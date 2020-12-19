ЦСКА показал, что осталось за кадром матча с «Ростовом»

ЦСКА на своем YouTube-канале показал, что осталось за кадром матча 19-го тура РПЛ с «Ростовом».
Напомним, что московский клуб победил со счетом 3:1 и завершил год на втором месте в таблице РПЛ.
ЦСКА на своем YouTube-канале показал, что осталось за кадром матча 19-го тура РПЛ с «Ростовом».
Напомним, что московский клуб победил со счетом 3:1 и завершил год на втором месте в таблице РПЛ.
Тем самым, армейцы ушли на перерыв в зоне ЛЧ. Это есть спортивный результат. А вернее сказать - сухой результат во внутреннем первенстве. Если подойти к этому без субъективных отношений к тому или иному человеку или упущенным возможностям, то можно констатировать, что задачу - быть в зоне ЛЧ - клуб за осень-декабрь выполнил!
А значит, как бы то ни было, а матч с Ростов приобрел важный результативный окрас.
Но до этого была серия из 7 матчей без побед!! - справедливо заметят многие, - Как же можно считать результат более, чем половины сезона по одному матчу? Оказалось, можно: ведь армейцы сделали результат и ушли на перерыв в зоне ЛЧ. Проиграй они Ростову, результат был бы другим совершенно - вот так 90 минут решили исход более чем половины сезона.
Но они выиграли! И оценивая результат сугубо профессионально - то есть, оценивая результат именно конечный, - можно сказать, что армейцы провели осенне-декабрьский период как минимум на "4".
Тем самым, армейцы ушли на перерыв в зоне ЛЧ. Это есть спортивный результат. А вернее сказать - сухой результат во внутреннем первенстве. Если подойти к этому без субъективных отношений к тому или иному человеку или упущенным возможностям, то можно констатировать, что задачу - быть в зоне ЛЧ - клуб за осень-декабрь выполнил!
А значит, как бы то ни было, а матч с Ростов приобрел важный результативный окрас.
Но до этого была серия из 7 матчей без побед!! - справедливо заметят многие, - Как же можно считать результат более, чем половины сезона по одному матчу? Оказалось, можно: ведь армейцы сделали результат и ушли на перерыв в зоне ЛЧ. Проиграй они Ростову, результат был бы другим совершенно - вот так 90 минут решили исход более чем половины сезона.
Но они выиграли! И оценивая результат сугубо профессионально - то есть, оценивая результат именно конечный, - можно сказать, что армейцы провели осенне-декабрьский период как минимум на "4".
на их поле дорогого стоит.
на их поле дорогого стоит.