сезона в еврокубки....

Или кто то думает что Зенит уступив в определённом матче не будет в итоге чемпионом...))))
RomzesRZN
RomzesRZN
15 декабря в 21:54, ред.
Не тот счастлив, у кого много бабла, а кто в Европе не достигает дна.

Кто в плей-офф лч не бывал - красоты не видал.

Бери ношу по себе, чтоб не падать из лч.

Поживешь в лч подольше, увидишь побольше.

Любишь от газпрома медок? Берись, как дзюба, между ног.

У дзюбы карьера висит на струне, а думает об азмуне.

Зенит на матчи кубка в Тверь, а Лацио в плей-офф лиги дверь!
mihaluch
mihaluch
15 декабря в 21:37
    МапС
    МапС
    15 декабря в 21:35
    Эххх... не нравятся мне все эти анонсы... Футболом займитесь, епт!
    ermak6848
    ermak6848
    15 декабря в 21:33
    Завтра интрига дня.
    Смотрю только Футобол
    Олег Борткевич
    Олег Борткевич ответ LOpp (раскрыть)
    15 декабря в 21:26
    Вот завтра и увидим.
    pomor45
    pomor45
    15 декабря в 21:23
    В Москве сила, а в Питере правда.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    15 декабря в 21:12
    "Мне на поле не пахать - буду фильм вспоминать"
    А. Ещенко
    Futurista
    Futurista ответ Grey33 (раскрыть)
    15 декабря в 21:11
    "Бубен сечёт фишку"...Бубнов на рыбалку что ли уехал?)...
    Faustello
    Faustello ответ LOpp (раскрыть)
    15 декабря в 21:08
    За одну правду трёх московских комсомольцев дают!))
    Faustello
    Faustello ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
    15 декабря в 21:06
    Любишь медок, люби и федунок)))
    дяденька Онуфрий
    дяденька Онуфрий
    15 декабря в 21:02
    Как-то плосковато , туфта
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    15 декабря в 21:02
    Карьера висит на нитке, а думает о прибытке
    Legend 6
    Legend 6
    15 декабря в 20:59
    Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе.
    Grey33
    Grey33
    15 декабря в 20:57
    Даже Бубен не верит в победу Спартака. А Бубен сечёт фишку.
    beefs
    beefs
    15 декабря в 20:54
    попробуйте выловить карася в мутной воде....
    STVA 1
    STVA 1
    15 декабря в 20:48
    Главное чтобы Карась не начудил!А игра должна быть интересной!
    Союзник противников
    Союзник противников
    15 декабря в 20:46
    Чрезмерно говорливые обычно проигрывают,по ЦСКА знаю!

    ...а Ханчарэнка должен быть уволен.
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