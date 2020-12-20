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Диего Марадона хотел, чтобы его тело было помещено в мавзолей

сегодня, 16:04

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, ушедший из жизни в ноябре в возрасте 60 лет, хотел, чтобы его тело после смерти было эксгумировано и помещено в мавзолей, сообщает The Sun.

По информации источника, Марадона в письме сообщил своему адвокату Матиасу Морле, что хочет отдать дань уважения Владимиру Ленину, чьё тело выставлено в мавзолее на Красной Площади в Москве с 1924 года.

В письме Марадоны, подписанном 13 октября, за несколько недель до его смерти от сердечного приступа, говорится:

После серьезных размышлений я хочу выразить желание, чтобы после моей смерти мое тело было забальзамировано и выставлено в музее в окружении моих трофеев и личных вещей, чтобы люди продолжали получать мою любовь.

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Все комментарии
Dima salev
Dima salev
сегодня в 22:13, ред.
Я считаю его королём футбола номер один. Времена пеле люди не умели играть Пеле легко забывал голы.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 19:31
Почему нет? Он икона футбола, тем более если он сам так хотел. Бедная страна Аргентина или Неаполь, могли бы зарабатывать миллионы долларов на этом. Почему же не исполнили его просьбу? Этот кретин не мог раньше письмо обнародовать?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:47
построить мавзолей в Аргентине, а там что хотят делают
berda2003
berda2003
сегодня в 18:45
его до сих пор не похоронили?.. надо устроить референдум: где строить музей.
а почему и нет? ведь по всему миру мумии египетские лежат в музеях и ничего...
пусть ч/з 20 тыс. лет люди тоже посмотрят на него...
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 18:40
В смысле в московский Мавзолей, что ли? Хотя нет, тут имеется ввиду его личный музей)
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 18:27
Тело должно быть предано земле, желательно в день смерти, или по возможности быстрее. Омыть, обернуть в саван, похоронить.
Сантус
Сантус
сегодня в 18:19
Кокс коварен.....)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 18:04
При всем уважении... но Диего перенюхал!..
протон1
протон1
сегодня в 17:58
при всем уважении к нему. но это абсурд. ленин вон в гробу мечится места на нейдет. ищет землю тело.
kolpankolpan
kolpankolpan ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 17:57
С чего ты взял что он был великий человек?. Он был великий футболист.
Джон Иванов
Джон Иванов
сегодня в 17:51
Ну это уж как-то совсем не скромно, у Пеле то побольше трофеев наберётся, да и биография не такая пëстрая
Rattlehead
Rattlehead ответ Tonik-ID (раскрыть)
сегодня в 17:47
Это не мешает драпировать Мавзолей во время парада Победы.
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 17:32
Источник "The Sun" и этим всё сказано.
Tonik-ID
Tonik-ID ответ Klaus-S (раскрыть)
сегодня в 17:24
Потому что много пенсионер советской эпохи еще живы и расстроятся, если Путин похоронит Ленина и не проголосуют "за"
ДСА
ДСА
сегодня в 17:22
Великий человек - великое желание.
Klaus-S
Klaus-S
сегодня в 17:19
Ну, "Sun" ещё те брехуны...
Что до Ленина, то это конечно дикость. Я ещё могу понять коммуняк. Им мавзолей нужен был для убеждения народа в идеалах страны, партии и собственной легитимности.
А почему нынешние не похоронят Ленина по человечески - непонятно.
Тем более что человеком он был неоднозначным.
Tonik-ID
Tonik-ID
сегодня в 17:16
Неслабые запросы у Диего!))) Что попросят Роналду или Месс? Чтобы клонировали?
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 17:08, ред.
Марадона футболист неплохой был наверно,когда он играл ходил под стол пешком поэтому судить трудно, но с мавзолеем думаю это, скорее перебор, мы же не можем знать как он все это трактовал, при каких обстоятельствах, может это его шутка была, может пиар какой-нибудь может под дурью был, да простят меня поклонники или вообще поклеп со стороны журналюг. В мавзолей наверное не стоит достаточно сохранилось много видео архивов,материалов,да кто муже я понял речь шла что бы в россии рядом с лениным,это будет очень дорого!!!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:02
Ленин, как бы это не кошмарно звучало перевернули разделил мир на наших и чужих и от этой идеи не могут расстаться уже более ста лет, а кто такой Марадонна, хороший футболист и конченный наркоман так, что пропонгадировать, хорошего футболиста? Так их много. Как наркомана? Нельзя, о каком мавзолее идёт речь, похоронили с честью и слава богу.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 16:53
В Аргентине его любят,пусть делают что хотят.
memphis
memphis
сегодня в 16:51
Не подкидывайте им идеи)))
Ozabot
Ozabot
сегодня в 16:31
В чем проблема? Выкиньте Ленина из мавзолея и поместите туда Марадону с его трофеями. На фанатах и туристах можно будет рубить капусту еще лет сто.
доктоР7
доктоР7
сегодня в 16:30
Ленин не хотел, что бы его мумии поклонялись (хоть я и против того, чтобы его мумию выносили из мавзолея).
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 16:28
Чтоб люди приходили и показывали своим детям: "вот посмотрите дети на это чудище. Всю жизнь он был наркоманом. Подавал людям плохой пример. Показывал на трибуне стадионов неподобающие вещи на весь мир." ???
zzz-
zzz-
сегодня в 16:23
он вроде набожный человек всегда был...может наговаривают..
Martini_1987
Martini_1987
сегодня в 16:17
Такое ощущение, что культ личности и после смерти некоторым не даёт покоя
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 16:05
До чего наркота довела парня
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