Массажист Кокорина рассказал, почему Александр часто травмируется

Сергей Колесников, массажист нападающего «Спартака» Александра Кокорина, поделился мнением о частых травмах форварда.
Саша в хорошей форме, просто немного неправильно проходила подготовка. Меня же не пускали из-за 65+, «Спартак» строго следовал указаниям Роспотребнадзора, поэтому я не попадал на тренировки и игры, чтобы подготовить его. Поэтому так и получилось. Он уже не юный мальчик, мы работаем шесть лет, поэтому он привык к определенным ритуалам и методам воздействия на себя перед разминкой.
В «Сочи» он отыграл все матчи по 90 минут, вообще без травм прошел, все в порядке. В «Зените» у него тоже ни одной мышечной травмы не было, только крестообразную он порвал, но это уже из другой оперы.
Недавно стало известно, что Кокорин будет проводить восстановительные процедуры на Мальдивах.
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ритуал у него один: шампанское-табуретка-тюрьма))))
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ритуал у него один: шампанское-табуретка-тюрьма))))
а в спартаке не пустили масажиста, а сам Кококо разминаться не привык и не обучен)))
а в спартаке не пустили масажиста, а сам Кококо разминаться не привык и не обучен)))
Опять изоляция, опять лечение, опять продолжение сезона под хвост?
Опять изоляция, опять лечение, опять продолжение сезона под хвост?