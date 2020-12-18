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Крауч: «Скоро „Тоттенхэм“ выиграет трофей»

сегодня, 09:08

Бывший нападающий «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» Питер Крауч считает, что лондонский клуб заметно прибавил с приходом Жозе Моуриньо.

«Тоттенхэм» прошел долгий путь от того места, где они были раньше. Моуриньо не хотел говорить об этом в интервью, но я считаю, что они участвуют в чемпионской гонке.

«Шпоры» долго ждали, чтобы выиграть что-то. Я не говорю, что они станут чемпионами Англии, но очень скоро они выиграют какой-то трофей.

Напомним, что свой последний трофей «Тоттенхэм» выиграл в 2008 году. Тогда «шпоры» одолели «Челси» (2:1) в финале Кубка Лиги.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 10:51
Хотел бы заметить что Жозе-Магистр впервые пошёл по следам своего подмастерья Боаша,который так же возглавлял Шпор,правда давным-давно.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 10:50
какой нибудь и Арсенал при Артете выиграл,причём АЖ ДВА!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 10:49
а кубок аудио-плёнки ещё есть?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:34
Кубок лиги вполне возможно!
ДСА
ДСА
сегодня в 09:29
Какой-нибудь Кубок вполне могут.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 09:16
Все может быь
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:11
Ливеру вчера встряли...
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