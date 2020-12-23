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Булыкин прокомментировал своё назначение в совет директоров «Локомотива»

вчера, 22:35

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал своё назначение в совет директоров московского клуба.

Очень рад стать частью нового совета директоров «Локомотива». Для меня это ещё большая ответственность за команду.

Всё произошло достаточно быстро. Со мной связались из клуба, спросили, что думаю по поводу совета директоров. Я ответил, что не против, и, конечно же, согласился.

Мы ещё ничего не обсуждали, не было никаких онлайн-встреч. Завтра встретимся в клубе и обсудим все вопросы.

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Все комментарии
Faustello
Faustello ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 23:42, ред.
Так Булыкин это типичная кукла, ему пох что делать лишь бы платили, он ничего не принесет клубу, кроме расходов и очередной порции мокрой репутации.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:38
Чего то я смотрю , болельщики не рады вхождению Димы в совет директоров.
Почему???
Faustello
Faustello ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 23:36, ред.
Оу, точно! С договорняками неустанно Булыкин боролся, теперь вместе с Сухиной борьбу продолжит!)))
drug01
drug01
вчера в 23:25
Смородская начала уничтожать Локо.... Теперь улыбается!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 23:10
Палыч82
Палыч82
вчера в 23:06
Прохиндей и лизоблюд Димка
ABir
ABir
вчера в 22:55
Неплохо, что бывшие игроки возвращаются в свои клубы на руководящие посты
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Faustello (раскрыть)
вчера в 22:50, ред.
Специально в википедию слазил: "17 января 2020 года Булыкин назначен Российским футбольным союзом на пост офицера РФС по профилактике и борьбе с договорными матчами." Теперь понятно, почему пригасили. Опасаются ветра перемен и предохраняют себя от заразы обнаружения договорняков.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Faustello (раскрыть)
вчера в 22:49, ред.
Там есть товарищь Сухина, он вопросы по судьям решает. А еще есть Плутовняк, по слвместительству работающий в ЦСКА. Мутновато как то все...
beefs
beefs
вчера в 22:41
опять грозит перестройка...
Faustello
Faustello
вчера в 22:38, ред.
Братва, а Булыкин он же вроде как Смертин, офицер по борьбе с чем то там, или я ошибаюсь???
Если не ошибаюсь, то кто же теперь бороться то будет с чем он там боролся???)))
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