Рианчо: «При Сетьене „Спартак“ может стать атакующей командой»

Бывший тренер «Спартака» прокомментировал слухи о том, что экс-наставник «Барселоны» может возглавить московский клуб.

Кике Сетьен хорошо проработал в Испании в последние годы. Он сделал себе имя, у него есть опыт. В «Барселоне» у него не получилось, но он получил драгоценный опыт работы в таком топ-клубе. Поэтому считаю, что он может работать в любой команде Европы. «Спартак» не исключение.

Все команды Кике Сетьена любят владеть и контролировать мяч. Многие хорошо помнят его «Бетис», который доминировал по владению мячом в испанском Примере. Даже «Барселона» порой столько не владела мячом. Но в «Спартаке» всё будет исходить от подбора игроков, если они функционально и технически подходят под стиль Сетьена, то, возможно, мы увидим «Спартак» комбинационной и атакующей командой.