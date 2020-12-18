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Рианчо: «При Сетьене „Спартак“ может стать атакующей командой»

вчера, 13:48

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал слухи о том, что экс-наставник «Барселоны» Кике Сетьен может возглавить московский клуб.

Кике Сетьен хорошо проработал в Испании в последние годы. Он сделал себе имя, у него есть опыт. В «Барселоне» у него не получилось, но он получил драгоценный опыт работы в таком топ-клубе. Поэтому считаю, что он может работать в любой команде Европы. «Спартак» не исключение.

Все команды Кике Сетьена любят владеть и контролировать мяч. Многие хорошо помнят его «Бетис», который доминировал по владению мячом в испанском Примере. Даже «Барселона» порой столько не владела мячом. Но в «Спартаке» всё будет исходить от подбора игроков, если они функционально и технически подходят под стиль Сетьена, то, возможно, мы увидим «Спартак» комбинационной и атакующей командой.

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Все комментарии
vovan32
vovan32
вчера в 23:37
Да успокойтесь, хоть кого зови, можно даже собчак, не важно играть будут одинаково. Матчи почти все в РПЛ договорные.Федун как и многие другие, совершенно не интересен сам футбол и команда. Ему и подобным как он в других клубах нужно отмывать деньги через клуб. Это же бизнесмен. Он никогда не будет тратить деньги в пустую. Все вложения должны окупаться.Неужели Вы думаете, что он вот так ради развлекухи будет тратить миллионы долларов? Да ни за что. Удавиться.... Всё это большой обман. А мы ходим на футбол и болеем и думаем, что там все борятся и забивают по настоящему... Фигня всё это
протон1
протон1
вчера в 22:58
зачем увольнять тот кто работает.
pomor45
pomor45
вчера в 22:33
Спартак и Сетьена перемелет.
alexando1974
alexando1974
вчера в 20:10
с барсой невышло а со спартаком усё получиться нуну))
alexando1974
alexando1974 ответ safari-05 (раскрыть)
вчера в 20:09
конечно будет а толку от этих закупов)))
санек002
санек002
вчера в 17:54
опять Спартаку сватают калифа на час!
Джон Иванов
Джон Иванов
вчера в 17:23
Владелец не потерпит этого, такая у него злая натура
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
вчера в 16:23
    safari-05
    safari-05
    вчера в 16:23
    Это будет хорошо. Если придёт, значит будет и закуп. Отлично было бы.
    Dima salev
    Dima salev
    вчера в 16:03
    Именитые тренери в Спартак приедут ради денег. Спартаку нужен иностранный начинающий тренер который хочет подниматся ступеней вверх .
    Повторю отечественный тренер не подходить Спартаку, легионеры не будут слушаться тренера
    kolpankolpan
    kolpankolpan
    вчера в 15:49
    Этот тренер будет ужасно разочарован возможностями этих игроков. Может научить катать мяч? Спартак ждет великого мастера.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    вчера в 15:48, ред.
      Kosmos58
      Kosmos58
      вчера в 15:44
      А сейчас автобус? Не смешите мои яйца!
      leopit
      leopit
      вчера в 15:33
        leopit
        leopit
        вчера в 15:29
          зигзаг
          зигзаг
          вчера в 15:27
          Не те игроки в рфпл чтобы показывать тотальный футбол.
          Ген Геныч
          Ген Геныч
          вчера в 15:25
          Какой ..... Сетьен?!!!!!!!!Если у него не получилось с составом ,который есть у Барсы,то со Спартаком и вообще в РПЛ с любой командой,шансов у него нет!!!!!!!!!!!!!!!!
          25процентный клоун
          25процентный клоун
          вчера в 15:12
          Молю господа
          Serg_Diamond
          Serg_Diamond
          вчера в 14:43
          А закончится все как обычно заканчиваются назначения тренеров у Спартака: скандалом и позором. Поэтому на месте этого тренера стоило бы 100 раз подумать.
          Sebastian Eniston
          Sebastian Eniston
          вчера в 14:42
          Руководители Спартака вообще дурные))) оборона и полузащита нема)) поставите игру будет вам счастье
          Бессмертный_Царь
          Бессмертный_Царь
          вчера в 14:41
          Ну а что? 8:2 в сравнении с 7:0 это уже прогресс в один мяч.
          Futurista
          Futurista
          вчера в 14:39
          Дайте Сетьену админресурс Семачка...и он перевернет РПЛ...
          Sebastian Eniston
          Sebastian Eniston
          вчера в 14:38
          ха-ха)) спасибо ха-ха поймал
          ЮЗИК
          ЮЗИК
          вчера в 14:19
          Не смешите народ
          BDA81
          BDA81 ответ hrukivad (комментарий удален) (раскрыть)
          вчера в 14:16, ред.
          Рианчо в Спаме был, А Ситьен в Барсе)))Вообщем оба из кардебалет лиги))) всякие "ПА" учат делать))Вообщем от бальных танцев до индийских)))
          ПерекатиПоле
          ПерекатиПоле ответ hrukivad (комментарий удален) (раскрыть)
          вчера в 14:13
            cska vperiod
            cska vperiod
            вчера в 14:00
            То же самое говорили про тедеску.
            ПерекатиПоле
            ПерекатиПоле
            вчера в 13:59
              Kaguzuti
              Kaguzuti
              вчера в 13:57
              Сетьн вряд ли знает, что такое Спартак или Шкендия.
              STVA 1
              STVA 1 ответ Evilhuman (раскрыть)
              вчера в 13:56
              Падать тоже надо уметь по Барселонски! Вон черненький в Зените видно не умеет так падать!Теперь в Питере парится)))
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