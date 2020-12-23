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Смородская: «В „Локомотиве“ очередная революция»

вчера, 23:11

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала известие об увольнении из московского клуба генерального директора Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова.

В «Локомотиве» очередная революция. Принятие решений в РЖД очень непредсказуемо. Непонятно, что к этому привело. Не думаю, что виной тому текущее восьмое место в чемпионате России. Что касается последнего места в Лиге чемпионов, то у Сёмина тоже было четвёртое место. И что? Ничего нового ведь не произошло. Повторюсь, для РЖД характерно принятие таких спонтанных решений. Это в их стиле.

Мне кажется, все эти перестановки не связаны со спортивными результатами. Всё это связано с ситуацией внутри клуба. Поменялось руководство, пришёл новый глава совета директоров, который привёл своих людей.

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25процентный клоун
25процентный клоун ответ mangox13 (раскрыть)
сегодня в 00:27
От дюкова, и он не крыса, делится хорошо
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:26
А вы видели где то на дверях надпись "ДИРЕКТОРША"??? Нет??? И я не видел. Пол здесь ни причем. Директор , мужчина или женщина, ответственное лицо , от которого ждут результата. А т. Оля , как впрочем и Вася , всю энергию направили на борьбу с Семиным и в итоге оба проиграли. Или т.Оле надо было сделать поблажку , поскольку она женщина???
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:58
Лёлик - знает всё на перед...
Беспределов
Беспределов
вчера в 23:55
    mangox13
    mangox13 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 23:51
    единственное в чем вы упрекаете её, в том что она женщина , но руководитель она покруче мужиков всяких.. шовинизм на лицо
    mangox13
    mangox13
    вчера в 23:48
    Все лихорадки и революции от крысы Семина ,никак не оставит клуб в покое . все заговоры устраивает.
    Loko57
    Loko57
    вчера в 23:44
    Ну Оля, ну и высказалась...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 23:43
    А лучше то станет,или нет?
    Faustello
    Faustello
    вчера в 23:39
    Ольга Юрьевна и революция)))
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 23:31
    В Локо всё вернётся на круги свои.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 23:26
    Повторюсь, для РЖД характерно принятие таких спонтанных решений.
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.
    Спонтанным было твое , т.Оля , назначение. И в какую "светлую голову" могло придти такое непродуманное решение. Ведь никто не вспоминает Смородскую добрым словом , но теперь вас двое . Вася и т.Оля - это два имени , которые будут у болельщиков вызывать негативные чувства.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    вчера в 23:16
    Пожалуй, никакой Кикнадзе не может переплюнуть тетку, которая всю семью до пятого колена на все посты с миллионными зарплатами пристроила и покупала игроков стоимостью 1 лям в трансфермаркте за 5, поэтому спокойнее, тетя Оля))
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