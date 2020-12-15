Черчесов собирается посетить зимние сборы трёх клубов РПЛ

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15 декабря 2020, 20:08

Наставник сборной России и его тренерский штаб планируют посетить зимние сборы клубов РПЛ .

Как сообщается, тренер национальной команды собирается приехать на тренировочные сборы «Зенита» и «Спартака» в Дубае, а также на занятия ЦСКА в Испании.

Кроме того, Черчесов хочет лично посмотреть за игрой полузащитника «Монако» , когда он восстановится от травмы.