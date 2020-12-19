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«Рубин» не планирует подписывать игроков зимой

вчера, 14:17

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о планах на зимнее трансферное окно.

Какие позиции собираемся усиливать? Пока, собственно, никакие. В принципе, команда скомплектована. Если вдруг появятся какие-то варианты, то будем рассматривать. Но чтобы взять детально и кого-то покупать — такого нет. Мы ищем настоящие усиления, пока таких вариантов не имеется. Вроде не было особых планов на это трансферное окно.

Ранее стало известно, что «Рубин» не планирует продлевать соглашение с полузащитником Дмитрием Тарасовым.

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КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:34
Всё верно, надо экономить.
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