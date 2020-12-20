Диего Марадона хотел, чтобы его тело было помещено в мавзолей

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сегодня, 16:04

Легендарный аргентинский футболист , ушедший из жизни в ноябре в возрасте 60 лет, хотел, чтобы его тело после смерти было эксгумировано и помещено в мавзолей, сообщает The Sun.

По информации источника, Марадона в письме сообщил своему адвокату Матиасу Морле, что хочет отдать дань уважения Владимиру Ленину, чьё тело выставлено в мавзолее на Красной Площади в Москве с 1924 года.

В письме Марадоны, подписанном 13 октября, за несколько недель до его смерти от сердечного приступа, говорится: