Коломейцев: «Была обида на Сёмина. Он нечасто обращает внимание на игроков»

Бывший футболист «Локомотива» рассказал о работе с бывшим главным тренером «железнодорожников» .

Я к Юрию Павловичу хорошо отношусь, но мы не общаемся совсем. С ним тоже непросто работать. У него есть ставка на определенных игроков, которые играют. Другим, кто сидит на замене, приходится тяжело, потому что неважно, как ты сыграл: плохо или хорошо — выходит определенный игрок. С одной стороны, может, это и хорошо. Я не тренер, но со стороны игрока всё может видеться иначе.

Хотя было время, когда я у него играл в определённом отрезке. Но ротации у Юрия Павловича нет. Может быть, у кого-то травма, ты выйдешь, но обратно он поставит «своего» игрока. В какой-то момент — да, была обида. Но с другой стороны, понимаешь, главное — результат. Сёмин объяснял свои решения? Нет, такого и близко не было. Он нечасто обращает внимание на игроков.