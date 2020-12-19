Моуриньо: «Может, Флик получит приз, когда выиграет 7 трофеев за сезон»

Главный тренер «Тоттенхэма» с сарказмом отреагировал на победу наставника «Ливерпуля» в номинации Лучший тренер 2020 года по версии ФИФА . Португальский специалист убеждён, что приз должен был получить главный тренер «Баварии» .

Думаю, единственным шансом Флика на победу было найти ещё два-три турнира, которые могла бы выиграть «Бавария» (смеётся).

Так что, возможно, если он выиграет 7 титулов за один сезон, то, может быть, получит награду. Ведь он выиграл лишь Лигу чемпионов, Бундеслигу, Кубок Германии, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Германии — всего пять трофеев, включая самый главный.

Так что, я думаю, единственным шансом для бедняги Флика остаётся найти ещё два-три трофея, которые он мог бы выиграть с «Баварией».