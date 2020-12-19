Массажист Кокорина не полетел с Александром на Мальдивы

Сергей Колесников, массажист нападающего «Спартака» , поделился мнением об отъезде форварда на Мальдивы.

На Мальдивы с ним не поехал, я восстанавливаюсь в Кисловодске! Здесь грязи, воды. Как говорили: «Минеральные виды, кисленькие воды». Так что я уехал в Кисловодск, а они за границей.

Думаю, ему надо отдохнуть, в том числе психологически. Над ним все нависло непомерным грузом. Когда психика не очень хорошо готова воспринимать все эти коллизии весело и задорно, это только усугубляет. Он правильно сделал, что улетел. Ему надо отдохнуть, поплавать, позагорать, полежать на солнышке, набраться витамина D. А потом вернется в Москву.