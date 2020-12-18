Семак посетил вечеринку в образе индуса после победы над «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Спартаком» (3:1) в матче 19-го тура РПЛ посетил вечеринку в образе индуса. Видео в своём инстаграме выложил визажист Сердар Камбаров.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Спартаком» (3:1) в матче 19-го тура РПЛ посетил вечеринку в образе индуса. Видео в своём инстаграме выложил визажист Сердар Камбаров.
Угарнул))))
Угарнул))))
Тёмки там нет за кадром, с его реакцией на крашеных? )
Тёмки там нет за кадром, с его реакцией на крашеных? )
p.s. Тебя там кстати искали на конских ветках, ну и как обычно не нашли!)))
p.s. Тебя там кстати искали на конских ветках, ну и как обычно не нашли!)))