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Вратарь «Краснодара» Сафонов женился

сегодня, 18:07

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов женился. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.

Матвей Сафонов больше не холостяк!

Поздравляем Матвея и его избранницу – Анастасию с бракосочетанием! Желаем молодым любви и счастья!

Ранее стало известно, что защитник ЦСКА Марио Фернандес собирается сыграть свадьбу этой зимой.

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Все комментарии
Artemon9
Artemon9
сегодня в 19:34
Матвей не холостяк теперь,
Жизнь стала однотонна,
А Краснодар хоть верь, не верь,
Приобретет Буффона.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 19:15
Ну всё ,мы Матвея теряем ! Сейчас пойдёт нервозность , психологические травмы ,беременность ......!!!!!! ))))))))))))))))))) Наши поздравления ! Совет да любовь !
drug01
drug01
сегодня в 19:11
Поздравляем желаем удачи и здоровья
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Санчо Панса (раскрыть)
сегодня в 19:06
Лучше как Дзюба - он и примерный семьянин, и Орзул с Азмуном не устает радовать, еще и остается энергия, как мы видим)
Faustello
Faustello
сегодня в 19:03
Фсе, пропал вратарь ...)))
razdvatri
razdvatri
сегодня в 18:50
жаль парня, он был так молод
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 18:50
Молодец, Матвей! Желаю ему отличной карьеры как в клубе, так и в сборной) И конечно быть примерным семьянином!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:46
Кому-то очень повезло.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:45
Нарожайте нам побольше хороших футболистов!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:27
Совет да любовь!!!
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 18:15
Не думали над тем, чтобы сделать рейтинг игроков по итогам года?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:14
Счастья ему и его семье...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:13
Поздравляю, совет да любовь
beefs
beefs
сегодня в 18:08
поздравляем, очень ответственны шаг, удачи, любви..
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