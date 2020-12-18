Левандовски проголосовал за Тьяго, Неймара и Де Брюйне

1608260230

сегодня, 05:57

Нападающий «Баварии» был признан лучшим футболистом 2020 года по версии ФИФА .

Сам польский форвард также принимал участие в голосовании и поставил на первое место своего бывшего партнёра по мюнхенскому клубу, полузащитника , ныне выступающего за «Ливерпуль». На вторую строчку Левандовски определил нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, а на 3-ю — хавбека «Манчестер Сити» .

При выборе лучшего тренера года Левандовски проголосовал за наставника «Баварии» Ханса-Дитера Флика. На второе место он поставил Юргена Клоппа («Ливерпуль»), а на 3-е — Хулена Лопетеги («Севилья»).