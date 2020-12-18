Сульшер: «Победа „Манчестер Юнайтед“ могла бы быть поувереннее»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал выездную победу над «Шеффилд Юнайтед» (3:2) в матче 13-го тура АПЛ .

Победа могла бы быть и более уверенной. Мы стали играть небрежно при счёте 3:1. Угловой, который привёл к их второму голу, не должен был быть назначен, но после того, как мяч оказался в сетке, всё стало действительно тяжело.

Думаю, все три наших гола были отличными. Я хотел проверить игроков сегодня. Мы знали, что нас ждёт проверка на физику. Настоящий бой, в котором нас будут бить. Это одна из тех игр, где парни должны учиться.

Нам нужно разобраться с нашей формой дома. Конечно, дело не в фанатах, учитывая отсутствие болельщиков на трибунах, но ведь мы должны быть более привыкшими к газону «Олд Траффорд», чем к другим полям.

Воскресный матч с [«Лидсом»] будет большим событием, мы годами ждали этого и будем готовы.