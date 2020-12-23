Сёмин — об уходе Кикнадзе: «Кто плохо сделал свою работу, тех увольняют»

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сегодня, 20:01

Бывший главный тренер «Локомотива» отреагировал на новость об уходе из московского клуба генерального директора Василия Кикнадзе.

Я ничем не удивлён. Кто плохо сделал свою работу, тех увольняют. Всё закономерно. Возможно ли моё возвращение в «Локомотив»? Позовут – пойду, не позовут – не пойду. Вот и всё.

Ранее сообщалось, что Кикнадзе доработает в «Локомотиве» до конца года.