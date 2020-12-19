ГлавнаяНовости

Генич — о Семаке: «В Лиге чемпионов „Зениту“ нужен другой специалист»

сегодня, 10:00

Известный комментатор Константин Генич поделился мнением о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

В распоряжении Семака самый сбалансированный и сильный состав на внутренней арене, он дает результат. У меня есть ощущение, что если бы «Зенит» возглавлял Тимощук, Зырянов или еще кто-то, то клуб всё равно был бы лидером. Сергей Богданович показывал в некоторых матчах, что умеет управлять командой и чувствовать её, он растет как тренер, но выступления в ЛЧ говорят против. Очень сложный момент для руководства «Газпрома» и «Зенита»: что делать дальше? В российской действительности клуб может доминировать с любым тренером, а в Лиге чемпионов нужен другой специалист. Если «Зенит» всё еще мыслит категориями плей-офф.

Чтобы изменить менталитет, преодолеть его, нужен иностранный специалист. Но я помню, как Миллер после первого чемпионства «Зенита» с Семаком отмечал важность триумфа с российским тренером. Этого давно не происходило в жизни клуба, поэтому для акционера клуба это было важно. На подходе третий титул с российским тренером, но может ли он сделать шаг вперед в ЛЧ — большой вопрос. Лично я не удивлюсь, если Семак после третьего чемпионства «Зенита» покинет команду.

Все новости
Массажист Кокорина не полетел с Александром на Мальдивы
Сегодня, 11:28 Комментарии0
Генич: «„Локомотив“ может исправить положение»
Сегодня, 10:16 Комментарии8
Генич: «Для „Спартака“ результаты не имеют принципиального значения»
Сегодня, 09:53 Комментарии13
Кулаков оценил выступления «Урала» в этом году на тройку
Сегодня, 09:28 Комментарии2
Дивеев: «По игре ЦСКА точно не провалился в Лиге Европы. Просто нефарт»
Сегодня, 01:33 Комментарии17
Онугха: «„Тамбов“ хочет остаться в РПЛ. Надо доигрывать сезон до конца»
Вчера, 23:50 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Насмешник
Насмешник
сегодня в 11:29
никто не удивится
зигзаг
зигзаг
сегодня в 11:22, ред.
Были и Спалетти и другие а зенит и при них был аутсайдером. Дело не в Семаке значит, а в рфпл, в котором игроки всех клубов спят, ни скорости, ни паса, ни комбинаций нет у деревянных.
Поэтому зенит среди худших и лучший. Но стоит с середняком выйти типа Боруссии, то разница в классе, подготовке игроков видна сразу
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 11:18
Ну судя по тому, как Семак со своим штабом пульнул дуплетом по немцам без шансов обыграв динамо и спартак, то напрашивается вывод, что как тренер он в принципе не плохой. Можно пригласить именитого специалиста, но у Зенита уже был неудачный опыт с Манчини, да и АВБ после ужесточения лимита сбежал с нашего чемпионата.
Лимит в общем нужно менять, хотя бы до 10 легионеров в заявке, ну и 5 замен оставлять.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:13
На МАТЧ ТВ нужны новые комментаторы , а не самопровозглашенные эксперты типа Генича , Черданцева и др.
Futurista
Futurista ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 11:09
Дзюба - один за всех...
SHMEL
SHMEL
сегодня в 11:08
Правильно Генич говорит. Сережа как болванчик при дорогих игроках, самостоятельно определяющих как им играть, работы его практически не видно.
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответ d_fincher (раскрыть)
сегодня в 11:00
А дальше Суперлига без ФФП, можно прикупить какого-нибудьНеймара) Честь страны же)
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:53
Миллер задумался, теперь в зените будет два главных тренера один для РАЛ а другой для еврокубков.
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 10:50
Что ты там шепчешь про графики и ВАР? Графики у всех одинаковые. А вот поля разные. Сначала накройте стадионы крышами что-бы задницы к стульям не примерзали, а игроки не бегали по снегу грязи и песку. Не маленькое отличие. А ВАР у всех одинаков. Без него гораздо хуже, и все адекватные люди давно уже в этом кбедились.И что-- то я не слышу что Спартак или Динамо снова засудили, а Зенит навешал Спартаку трешку совершенно незаконно? А финансовое положение клуба определяется его возможностями. Вот спамовский очкарик предпочел вместо крыши над своей мерзлявой Ареной, выплатить 400 миллионов непонятно на что, непонятно какому Газизову, всплывшему в Уфе год назад из непонятно откуда, Получившему в масс медиа горы прославляющих статей непонятно за что,ведь УФА то в заднице как была так и осталась там. В общем ищите заговор уважаемый, работайте не покладая рук.
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 10:37
    d_fincher
    d_fincher
    сегодня в 10:31, ред.
    Я думаю, что у Зенита достаточно денег, чтобы запустить всю кампанию 2020-го года заново. Начиная с переизбрания Дюкова, а значит и его ВАР, его судей. Продолжая фарм-клубами, удобным гарфиком, темными трансферами. Далее выделить очередные 300 миллионов на два состава. Ну и под конец решить - дать шанс Семаку или не дать.

    В итоге, понятно, Зенит снова станет чемпионом и обладателем Кубка, и с удивлением для себя обнаружит - в которой раз? - что на европейских полях он не способен ровным счетом ни на что.

    Далее будет перезапуск кампании 2021. Начать следует с переизбрания Дюкова...
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 10:29
    "Зениту" нужны новые : Руководитель клуба,главный тренер,МЭРин города,группен-руководитель ГАЗПРОМА(финансирующего клуб),руководители РПЛ и РФС и руководитель стр...Ой,чуть за "красную черту не полез"!
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 10:23
    Да он и в РПЛ не особо тянет.
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
    сегодня в 10:19
    Ну хоть зенит не опозорился 1-18 как cпapтак
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 10:19
    Все гораздо проще. В РПЛ у Газпрома все схвачено от Дюкова до стадиона за 1 руб.А в Европе надо уметь в футбол играть. А это совсем разные вещи.
    particular
    particular
    сегодня в 10:14
    Для ЛЧ и игроки другие нужны... Но не факт, что пришедший специалист с накупленной обоймой новичков сможет взбудоражить евротурнир...
    Зенит не Бавария, а пришедший коуч, вряд ли станет новым Фликом...
    DEIVID
    DEIVID ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
    сегодня в 10:14, ред.
    И самое позорное, что из Зенита донеслось, это семейная сцена Дзюбы и Азмуна. Отправленное интимное видео Дзюбы для иранца. До этого Молло являясь игроком Зенита показывал на весь Мир с кем он спит, а сейчас знамя передалось Дзюбе.
    Zenit_84
    Zenit_84
    сегодня в 10:10
    Может научится еще
    DEIVID
    DEIVID ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
    сегодня в 10:09
    Одно очко в 6 играх. Да, Зенит ещё больше опозорился с таким составом и выброшенными деньгами на этот состав. Суммарное поражение 5-1 от Брюгге это нечто. Ладно хоть на один гол кое-как сподобились.
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 10:08, ред.
      Faustello
      Faustello ответ Федор Паршунин (раскрыть)
      сегодня в 10:08, ред.
      Доведет Зенит Мишу до деревянного Макинтоша раньше времени! А мы ещё не увидели такие фильмы как: мушкетёры 100 лет спустя, Д'Артаньян в Афганистане, Мушкетёры против Чужих и Хищников, Д'Артаньян наносит ответный удар Дзюбе!))
      Аксинья
      Аксинья
      сегодня в 10:07
      Дайте Сереге поработать на радость болелам Зенита в РПЛ и болелам остальной России в ЕК ))
      Faustello
      Faustello ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
      сегодня в 10:07
      Опозорился не с семью, а с одним очком капитанским!)))
      Lucho Gonzalez
      Lucho Gonzalez
      сегодня в 10:05
      Ну хоть зенит не опозорился с 7-0, как cпapтaк
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      сегодня в 10:02
      Да, господи, уже даже Боярский смирился с беспомощностью "Зенита" на европейской арене и довольствуется доминированием в российской дворовой лиге.
      ОПС
      ОПС
      сегодня в 10:01
      Может так оно и есть.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100