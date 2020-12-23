Смородская: «В „Локомотиве“ очередная революция»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала известие об увольнении из московского клуба генерального директора Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова.
В «Локомотиве» очередная революция. Принятие решений в РЖД очень непредсказуемо. Непонятно, что к этому привело. Не думаю, что виной тому текущее восьмое место в чемпионате России. Что касается последнего места в Лиге чемпионов, то у Сёмина тоже было четвёртое место. И что? Ничего нового ведь не произошло. Повторюсь, для РЖД характерно принятие таких спонтанных решений. Это в их стиле.
Мне кажется, все эти перестановки не связаны со спортивными результатами. Всё это связано с ситуацией внутри клуба. Поменялось руководство, пришёл новый глава совета директоров, который привёл своих людей.
https://youtu.be/H1FuAzg9Z-I
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Спонтанным было твое , т.Оля , назначение. И в какую "светлую голову" могло придти такое непродуманное решение. Ведь никто не вспоминает Смородскую добрым словом , но теперь вас двое . Вася и т.Оля - это два имени , которые будут у болельщиков вызывать негативные чувства.
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Спонтанным было твое , т.Оля , назначение. И в какую "светлую голову" могло придти такое непродуманное решение. Ведь никто не вспоминает Смородскую добрым словом , но теперь вас двое . Вася и т.Оля - это два имени , которые будут у болельщиков вызывать негативные чувства.