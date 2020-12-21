Вратарь «Краснодара» Сафонов женился

Голкипер «Краснодара» женился. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.

Поздравляем Матвея и его избранницу – Анастасию с бракосочетанием! Желаем молодым любви и счастья!

Матвей Сафонов больше не холостяк!

Матвей Сафонов больше не холостяк! 🤵🏼👰🏻



Поздравляем Матвея и его избранницу – Анастасию с бракосочетанием! Желаем молодым любви и счастья! 🕊️ pic.twitter.com/tqZrx9O00a