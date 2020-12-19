Генич: «„Локомотив“ может исправить положение»

Известный комментатор и футбольный эксперт Константин Генич поделился мыслями о ситуации в «Локомотиве».

Провал «Локомотива» серьезный. Особенно удивило деление мотивации игроков на РПЛ и Лигу чемпионов. Прекрасная самоотдача с «Зальцбургом», «Баварией» и «Атлетико» и совершенно другая команда в чемпионате России, именно по желанию и движению. Николич сказал, что никуда не уйдет, он не хочет выбрасывать белый флаг, и его можно понять. Он понимает, что без еврокубков в более оптимальном сочетании «Локомотив» может исправить положение, плюс комфортный старт в Кубке России с «Тамбовом», где можно попробовать далеко пройти. Его ситуация небезнадежна.