Сёмин — об уходе Кикнадзе: «Кто плохо сделал свою работу, тех увольняют»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на новость об уходе из московского клуба генерального директора Василия Кикнадзе.
Я ничем не удивлён. Кто плохо сделал свою работу, тех увольняют. Всё закономерно. Возможно ли моё возвращение в «Локомотив»? Позовут – пойду, не позовут – не пойду. Вот и всё.
Ранее сообщалось, что Кикнадзе доработает в «Локомотиве» до конца года.
И да - я пишу не для того, что бы ласкать Ваш взгляд кротостью, последовательностью и читабельностью...
И да - я пишу не для того, что бы ласкать Ваш взгляд кротостью, последовательностью и читабельностью...
Сразу и со временем особо ничего не поменяется... И приход ЮПС не подбросит Локо на пьедестал... Тем более его самого уволили, не подписав с ним контракт...
Кик не подарок, но и новичок не спаситель с нимбом над головой...
Сразу и со временем особо ничего не поменяется... И приход ЮПС не подбросит Локо на пьедестал... Тем более его самого уволили, не подписав с ним контракт...
Кик не подарок, но и новичок не спаситель с нимбом над головой...
Палыча никто никогда не ломал, он просто уходил на время!!! Сёмин и есть Локо, а Локо и есть Сёмин!!!
Ждём тебя Палыч, возвращайся скорее!!!
https://youtu.be/zpwXiJz2RFI
Палыча никто никогда не ломал, он просто уходил на время!!! Сёмин и есть Локо, а Локо и есть Сёмин!!!
Ждём тебя Палыч, возвращайся скорее!!!