Булыкин прокомментировал своё назначение в совет директоров «Локомотива»

Бывший форвард «Локомотива» прокомментировал своё назначение в совет директоров московского клуба.

Очень рад стать частью нового совета директоров «Локомотива». Для меня это ещё большая ответственность за команду.

Всё произошло достаточно быстро. Со мной связались из клуба, спросили, что думаю по поводу совета директоров. Я ответил, что не против, и, конечно же, согласился.

Мы ещё ничего не обсуждали, не было никаких онлайн-встреч. Завтра встретимся в клубе и обсудим все вопросы.