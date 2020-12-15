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Черчесов собирается посетить зимние сборы трёх клубов РПЛ

15 декабря 2020, 20:08

Наставник сборной России Станислав Черчесов и его тренерский штаб планируют посетить зимние сборы клубов РПЛ.

Как сообщается, тренер национальной команды собирается приехать на тренировочные сборы «Зенита» и «Спартака» в Дубае, а также на занятия ЦСКА в Испании.

Кроме того, Черчесов хочет лично посмотреть за игрой полузащитника «Монако» Александра Головина, когда он восстановится от травмы.

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Все комментарии
kasyak7
kasyak7
16 декабря в 12:14
А Черчесова разве ещё не сняли с занимаемой им должности?!)
ermak6848
ermak6848
15 декабря в 22:39
за свой счёт али гос поддержка..!?
Caniggia
Caniggia
15 декабря в 22:25
Чабан, типа, постоянно в работе!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
15 декабря в 22:12
Есть такая профессия ..."сборы посещать"...)))

Конечно же Черчесов ни разу не видел сборников...игроков ЦСКА,Зенита и Спартака...
Обязательно надо на них посмотреть....
Вдруг Юрка Жирков удивит чем то новеньким...
ТТ
ТТ
15 декабря в 21:53
Приятное с сомнительным полезным!
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
15 декабря в 20:50
Утомительные командировки в Эмираты и Испанию)...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Трезвый повар (раскрыть)
15 декабря в 20:43
Перспективные Черчесову не нужны. Он Сафонова то вызвал под давлением. Да и то сделает ставку на Шунина с Гилерме. Такой он упертый
Союзник противников
Союзник противников
15 декабря в 20:36
Понятие "ТУРИЗМ" в последние годы(а особенно в пандурию коровавируса)существенно обогатилось и к простонародному понятию туризм добавились :Гастрономический,деловой,обучающий,академический,а теперь ещё и "усатый".

...а Ханчарэнка должен быть уволен,а ещё лучше-и АВСТРИЯК вместе с ним.
particular
particular
15 декабря в 20:34
Ряд утомительных командировок, вряд ли смогут пошатнуть принципиальную позицию Станислава по комплектованию Сборной... Но мало сделать работу, - надо её ещё показать 😉
LOpp
LOpp
15 декабря в 20:34
Имитация бурной деятельности
Трезвый повар
Трезвый повар
15 декабря в 20:32
Съездил бы ещё на сборы Краснодара. Там есть несколько перспективных игроков
волгодон 2
волгодон 2 ответ Faustello (раскрыть)
15 декабря в 20:20
Когда настаёт зимняя столичная тоска,на помощь приходят зимние сборы.
В поисках нового Гили.
волгодон 2
волгодон 2
15 декабря в 20:18
Зимнее турне чабана по Испании и Дубаю)
mangox13
mangox13
15 декабря в 20:14, ред.
пообедать нахаляву
Faustello
Faustello
15 декабря в 20:12, ред.
Дубаи, Юг Испании и Монако!!!
Ну конечно!)))
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