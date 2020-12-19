Массажист Кокорина рассказал, почему Александр часто травмируется

Сергей Колесников, массажист нападающего «Спартака» , поделился мнением о частых травмах форварда.

Саша в хорошей форме, просто немного неправильно проходила подготовка. Меня же не пускали из-за 65+, «Спартак» строго следовал указаниям Роспотребнадзора, поэтому я не попадал на тренировки и игры, чтобы подготовить его. Поэтому так и получилось. Он уже не юный мальчик, мы работаем шесть лет, поэтому он привык к определенным ритуалам и методам воздействия на себя перед разминкой.

В «Сочи» он отыграл все матчи по 90 минут, вообще без травм прошел, все в порядке. В «Зените» у него тоже ни одной мышечной травмы не было, только крестообразную он порвал, но это уже из другой оперы.