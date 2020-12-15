«Тамбов» может переехать в Мордовию и сменить название

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15 декабря 2020, 19:12

«Тамбов» переедет в Мордовию, чтобы продолжить своё существование. Команда испытывает серьезные финансовые трудности.

Как сообщается, данное решение уже принято руководством «Тамбова». Кроме того, команда будет переименована в ФК «Саранск».

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков уже заявлял, что клуб рассматривает варианты с переездом и сменой названия.