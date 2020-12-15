«Тамбов» может переехать в Мордовию и сменить название

«Тамбов» переедет в Мордовию, чтобы продолжить своё существование. Команда испытывает серьезные финансовые трудности.
Как сообщается, данное решение уже принято руководством «Тамбова». Кроме того, команда будет переименована в ФК «Саранск».
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков уже заявлял, что клуб рассматривает варианты с переездом и сменой названия.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
Жаль только, что стадион впустую построили. Деньги на ветер...
Жаль только, что стадион впустую построили. Деньги на ветер...
ФК Мордовия ещё же жива?
ФК Мордовия ещё же жива?