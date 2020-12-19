Газинский рассказал о главном подарке на Новый год

Полузащитник «Краснодара» рассказал о самом необычном событии, которое случилось с ним накануне Нового года.

Главный подарок в жизни случился 19 декабря 2016 года — рождение дочери. Конечно, это один из самых счастливых дней в жизни. Очень рад, что наша дочь выбрала именно нас. Для нас с супругой это один из самых счастливых дней в жизни. Мы очень гордимся этим, очень рады, что именно 19 декабря появился на свет наш первый ребёнок. Это настоящее новогоднее чудо и подарок на Новый год.