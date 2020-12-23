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Сёмин — об уходе Кикнадзе: «Кто плохо сделал свою работу, тех увольняют»

сегодня, 20:01

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на новость об уходе из московского клуба генерального директора Василия Кикнадзе.

Я ничем не удивлён. Кто плохо сделал свою работу, тех увольняют. Всё закономерно. Возможно ли моё возвращение в «Локомотив»? Позовут – пойду, не позовут – не пойду. Вот и всё.

Ранее сообщалось, что Кикнадзе доработает в «Локомотиве» до конца года.

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Все комментарии
arzamas
arzamas
сегодня в 22:14
локомотиву надо успакоться и перестать бредить о всемирном господстве. Не он первый и не он последний.)
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 21:58
Семин изначально говорил что кикнадзе гад, никто не слушал
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 21:52
Крассава. Развалили шпалы...Мог бы уйти по хорошему не расшатывая все кругом, тем более не 60 лет. Теперь спокоойно так: "позовут приду, не позовут, ну и ... на них."
beefs
beefs
сегодня в 21:25
дядя, а тебя за что поперли...
санек002
санек002 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 21:25
а на данном этапе больше в локо и некого!если только бикеича,и то навряд ли он пойдет?
Паровозов
Паровозов
сегодня в 21:12
Жду официального заявления об уходе Кика, проводы такого негодяя буду все новогодние праздники отмечать .
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 21:10
Сёмин - это и есть Локомотив.
shlomo
shlomo ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
сегодня в 21:09
Почитайте, уважаемый что по этому поводу сказал Кикнадзе......Палыч за борт.....он срубил свое бабло при назначении Николича.....а Гончаренко не надо мешать в одну кучу.....
particular
particular ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
сегодня в 20:56, ред.
С хорошим работником продлевают контракт... Остальному можете присвоить любую удобную для Вас формулировку...
И да - я пишу не для того, что бы ласкать Ваш взгляд кротостью, последовательностью и читабельностью...
ДСА
ДСА
сегодня в 20:53
Ещё бы пинка ему под зад.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ particular (раскрыть)
сегодня в 20:44
У Семина истек контракт,его никто не увольнял.И вообще прочтите свой коммент повнимательнее...чет там много вы противоположного нагородили!!!
протон1
протон1 ответ yrasikos22 (раскрыть)
сегодня в 20:44
согласен. Семин легенда. мы не ценим таких когда они живы. анализ верный делаем когда помрут!.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 20:41
Семина турнули???Вы бы лучше про Гончаренко рассуждать,потому как про Локо вы не в курсе...
particular
particular
сегодня в 20:32, ред.
Почему-то имеются ожидание того, что с уходом Кика в клубном механизме сразу сами по себе закрутятся все детали и прокладки встанут на места... А уж приход любого нового менеджера вольёт жизнь и позитив в команду, тренера и игроков...
Сразу и со временем особо ничего не поменяется... И приход ЮПС не подбросит Локо на пьедестал... Тем более его самого уволили, не подписав с ним контракт...
Кик не подарок, но и новичок не спаситель с нимбом над головой...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 20:29, ред.
Не злорадства, не издевки - просто объективная оценка создавшейся ситуации. А Палыча действительно надо вернуть в изначальное состояние и позицию.
yrasikos22
yrasikos22
сегодня в 20:25
Семин для Локо это как Фергюсон для Мю,одно целое,столько сколько Семин для Локо никто не сделал...
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 20:21
Под...бал Семин Васю)))
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 20:20
Палыч как то сказал: «У меня нет конфликта со Ольгой Юрьевной (Смородской). Это у Ольги Юрьевны конфликт с футболом», но жалко, что Кикнадзе не слышал эти слова, теперь он может примерить их на себя!
Палыча никто никогда не ломал, он просто уходил на время!!! Сёмин и есть Локо, а Локо и есть Сёмин!!!
Ждём тебя Палыч, возвращайся скорее!!!

Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 20:14
Палыч - исключение!. Вернуть, где взяли!!!
Faustello
Faustello
сегодня в 20:12
Шпалыч сегодня нажреццо!)))
shlomo
shlomo
сегодня в 20:04
Палыч...!!!!...как всегда на высоте!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:01
А самого то тоже турнули!
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