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Клопп о награде Лучшему тренеру года: «Я шокирован»

сегодня, 06:22

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями после того, как стал обладателем приза Лучшему тренеру 2020 года по версии ФИФА.

Я шокирован. Мне казалось, что я уже выигрывал её в прошлом году. Большое спасибо, вау.

Мне нужно поблагодарить столь многих людей, прежде всего, моих тренеров. Если бы я знал, что мы выиграем, то мои тренеры были бы здесь со мной [в видеозвонке]. То, что мы сделали в прошлом сезоне — это всё эти парни.

Последние несколько лет были особенными, и у всех нас был особенный год, к сожалению, не в самом положительном смысле, но хотя бы болельщиков «Ливерпуля» нам было чем порадовать в этот непростой период.

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заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Белорусский вокзал (раскрыть)
сегодня в 11:05
самое интересное,что Клопп тоже был не против Флика. Хотя если в общих чертах сравнивать Баварию и Ливерпуль,то немцы безусловно мощь,на всём историческом отрезке. Они могут за копейки подписывать своих собратьев,да и обычно в чемпионате,судьи к ним более благосклонны,всё таки так скажем немецкий флагман. Да,но Флик действительно сотворил что-то необыкновенное,после Ковача,команда просто ожила. Конечно 8=-2 будет в памяти истории,но с другой стороны с подобным счётом не смогли справиться с ПСЖ. Просто Барса вообще пустое место,они у аутсайдеров с трудом выигрывают. Даже Юве в посредственном состоянии,не заметила этих ребятишек в ответке.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Kirgudu (раскрыть)
сегодня в 11:00
очки регулярно берёт,это вам не Месси или Роналду,которые замыкатели и мазилы.
С полуразобранным составом,ещё уделывает Жозе,а про всяких Пирло и Куманов - вообще молчу,им разве что по плейстейшену тренировать.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 10:58
Клопп в своей манере,ещё и подтроллил Маврика.
Бессмертный_Царь
Бессмертный_Царь
сегодня в 10:57
Я тоже шокирован. 7:2 это конечно феерично, но ведь Сетьен сыграл еще эпичнее-8:2, я бы отдал награду Кике.
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 10:24
Почему не Флик?
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
сегодня в 10:21
Очевидно не заслуживает. Временный тренер ФЛИК приняв разобранную Баварию после Ковача выигрывает требл а приз лучшего тренера получает очкастый шоумэн за смешные интервьюшки!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 08:41
не скромничай Юрген, однозначно ЗАСЛУЖИЛ награду! за то , что упомянул весь тренерский штаб Респект!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:31
Лучший тот, кто выиграл Лигу Чемпионов.
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein
сегодня в 08:13
Наверно сам понимает, что не заслужил в этом году
Kirgudu
Kirgudu
сегодня в 08:06, ред.
Клоун очкастый.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 08:00
Удивительно. Нозаслуженно
beefs
beefs
сегодня в 07:08
Правильно сказал, молодец и поздравления всему коллективу...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 06:53
Не ожидал от Клоаа такой ремкции!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:34
Скромняга Клопп сам удивил
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