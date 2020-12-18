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Сульшер: «Победа „Манчестер Юнайтед“ могла бы быть поувереннее»

сегодня, 04:44
Шеффилд ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Шеффилд Юнайтед2 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал выездную победу над «Шеффилд Юнайтед» (3:2) в матче 13-го тура АПЛ.

Победа могла бы быть и более уверенной. Мы стали играть небрежно при счёте 3:1. Угловой, который привёл к их второму голу, не должен был быть назначен, но после того, как мяч оказался в сетке, всё стало действительно тяжело.

Думаю, все три наших гола были отличными. Я хотел проверить игроков сегодня. Мы знали, что нас ждёт проверка на физику. Настоящий бой, в котором нас будут бить. Это одна из тех игр, где парни должны учиться.

Нам нужно разобраться с нашей формой дома. Конечно, дело не в фанатах, учитывая отсутствие болельщиков на трибунах, но ведь мы должны быть более привыкшими к газону «Олд Траффорд», чем к другим полям.

Воскресный матч с [«Лидсом»] будет большим событием, мы годами ждали этого и будем готовы.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 09:17
Согласен, теперь надо побеждать павлинов
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 06:55
Это раньше были так называемые "Ферги-тайм". А после Ван Гала, Мауриньо и нынешнего Сульшера, надо назвать последние минуты матча: "Валидол-тайм".
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:47
Соперник откровенно слаб.
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