«Рубин» не планирует подписывать игроков зимой

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о планах на зимнее трансферное окно.

Какие позиции собираемся усиливать? Пока, собственно, никакие. В принципе, команда скомплектована. Если вдруг появятся какие-то варианты, то будем рассматривать. Но чтобы взять детально и кого-то покупать — такого нет. Мы ищем настоящие усиления, пока таких вариантов не имеется. Вроде не было особых планов на это трансферное окно.