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Газинский рассказал о главном подарке на Новый год

вчера, 14:25

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал о самом необычном событии, которое случилось с ним накануне Нового года.

Главный подарок в жизни случился 19 декабря 2016 года — рождение дочери. Конечно, это один из самых счастливых дней в жизни. Очень рад, что наша дочь выбрала именно нас. Для нас с супругой это один из самых счастливых дней в жизни. Мы очень гордимся этим, очень рады, что именно 19 декабря появился на свет наш первый ребёнок. Это настоящее новогоднее чудо и подарок на Новый год.

Недавно сборная России опубликовала детское фото Андрея Аршавина с Дедом Морозом.

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Все комментарии
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
вчера в 14:55
Лучший подарок все таки от федуна, можно теперь всю жизнь не работать
ДСА
ДСА
вчера в 14:36
Загреб - это главный подарок.
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:32
Хороший подарок для семьи))) 😁
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:30
Железная дорога на батарейках...
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