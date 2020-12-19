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Моуриньо: «Может, Флик получит приз, когда выиграет 7 трофеев за сезон»

сегодня, 02:27

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо с сарказмом отреагировал на победу наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа в номинации Лучший тренер 2020 года по версии ФИФА. Португальский специалист убеждён, что приз должен был получить главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик.

Думаю, единственным шансом Флика на победу было найти ещё два-три турнира, которые могла бы выиграть «Бавария» (смеётся).

Так что, возможно, если он выиграет 7 титулов за один сезон, то, может быть, получит награду. Ведь он выиграл лишь Лигу чемпионов, Бундеслигу, Кубок Германии, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Германии — всего пять трофеев, включая самый главный.

Так что, я думаю, единственным шансом для бедняги Флика остаётся найти ещё два-три трофея, которые он мог бы выиграть с «Баварией».

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Все комментарии
kolpankolpan
kolpankolpan ответ particular (раскрыть)
сегодня в 11:04, ред.
Только выдвигаться можно по разному. Давеча и Месси называли лучшим в этом году при поддержке огромной медийной корпорации. Куда веселее славить проверенного чем поднимать нового. И так видно что лучший совсем не Клооп , а Флик и что управляют голосами совсем не выборщики. Ну или выборщиков выбирают согласных с Авторитетным мнением верхов.
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 10:45
Все верно сказал
Бессмертный_Царь
Бессмертный_Царь ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 10:45
Привет, Олег. У этих наград стандарт один - пиар и деньги)
Бессмертный_Царь
Бессмертный_Царь
сегодня в 10:37, ред.
Тут полностью согласен с водителем автобуса. Что из себя представляет Клопп, без Скамин и Оливеров, мы видели на вилла-парк.
particular
particular
сегодня в 09:42
Кто-то выдвигается в номинациях и побеждает, а кто-то только обсуждает победителей и номинантов...
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 09:21
Все по делу сказано. Не сорю, что Клопп классный тренер, но в 2020 году Флик номер один.
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein ответ Сики Туранчокс (раскрыть)
сегодня в 09:02
Немцы и до коронавируса были сильны, всех подряд выносили и были главными фаворитами
Ikarus74
Ikarus74
сегодня в 08:47
Более чем странное решение. Ливерпуль со своей 30 летней паузой вытащил. Бавария 19-20 — это смерч, каким команды Клоппа никогда не будут.
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
сегодня в 08:34
Флик так не флексит на бровке , как Юрген ! )))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 07:59
Двойные стандарты. Великий прав.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 07:54
Мне нравится Клопп и футбол в который играют его команды, но щас соглашусь с моуром.
Klaus-S
Klaus-S
сегодня в 07:35
Может быть учли то что Флик тренировал только пол-сезона . Но действительно , если бы победил Флик ,все восприняли бы это как данность.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:25
На этот раз Жозе прав
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 07:16
Объективно Флик должен получить этот приз.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:12
Выбрали лучшим не того.
beefs
beefs
сегодня в 07:00
Он совершенно прав...
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 06:47
Обделили Флика, а подгорело у Моуриньо. В ранние свои годы Моур был хорош, на критику отвечал победами, а сейчас похвастаться совершенно нечем и единственное, что осталось - поддевать других. Чем-то мне Моуриньо Соловьёва напоминает, тот тоже в ранние годы рассуждал адекватно, но чем дальше, тем всё больше превращается в посмешище.
Никита Бычков
Никита Бычков
сегодня в 06:25
Так и есть моур прав, карлик по такому принципу половину зм получил
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
сегодня в 04:21
Так и есть! Гы-гы
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Dudikoff
Dudikoff ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 03:42
О, кстати, две обиженки могут поплакаться друг другу на одном языке))
Dudikoff
Dudikoff
сегодня в 03:22, ред.
Закомплексованная переводчица)))) Барышня, Юра вас танцует, знайте чувство такта)
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
сегодня в 03:04
ЛЧ Баварии продукт короновируса.
Ни немцы ни французы не были бы в финале, если бы не возможность подготовится целенаправленно к ЛЧ, завершив свои чемпионаты.
А остальные титулы - фигня.
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 02:59
А ведь есть разумное в его словах
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 02:55
У самого быть лучшим уже не получается.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 02:34
Самовлюбленное Моуриньо нервничает.
Gahi
Gahi
сегодня в 02:31
Чувствуется конкуренция среди коллег тренерского цеха.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 02:30
ФИФА как обычно дает не заслуженые награды то гномику своему любимому теперь вот Клопу вылетевшему в 1/8 Лч. Красава Маур их поддел!
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