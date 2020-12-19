Генич — о Семаке: «В Лиге чемпионов „Зениту“ нужен другой специалист»

Известный комментатор Константин Генич поделился мнением о главном тренере «Зенита» .

В распоряжении Семака самый сбалансированный и сильный состав на внутренней арене, он дает результат. У меня есть ощущение, что если бы «Зенит» возглавлял Тимощук, Зырянов или еще кто-то, то клуб всё равно был бы лидером. Сергей Богданович показывал в некоторых матчах, что умеет управлять командой и чувствовать её, он растет как тренер, но выступления в ЛЧ говорят против. Очень сложный момент для руководства «Газпрома» и «Зенита»: что делать дальше? В российской действительности клуб может доминировать с любым тренером, а в Лиге чемпионов нужен другой специалист. Если «Зенит» всё еще мыслит категориями плей-офф.