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Массажист Кокорина рассказал, почему Александр часто травмируется

вчера, 11:38

Сергей Колесников, массажист нападающего «Спартака» Александра Кокорина, поделился мнением о частых травмах форварда.

Саша в хорошей форме, просто немного неправильно проходила подготовка. Меня же не пускали из-за 65+, «Спартак» строго следовал указаниям Роспотребнадзора, поэтому я не попадал на тренировки и игры, чтобы подготовить его. Поэтому так и получилось. Он уже не юный мальчик, мы работаем шесть лет, поэтому он привык к определенным ритуалам и методам воздействия на себя перед разминкой.

В «Сочи» он отыграл все матчи по 90 минут, вообще без травм прошел, все в порядке. В «Зените» у него тоже ни одной мышечной травмы не было, только крестообразную он порвал, но это уже из другой оперы.

Недавно стало известно, что Кокорин будет проводить восстановительные процедуры на Мальдивах.

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aleksandr tsekanovskiy
aleksandr tsekanovskiy
сегодня в 06:24
Нельзя жить прошлым! Кокорин в прошлом был неплохим нападающим, но своим поведением вне футбола заработал репутацию мажора, который позволял себе вести так как не ведут себя нормальные люди. Не думаю что он сейчас стоит тех денег которые ему платят. Он живет прошлым без будущего.
Верг
Верг ответ dzvinka (раскрыть)
вчера в 15:33
По идее в спартаке его должен был разминать жиго
RIR68
RIR68
вчера в 15:27
он привык к определенным ритуалам
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ритуал у него один: шампанское-табуретка-тюрьма))))
Сантус
Сантус
вчера в 15:08
Создаётся впечатление что этот массажист Кокорину и жена и папа и прессекретарь...что может быть проще,массируй булки,так нет,все пуки и сокровенные события комментит... странно..)
dzvinka
dzvinka
вчера в 15:00
в зените был дзюба, он специалист по разминанию мышци))) ахахаха,
а в спартаке не пустили масажиста, а сам Кококо разминаться не привык и не обучен)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:28
А че на Мальдивах нет короны? Этот пенек, если привезет оттуда заразу? Где будет Роспотребнадзор?
Опять изоляция, опять лечение, опять продолжение сезона под хвост?
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 13:51
Филонит все понятно.
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:57
Просто Кокоше в свои 30 и зарплатой 3 ляма на 3 года, уже на фиг ничего не нужно. Жизнь удалась. А вы пашите на заводах за 15 тыщ и дохните, как мухи от бессилия и голода.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 12:50
Ахахах! Потому, что Кокоша лентяй и лодырь и с детства любит спартак.
МапС
МапС
вчера в 12:24
Какой из него массажист в 65+ ??? Если только спинку почесать...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:13
При словах "определенные ритуалы и методы воздействия на себя перед разминкой" я уже не смог сдерживать свое не совсем здоровое воображение. ))))
Aris
Aris
вчера в 12:03
Бухать нужно меньше! Развели халяву.
Я на стреме
Я на стреме
вчера в 12:03
иди нафиг со своим футболом! не мог себе Саша позволить сорвать поездку на Мальдивы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:58
Вся страна испереживалась, каково Кокорину на Мальдивах?
drug01
drug01
вчера в 11:46
Спасибо большое важная информация
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