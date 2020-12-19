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ЦСКА показал, что осталось за кадром матча с «Ростовом»

вчера, 11:24
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

ЦСКА на своем YouTube-канале показал, что осталось за кадром матча 19-го тура РПЛ с «Ростовом».

Напомним, что московский клуб победил со счетом 3:1 и завершил год на втором месте в таблице РПЛ.

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Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ VAN ARM (раскрыть)
вчера в 22:50
ЦСКА выиграл у Ростова и вопреки многим прогнозам, оказался не на четвертом, а на втором месте РПЛ.
Тем самым, армейцы ушли на перерыв в зоне ЛЧ. Это есть спортивный результат. А вернее сказать - сухой результат во внутреннем первенстве. Если подойти к этому без субъективных отношений к тому или иному человеку или упущенным возможностям, то можно констатировать, что задачу - быть в зоне ЛЧ - клуб за осень-декабрь выполнил!
А значит, как бы то ни было, а матч с Ростов приобрел важный результативный окрас.
Но до этого была серия из 7 матчей без побед!! - справедливо заметят многие, - Как же можно считать результат более, чем половины сезона по одному матчу? Оказалось, можно: ведь армейцы сделали результат и ушли на перерыв в зоне ЛЧ. Проиграй они Ростову, результат был бы другим совершенно - вот так 90 минут решили исход более чем половины сезона.
Но они выиграли! И оценивая результат сугубо профессионально - то есть, оценивая результат именно конечный, - можно сказать, что армейцы провели осенне-декабрьский период как минимум на "4".
VAN ARM
VAN ARM ответ Красно Синий воин (раскрыть)
вчера в 14:03
а им пора паровоз в металлолом сдавать))) а 2 место слабый повод гордится на фоне такой игры ))
oFANATo
oFANATo
вчера в 14:00
Хет- трик Чалова в ворота Ростова да ещё
на их поле дорогого стоит.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ VAN ARM (раскрыть)
вчера в 13:54
Второе место после 19- го тура и 4 очка до первого места провал? Тогда что должны говорить болельщики Локомотива?
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 13:52
Молодцы порадовали и себя и болельщиков.
vovinho11
vovinho11
вчера в 13:42
Ноунеймы радуются ))))
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 12:43
там и смотреть не на что
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 12:37
мало радости. одна победа в 7 играх это провал!! и на каникулах вам делать нечего!!
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 12:27
Что-то раков ростовских не вижу в раздевалке, от гостеприимных хозяев...(((((
ermak6848
ermak6848
вчера в 11:42
Приятного время провожден я на зимних каникулах!!!
shlomo
shlomo
вчера в 11:27
Радостные лица....теперь отдых и за дело армейцы
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