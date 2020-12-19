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Генич: «„Локомотив“ может исправить положение»

сегодня, 10:16

Известный комментатор и футбольный эксперт Константин Генич поделился мыслями о ситуации в «Локомотиве».

Провал «Локомотива» серьезный. Особенно удивило деление мотивации игроков на РПЛ и Лигу чемпионов. Прекрасная самоотдача с «Зальцбургом», «Баварией» и «Атлетико» и совершенно другая команда в чемпионате России, именно по желанию и движению. Николич сказал, что никуда не уйдет, он не хочет выбрасывать белый флаг, и его можно понять. Он понимает, что без еврокубков в более оптимальном сочетании «Локомотив» может исправить положение, плюс комфортный старт в Кубке России с «Тамбовом», где можно попробовать далеко пройти. Его ситуация небезнадежна.

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Все комментарии
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 10:48
Это вряд ли
drug01
drug01
сегодня в 10:36
Все игры ещё впереди!!!
Faustello
Faustello ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 10:33, ред.
Вот тут очень глубокая мысль, по факту философию нужно менять всему РПЛ!!!
Игроки должны выходить на поле и зарабатывать каждую адекватную! копеечку все 90+ минут, должны носится как черти, показывать финты, забивать биссиклетами и растаскивать друг друга на платке марсельскими рулетка и, тогда глядишь и новые названия придут в футбол типа - нагана Чалова, мотыга Игнатьева, дуплет Максименко и прочие.
А пока государство пох...истически заваливает бабками игроков и менеджмент, пока там крутятся воры в законе и разные прощелыги, никто наш футбол развивать не будет и Дюков тому яркий пример, ничего за время его правления в футболе не сделано, вообще ничего!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:32
Опять народный эпос про 33 очка? Тогда Вам,господин хороший,в Тарасовку!!!
Loko57
Loko57
сегодня в 10:29
Конечно может- надо выгнать Кикнадзе и Николича.
Faustello
Faustello
сегодня в 10:27
Николич - я не уйду, я не уйду как бы вам этого не хотелось!))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:25
Генич второй Чердак...)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:24, ред.
Сначала надо Васю с Мещеряковым поменять, а потом уж браться за футболистов.
DEIVID
DEIVID
сегодня в 10:20
Без смены тренера и руководство ничего тут не поменять.
shlomo
shlomo
сегодня в 10:19
Исправить то можно....но нужно многое поменять, как в руководстве клуба так и на других уровнях...
Gahi
Gahi
сегодня в 10:18
Нужно поменять философию сознания команды и каждого игрока в часности.
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