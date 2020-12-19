Генич: «Для „Спартака“ результаты не имеют принципиального значения»

Известный комментатор Константин Генич поделился мнением о ситуации в «Спартаке».

Никто не понимает, что там происходит. «Спартак» — это дорогая игрушка в руках людей, которые решили поиграть в больших футбольных менеджеров. У меня есть ощущение, что «Спартак» и не выходил из смуты, в которую погрузился после чемпионства. Ему нужно понять, в каком направлении он собирается двигаться и развиваться.

Сначала клуб подписывает одного гендира, а через год меняет. Окей, ты платишь и заказываешь музыку. Затем подписывает контракт на 5 лет с другим менеджером и снимает его через полгода. Вопрос: какие методы управления считаются верными? Такое ощущение, что в «Спартаке» идет непрерывная внутриклубная борьба, а результат на футбольном поле не имеет принципиального значения.

Главное — выиграть борьбу в кабинетах, назначить нужного человека, привезти нужного агента, сделать нужный трансфер. Ощущение, что это важнее для окружения Федуна, чем результаты команды.