Черчесов собирается посетить зимние сборы трёх клубов РПЛ

Наставник сборной России Станислав Черчесов и его тренерский штаб планируют посетить зимние сборы клубов РПЛ.
Как сообщается, тренер национальной команды собирается приехать на тренировочные сборы «Зенита» и «Спартака» в Дубае, а также на занятия ЦСКА в Испании.
Кроме того, Черчесов хочет лично посмотреть за игрой полузащитника «Монако» Александра Головина, когда он восстановится от травмы.
Конечно же Черчесов ни разу не видел сборников...игроков ЦСКА,Зенита и Спартака...
Обязательно надо на них посмотреть....
Вдруг Юрка Жирков удивит чем то новеньким...
Конечно же Черчесов ни разу не видел сборников...игроков ЦСКА,Зенита и Спартака...
Обязательно надо на них посмотреть....
Вдруг Юрка Жирков удивит чем то новеньким...
...а Ханчарэнка должен быть уволен,а ещё лучше-и АВСТРИЯК вместе с ним.
...а Ханчарэнка должен быть уволен,а ещё лучше-и АВСТРИЯК вместе с ним.
В поисках нового Гили.
В поисках нового Гили.
Ну конечно!)))
https://youtu.be/Bfxj8oMe510
Ну конечно!)))