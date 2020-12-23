Новый глава совета директоров «Локо» поблагодарил Кикнадзе и Мещерякова

Новый глава совета директоров московского «Локомотива» Александр Плутник выразил благодарность за работу Анатолию Мещерякову, чей пост он занял, а также экс-гендиректору клуба Василию Кикнадзе.

Благодарим за проделанную работу бывших коллег по совету директоров. Под председательством Анатолия Мещерякова «Локомотивом» было выиграно множество титулов, он покинул совет в связи с переходом на новую работу. Кроме того, хочу сказать слова благодарности Василию Кикнадзе, который многое сделал с точки зрения оптимизации внутриклубных управленческих процессов, а также за его участие в проектах реконструкции базы в Баковке и отделения академии в Перово.