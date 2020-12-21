Вратарь «Краснодара» Сафонов женился

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов женился. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.
Матвей Сафонов больше не холостяк!
Поздравляем Матвея и его избранницу – Анастасию с бракосочетанием! Желаем молодым любви и счастья!
Матвей Сафонов больше не холостяк! 🤵🏼👰🏻— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 21, 2020
Поздравляем Матвея и его избранницу – Анастасию с бракосочетанием! Желаем молодым любви и счастья! 🕊️ pic.twitter.com/tqZrx9O00a
Ранее стало известно, что защитник ЦСКА Марио Фернандес собирается сыграть свадьбу этой зимой.
Жизнь стала однотонна,
А Краснодар хоть верь, не верь,
Приобретет Буффона.
Жизнь стала однотонна,
А Краснодар хоть верь, не верь,
Приобретет Буффона.