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Массажист Кокорина не полетел с Александром на Мальдивы

вчера, 11:28

Сергей Колесников, массажист нападающего «Спартака» Александра Кокорина, поделился мнением об отъезде форварда на Мальдивы.

На Мальдивы с ним не поехал, я восстанавливаюсь в Кисловодске! Здесь грязи, воды. Как говорили: «Минеральные виды, кисленькие воды». Так что я уехал в Кисловодск, а они за границей.

Думаю, ему надо отдохнуть, в том числе психологически. Над ним все нависло непомерным грузом. Когда психика не очень хорошо готова воспринимать все эти коллизии весело и задорно, это только усугубляет. Он правильно сделал, что улетел. Ему надо отдохнуть, поплавать, позагорать, полежать на солнышке, набраться витамина D. А потом вернется в Москву.

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David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 21:09
.
zzz-
zzz-
вчера в 18:35
там симулировать не надо тайским массажем можно заменить..
RIR68
RIR68
вчера в 15:25
они за границей.
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Мамаев?
dzvinka
dzvinka
вчера в 15:02
Саша перетрудился чутка... нужно полежать на солнышке на мальдивах
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:58
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 12:35
    Сколько народу вертится вокруг Кокорина.
    Александр Нeвский
    Александр Нeвский
    вчера в 12:22
    Руки прочь от Кокорина! Александр провёл выдающийся сезон и заслужил отдых!
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
    вчера в 12:18
    Все по уму делает уважуха
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 11:48
    Трудяга Кокоша за жалкие 3 ляма евро в год терпит грандиозное психологическое и моральное давление. Из-за этого он невероятно вымотался и чертовски устал. Ему нужен срочный отдых на Мальдивах! После таких то передряг и испытаний ещё и за копейки заслужил человек отдых!
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 11:37
    Александр Кокорин настолько устал, что у него даже массажист восстанавливается.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 11:35
    Просто массажист не пьет!!!
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 11:33
    звслужил отдых кокоша))
    DEIVID
    DEIVID
    вчера в 11:31
    О, бл..., это прям очень ценная информация. Мне вообще по ... кто у него жена , друзья, дети и т.д. и т.п. А вы тут про его массажиста ещё пишите.
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