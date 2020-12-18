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Семак посетил вечеринку в образе индуса после победы над «Спартаком»

сегодня, 10:53
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Спартаком» (3:1) в матче 19-го тура РПЛ посетил вечеринку в образе индуса. Видео в своём инстаграме выложил визажист Сердар Камбаров.

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Faustello
Faustello
сегодня в 11:57, ред.
Сердар Камбаров!!!!
Угарнул))))
нечитайло
нечитайло
сегодня в 11:56
    FROBI
    FROBI
    сегодня в 11:43
    Вот оно, истинное призвание...
    Тёмки там нет за кадром, с его реакцией на крашеных? )
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 11:35
    Обезьянничать мы умеем.
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    ЛЬВОВ НА МЯСО ответ cska vperiod (раскрыть)
    сегодня в 11:35, ред.
      ЛЬВОВ НА МЯСО
      ЛЬВОВ НА МЯСО
      сегодня в 11:32
      Ну Семак то ладно, фиг с ним, а вот кто рядом в образе Кончиты Вурст, или это она (он, оно) и есть?!)) Все в Зените через "Ж" и на "Х"!)
      cska vperiod
      cska vperiod
      сегодня в 11:15
      Издеваются над спартаком кто как может.
      beefs
      beefs
      сегодня в 10:57
      а почему индуса (это не расизм?)...
      Байкал-38
      Байкал-38
      сегодня в 10:56
      Надо было в костюме гладиатора!
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