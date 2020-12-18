Клопп о награде Лучшему тренеру года: «Я шокирован»

Главный тренер «Ливерпуля» поделился эмоциями после того, как стал обладателем приза Лучшему тренеру 2020 года по версии ФИФА .

Я шокирован. Мне казалось, что я уже выигрывал её в прошлом году. Большое спасибо, вау.

Мне нужно поблагодарить столь многих людей, прежде всего, моих тренеров. Если бы я знал, что мы выиграем, то мои тренеры были бы здесь со мной [в видеозвонке]. То, что мы сделали в прошлом сезоне — это всё эти парни.

Последние несколько лет были особенными, и у всех нас был особенный год, к сожалению, не в самом положительном смысле, но хотя бы болельщиков «Ливерпуля» нам было чем порадовать в этот непростой период.