Румменигге: «Мы гордимся тем, что пишем историю вместе с Левандовски»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подвёл итоги церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 2020.

Сегодня мне сложно подобрать слова тому как я горд и счастлив. В истории «Баварии» ещё никто не становился лучшим футболистом мира, и Роберт Левандовски более чем заслужил эту честь. Я считаю замечательным жестом прибытие в Мюнхен Джанни Инфантино с целью лично вручить награду Роберту Левандовски. Этот титул является наградой за то, что Роберт на протяжении многих лет день за днём отдавал все силы ради достижения больших целей. Мы гордимся тем, что пишем историю вместе с ним.

Мануэль Нойер также абсолютно заслуженно был признан лучшим голкипером мира. Мануэль вывел игру голкипера на совершенно новый уровень. Для меня он лучший голкипер в истории футбола. Само собой мы поздравляем Юргена Клоппа со званием лучшего тренера мира, но Ханси Флик выиграл в 2020 году пять титулов, а его команда демонстрировала футбол, в который хочется влюбиться. Мы знаем, что он замечательный тренер. Как я слышал, разрыв между первым и вторым местом был минимальным, и нет сомнения в том, что Ханси заслуживает этот титул.

Всё это округляется ещё и тем, что Левандовски, Йозуа Киммих и Альфонсо Дэвис, а также Тьяго, выступавший за нас много лет, были включены в символическую сборную года. Мы поздравляем всех победителей и благодарим за большую честь.