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«Тамбов» может переехать в Мордовию и сменить название

15 декабря 2020, 19:12

«Тамбов» переедет в Мордовию, чтобы продолжить своё существование. Команда испытывает серьезные финансовые трудности.

Как сообщается, данное решение уже принято руководством «Тамбова». Кроме того, команда будет переименована в ФК «Саранск».

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков уже заявлял, что клуб рассматривает варианты с переездом и сменой названия.

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Bolshoy
Bolshoy
16 декабря в 12:40
А где " Ростельмаш" ? )))
Михаил Попков
Михаил Попков
16 декабря в 09:12
Жалко. Кинули Тамбов и наш губернатор и наши власти. Оставили Тамбов и без стадиона и без футбола. Большая ему благодарность от всех любителей футбола Тамбова и от всех кто любит Тамбов. Но это не останется без ответа- на следующих выборах. Как он к народу и болельщикам там и ему будет. Футболистов жаль а на болельщиков их просто на них плюнули как и на весь футбол Тамбовщины
Давайте думать
Давайте думать
16 декабря в 06:57
От перемены мест проживания, качество игры не меняется!!!
МапС
МапС
16 декабря в 06:15, ред.
Губер Тамбо́вской губернии нажрется от счастья
13 RUS
13 RUS
15 декабря в 22:18
И на кой черт он нужен? Чужие долги гасить и еще плюсовать свои? Вы там совсем ку ку? Регион за последние так разворовали просто позорище, глава Мордовии сбежал по собственному, регион первый по коррупции в стране!на его место молодой Врио стоит и тут эта дичь!? Он вообще реально вкурсе че мутят там? За все должны платить нищий народ? Ужас до чего довели регион
Faustello
Faustello ответ Futurista (раскрыть)
15 декабря в 21:48
Был тамбовский волк, станет мордовский пахан))
Futurista
Futurista ответ Faustello (раскрыть)
15 декабря в 21:14
Был" Тамбов"...будет "МордОв"...
Союзник противников
Союзник противников
15 декабря в 20:55
Может сразу за Полярный круг,зачем тянуть до 2024 года???

...а Ханчарэнка должен быть уволен.
batman555
batman555
15 декабря в 20:33
Я считаю,что это абсолютно верное решение, ибо если команда не нужна Тамбову,нет стадиона и тп
Faustello
Faustello
15 декабря в 20:16
Слава Дюкову, Бюджетным бабосам и Здравому смыслу!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
15 декабря в 20:07
А кто долги гасить будет??? В Саранске Мордовию то не тянут, а тут еще один хомут. Какая то мутная история вырисовывается.
За адекватность
За адекватность
15 декабря в 20:00
А у губернатора Мордовии поинтересовались, готов ли он взвалить на бюджет республики содержание клуба РФПЛ, да еще и с кучей долгов? Или он тоже на связь не выходит, как и глава Тамбовской области, и пока не в курсе, что на него свалится такое счастье?
Трезвый повар
Трезвый повар
15 декабря в 19:41
Помню когда Ростов ещё назывался Ростсельмаш и играл по 2 лиге, играли с командой Светотехника Саранск. Сейчас Ростов уже в РПЛ, а Светотехника пропала. Как бы и Тамбов такая же участь не постигла
Anton Hohlov
Anton Hohlov
15 декабря в 19:41
Мордовия один из беднейших регионов России, откуда там финансирование?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 декабря в 19:38
А местная Мордовия где играть будет? И потом, если они сменят город и название, деньги то кто давать будет? Властям Мордовии одноименной команды за глаза.
Жаль только, что стадион впустую построили. Деньги на ветер...
ДСА
ДСА
15 декабря в 19:34
Одного стадиона мало, нужны ещё спонсоры нормальные.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
15 декабря в 19:29
А интересно в Мордовии и Саранске знают об этих планах Тамбова. В связи с этим вспоминается известная картина И.Е. Репина ( могу ошибиться) " Не ждали"
LOpp
LOpp
15 декабря в 19:25
Вот это дерби намечается, Саранск-Мордовия.
ФК Мордовия ещё же жива?
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
15 декабря в 19:19
Лучше "Тамбовия". Чтобы преемственность соблюсти. И пусть ищут директора Толстякова, Худяковы денег не привлекают.
shlomo
shlomo
15 декабря в 19:14
Опять двадцать пять...пора закрывать вопрос с Тамбовым
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