Генич: «„Локомотив“ может исправить положение»

Известный комментатор и футбольный эксперт Константин Генич поделился мыслями о ситуации в «Локомотиве».
Провал «Локомотива» серьезный. Особенно удивило деление мотивации игроков на РПЛ и Лигу чемпионов. Прекрасная самоотдача с «Зальцбургом», «Баварией» и «Атлетико» и совершенно другая команда в чемпионате России, именно по желанию и движению. Николич сказал, что никуда не уйдет, он не хочет выбрасывать белый флаг, и его можно понять. Он понимает, что без еврокубков в более оптимальном сочетании «Локомотив» может исправить положение, плюс комфортный старт в Кубке России с «Тамбовом», где можно попробовать далеко пройти. Его ситуация небезнадежна.
Игроки должны выходить на поле и зарабатывать каждую адекватную! копеечку все 90+ минут, должны носится как черти, показывать финты, забивать биссиклетами и растаскивать друг друга на платке марсельскими рулетка и, тогда глядишь и новые названия придут в футбол типа - нагана Чалова, мотыга Игнатьева, дуплет Максименко и прочие.
А пока государство пох...истически заваливает бабками игроков и менеджмент, пока там крутятся воры в законе и разные прощелыги, никто наш футбол развивать не будет и Дюков тому яркий пример, ничего за время его правления в футболе не сделано, вообще ничего!
Игроки должны выходить на поле и зарабатывать каждую адекватную! копеечку все 90+ минут, должны носится как черти, показывать финты, забивать биссиклетами и растаскивать друг друга на платке марсельскими рулетка и, тогда глядишь и новые названия придут в футбол типа - нагана Чалова, мотыга Игнатьева, дуплет Максименко и прочие.
А пока государство пох...истически заваливает бабками игроков и менеджмент, пока там крутятся воры в законе и разные прощелыги, никто наш футбол развивать не будет и Дюков тому яркий пример, ничего за время его правления в футболе не сделано, вообще ничего!