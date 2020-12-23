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Коломейцев: «Была обида на Сёмина. Он нечасто обращает внимание на игроков»

сегодня, 17:43

Бывший футболист «Локомотива» Александр Коломейцев рассказал о работе с бывшим главным тренером «железнодорожников» Юрием Сёминым.

Я к Юрию Павловичу хорошо отношусь, но мы не общаемся совсем. С ним тоже непросто работать. У него есть ставка на определенных игроков, которые играют. Другим, кто сидит на замене, приходится тяжело, потому что неважно, как ты сыграл: плохо или хорошо — выходит определенный игрок. С одной стороны, может, это и хорошо. Я не тренер, но со стороны игрока всё может видеться иначе.

Хотя было время, когда я у него играл в определённом отрезке. Но ротации у Юрия Павловича нет. Может быть, у кого-то травма, ты выйдешь, но обратно он поставит «своего» игрока. В какой-то момент — да, была обида. Но с другой стороны, понимаешь, главное — результат. Сёмин объяснял свои решения? Нет, такого и близко не было. Он нечасто обращает внимание на игроков.

Этим летом Коломейцев решил завершить карьеру в 31 год.

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Faustello
Faustello
сегодня в 19:09
Аза за, ещё одна обиженка, которая из за паспорта попала в большой клуб на большую ЗП...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:01
Если сравнить Палыча и коломейцева то последний никто, Палыч был классным футболистом и классный тренер, человек должен сначала оценить себя а потом только осудить другого тем более по отношению к себе.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:01
Коломейцев - это очень средненький игрочишка. И тратить на него какие то силы Палыч просто не видел смысла. Хочешь играть, доказывай на тренировках, в игре , даже если тебя на несколько минут выпустили. А плакаться - это не есть хорошо, особенно после драки , которую ты абсолютно по делу проиграл. Некрасиво Шурик поступает, не по мужски.
Палыч - это легенда , это символ Локомотива, это монстр своего дела!!! А Саша игрок , которых на просторах нашей страны сотни тысяч.
Всем здоровья.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:59
Глядя на то, сколько своих воспитанников заиграли при Палыче, обида средненького игрока понятна.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:56
Семин давал результат, и это главное.
shlomo
shlomo
сегодня в 17:55
Ну вот почему все так....как только завершил карьеру, так давай языком чесать, как помелом...я даже не могу сказать о Саше, что это был "очень хороший игрок", чтобы критиковать Палыча....если (многое мы не знаем) Палыч и был не прав, то по крайней мере было видно, как от ратует за Локо и переживает каждой его неудачи...он построил "новую команду" и было видно, что это команда тренера, которая его уважала...жаль, что таких, как Палыч, которые не за "баблосы", а за честь клуба болели всем сердцем почти никого не осталось....
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:55
Сёмин давал результат, значит он был прав)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 17:53
Субъективная оценка Коломейцева. Возможно другой игрок был лучше на рассматриваемой позиции и не только с точки зрения Семина. Ну или просто при объявлении основного состава Семин забыл как у Коломейцева фамилия.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:52
А может надо в себе покопаться?
beefs
beefs
сегодня в 17:44
это понятное чувство...
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