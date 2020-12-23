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Новый глава совета директоров «Локо» поблагодарил Кикнадзе и Мещерякова

сегодня, 21:57

Новый глава совета директоров московского «Локомотива» Александр Плутник выразил благодарность за работу Анатолию Мещерякову, чей пост он занял, а также экс-гендиректору клуба Василию Кикнадзе.

Благодарим за проделанную работу бывших коллег по совету директоров. Под председательством Анатолия Мещерякова «Локомотивом» было выиграно множество титулов, он покинул совет в связи с переходом на новую работу. Кроме того, хочу сказать слова благодарности Василию Кикнадзе, который многое сделал с точки зрения оптимизации внутриклубных управленческих процессов, а также за его участие в проектах реконструкции базы в Баковке и отделения академии в Перово.

Ранее «Локомотив» объявил об уходе Кикнадзе и Мещерякова.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
сегодня в 22:23
Смею предположить, что болельщики "Локомотива", тоже очень "благодарны" данной парочке за "проделанную работу". А в выигранных титулах заслуга слегка другого человека на мой субъективный взгляд. Хотя понятно, дежурные фразы благодарности от преемника никто не отменял.
Faustello
Faustello
сегодня в 22:11
drug01
drug01
сегодня в 22:10
Как это все противно......
Cat01
Cat01
сегодня в 22:07
Не долго музыка играла.... Зачем убрали Семина?????
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