Массажист Кокорина не полетел с Александром на Мальдивы

Сергей Колесников, массажист нападающего «Спартака» Александра Кокорина, поделился мнением об отъезде форварда на Мальдивы.
На Мальдивы с ним не поехал, я восстанавливаюсь в Кисловодске! Здесь грязи, воды. Как говорили: «Минеральные виды, кисленькие воды». Так что я уехал в Кисловодск, а они за границей.
Думаю, ему надо отдохнуть, в том числе психологически. Над ним все нависло непомерным грузом. Когда психика не очень хорошо готова воспринимать все эти коллизии весело и задорно, это только усугубляет. Он правильно сделал, что улетел. Ему надо отдохнуть, поплавать, позагорать, полежать на солнышке, набраться витамина D. А потом вернется в Москву.
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Мамаев?
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Мамаев?
Потому что сразу после отсидки он заиграл в Сочи. Без травм и нервяков, был одним из лучших
Что случилось спустя время? Подписал огромный контракт и перестал играть. В чем здесь причина- трудно сказать. Скорее всего их комплекс...
Потому что сразу после отсидки он заиграл в Сочи. Без травм и нервяков, был одним из лучших
Что случилось спустя время? Подписал огромный контракт и перестал играть. В чем здесь причина- трудно сказать. Скорее всего их комплекс...