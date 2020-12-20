Диего Марадона хотел, чтобы его тело было помещено в мавзолей

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, ушедший из жизни в ноябре в возрасте 60 лет, хотел, чтобы его тело после смерти было эксгумировано и помещено в мавзолей, сообщает The Sun.
По информации источника, Марадона в письме сообщил своему адвокату Матиасу Морле, что хочет отдать дань уважения Владимиру Ленину, чьё тело выставлено в мавзолее на Красной Площади в Москве с 1924 года.
В письме Марадоны, подписанном 13 октября, за несколько недель до его смерти от сердечного приступа, говорится:
После серьезных размышлений я хочу выразить желание, чтобы после моей смерти мое тело было забальзамировано и выставлено в музее в окружении моих трофеев и личных вещей, чтобы люди продолжали получать мою любовь.