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Генич: «Для „Спартака“ результаты не имеют принципиального значения»

сегодня, 09:53

Известный комментатор Константин Генич поделился мнением о ситуации в «Спартаке».

Никто не понимает, что там происходит. «Спартак» — это дорогая игрушка в руках людей, которые решили поиграть в больших футбольных менеджеров. У меня есть ощущение, что «Спартак» и не выходил из смуты, в которую погрузился после чемпионства. Ему нужно понять, в каком направлении он собирается двигаться и развиваться.

Сначала клуб подписывает одного гендира, а через год меняет. Окей, ты платишь и заказываешь музыку. Затем подписывает контракт на 5 лет с другим менеджером и снимает его через полгода. Вопрос: какие методы управления считаются верными? Такое ощущение, что в «Спартаке» идет непрерывная внутриклубная борьба, а результат на футбольном поле не имеет принципиального значения.

Главное — выиграть борьбу в кабинетах, назначить нужного человека, привезти нужного агента, сделать нужный трансфер. Ощущение, что это важнее для окружения Федуна, чем результаты команды.

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Насмешник
Насмешник
сегодня в 11:25
похоже, что так и есть
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:34
Федун настоящий полковник.
Tommy Lee 2
Tommy Lee 2
сегодня в 10:30
"Главное — выиграть борьбу в кабинетах", - 'это похоже касается не только внутриспартаковских дел, а всего чемпионата в целом.
Faustello
Faustello
сегодня в 10:24
Главное качественно и до последний капли подоить Арнольдыча. Я раньше как то к этому легко относился, но в последние 4-5 лет это реально стало видно, не понимаю, либо этот человек терпила по жизни, либо ему это бабло настолько легко даётся что он готов его разбрасывать буквально как сеятель из 12 стульев!!!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:21
Пока есть Федун системного результата не будет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 10:14
Такое впечатление, что в "народной команде" главное это смешить народ
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 10:12
Федун полит работник, а это в армии всегда, ещё со времен Фурманова, очень не уважаемая публика. Там другие корни.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:11
Мутные дела творятся в стане бело - красных. Пертурбации в штате выглядят очень подозрительно. Никто в последнее время не отработал свой контракт до конца. Создается впечатление , что идет откровенный отмыв денежных средств. Ну как можно было заключить с Газизовым контракт на пять лет, а потом уволить через мизерное время. То же касается и Цорна , и тренерского штаба. В Спартаке долго не "гостят", некоторые даже "чайку попить" не успевают. Федун на протяжении своего руководства показал всем свою нетерпеливость. Иногда его решения скорее эмоциональные , чем продуманные. Но он хозяин - барин, да и весело с ним. Все уже привыкли , что Спартак без грандиозного шухера просто невозможен.
Всем здоровья.
ABir
ABir
сегодня в 10:02
Война - фигня, главное - манёвры! Федун выходец из армейской среды, поэтому ничто военное ему не чуждо
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 10:01
А почему бы и не поразвлекаться на народные деньги, cпартак это игрушка федуна в руках заремы
d_fincher
d_fincher
сегодня в 10:00
Хороший коммент Генича. С одной оговоркой: смута началась не после чемпионства, а сразу как клуб ушел от Романцева.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:56
Федуну все пофик...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:55
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