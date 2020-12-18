Крауч: «Скоро „Тоттенхэм“ выиграет трофей»

Бывший нападающий «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» Питер Крауч считает, что лондонский клуб заметно прибавил с приходом Жозе Моуриньо.
«Тоттенхэм» прошел долгий путь от того места, где они были раньше. Моуриньо не хотел говорить об этом в интервью, но я считаю, что они участвуют в чемпионской гонке.
«Шпоры» долго ждали, чтобы выиграть что-то. Я не говорю, что они станут чемпионами Англии, но очень скоро они выиграют какой-то трофей.
Напомним, что свой последний трофей «Тоттенхэм» выиграл в 2008 году. Тогда «шпоры» одолели «Челси» (2:1) в финале Кубка Лиги.