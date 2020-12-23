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Наумов: «Деньги „Зенита“ идут во вред всему российскому футболу»

сегодня, 16:15

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал финансовое положение «Зенита».

У «Зенита» с деньгами нет серьезных проблем. А вот с эффективностью их использования… Например, приобретение Малкома год назад за такую сумму (40-45 миллионов евро) себя пока не оправдало. В клубе нужно много чего исправлять. К «Зениту», на мой взгляд, применим другой постулат — деньги портят команду.

Весь вопрос в эффективности использования самого большого бюджета среди российских клубов. Эти деньги идут во вред всему российскому футболу. «Зенит» уже сколько игроков, грубо говоря, «перемолол», а с новой трактовкой лимита их станет, думаю, больше внутри РПЛ. Многие сидят на лавке. Теряют тонус, форму, мотивацию, квалификацию, получая солидные зарплаты. Потом немногие возвращаются на прежний уровень. Новосельцев, Цаллагов, Юсупов… Этот список можно продолжать…

Болельщики «Зенита» титулами исключительно внутри страны точно не будут довольны! Питерцы могут без особых проблем добраться до второй звезды. И в этом сезоне вряд ли кто-то сможет помешать «Зениту» выиграть чемпионат. На длинной дистанции с такими возможностями они будут первыми. Однако стремиться нужно к успехам в Европе. Если не ставить задач в Лиге чемпионов, тогда я вообще не вижу смысла в существовании такого клуба.

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Все комментарии
nactux
nactux ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 19:36
Сам понял чего написал?
Мы не платим налог за нефть ?!? Это лукойл качая нефть в России не платит налоги в России!!!
Мы не платим и налог на газ (раз уж налог на нефть не платим) а Газпром платит налоги именно в России!!!
если по твоему нефть общая и не может пренадлежать одному государству ,то почему газ тогда может принадлежать одному государству?!? несостыковочка...
LOpp
LOpp
сегодня в 19:34
вот все говорят, что Зенит тратит много денег на трансферы, НО! зато Зенит тратит на аренду стадиона всего 1 рубль в год.
ну что, съели хейтеры?
nactux
nactux ответ морозз (раскрыть)
сегодня в 19:29
В Санкт-Петербурге в каждом районе по паре спорткомплексов построили..
Газпром спонсирует несколько детских спорт школ...Платит налоги в России..
А что сделал лукойл спартака?!? Даже налоги не платят в России !!!
nactux
nactux ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 19:25
Какие евро кубки есть у спартака ?!?
nactux
nactux ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 19:23
Что значит частные деньги ?!?
Честно такие суммы никогда не заработать (исключение единицы и не у нас)..
тот же галицкий наверно со степендии откладывал и с з\п + родители с пенсии помогли...не смешите!!!
nactux
nactux ответ Qatar Airways (раскрыть)
сегодня в 19:20
алигархи и чиновники все ворье до единого...
газпром владеет 49% акций,а 51% у государства...
спонсирует Зенит со своей части прибыли и наивно полагать,что если бы не спонсировали Зенит то деньги пошли бы народу...
так же газпром платит налоги в России (в отличие от лукойла который вообще не платит налогов в России)...
билеты на поезда ржд по стране дороже чем авиа на другой континент...и много чего локо добился в европе ,да и в рпл?!?
можно долго продолжать про все (типа) топ клубы рпл...
Igo0rek
Igo0rek ответ kolpankolpan (раскрыть)
сегодня в 19:12
Спартак живет за счет частной(!) компании Лукойл, ты не платишь налоги за эту нефть, если только не заправляешься на их заправках. А Газпром компания, контрольный пакет акций которой, принадлежит государству. Мне кажется любому здравому человеку должна быть понятна разница. А нефть это продукт планеты Земля, а не личное достояние стран.
nactux
nactux ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 19:09
магнит и подобные заведения скоро закроют и твои волы помиру пойдут....
nactux
nactux ответ за (раскрыть)
сегодня в 19:07
А Зенит ли это начал?!?
ekliziast
ekliziast
сегодня в 18:49
    Kaguzuti
    Kaguzuti
    сегодня в 18:47
    Какую чушь несет товарищ, будто в богатой тарасовке только побывал.
    Пpoтив всех
    Пpoтив всех ответ iri13 (раскрыть)
    сегодня в 18:41
    Народ - сила, снимут и зенит!
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 18:41
    А чего ты влезаешь в дела другого клуба, Николай? Тем более, это финансовая сторона) Думай лучше о том, как бы Локомотив был в плюсе и не стал убыточным клубом.
    за
    за ответ За адекватность (раскрыть)
    сегодня в 18:38
    Я бы сделал немного иначе: установил бы некий футбольный "МРОТ", а все остальные выплаты по результатам, которые необходимо отразить в контракте игрока. Идея, возможно, сырая и несовсем удобоваримая, но суть моего отношения к любым игрокам от мира футбола, невзирая на клубные пристрастия, такова.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 18:36
    Ну во-первых...ни разу не видел купюру с надписью "Деньги Зенита"...

    Потом ...к чему в один винегрет мешать РПЛ и игры в европах....
    С таким же успехом можно не видеть смысла в существовании команд-лидеров 50-ти стран в Европе....ибо успеха в ЛЧ (взять за последние 15 лет) добиваются всё равно лишь 4 страны...)))

    Всегда с уважением относился к Николаю Алексеевичу....и тем более удивлён его нынешним рассуждениям и разделением денег на злые "деньги Зенита" и добрые "деньги не Зенита"..)))

    Всё гораздо проще....
    Профессионалов нет...при чём не в только в Зените...вообще Лига скудеет на людей "от футбола"....одни менеджеры и "бюджетоосваивальщики"...
    Отсюда и "феерия и кураж" всех наших команд в европах...16 игр - 0 побед...
    Можно конечно "всех собак" навешать на "деньги Зенита" и мифическую "империю Зла"...но какое отношение Зенит имеет к тому что привело Локо и Краснодар в центр таблицы...к тому что в Спартаке каждый нечётный понедельник увольняют тренера...что ЦСКА одерживает одну победу в 9-ти последних матчах - мне непонятно.....

    Зенит сам "расплачивается" за отсутствие профи в руководстве и штабе команды отсутствием результатов в Европе.....
    Но утверждать что Зенит виновник неудачных периодов в остальных клубах - не серьёзно...
    Хотя - так проще....чуть что не получилось...завсегда же можно списать бардак и саботаж в любом клубе - на "деньги Зенита"...)))
    На том и остановимся....
    Ибо и Зениту по-боку от этих "сказок" ...и остальным хоть какие то "оправдашки"...)))
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 18:33
    Деньги есть....ума не надо! 🤗
    За адекватность
    За адекватность ответ за (раскрыть)
    сегодня в 18:31
    Я Вам выскажу свое мнение, возможно оно Вам покажется утопическим. Глядя на результаты наших клубов в ЕК последние два сезона, и что наверное важнее на игру которую они показывают, я бы вообще установил в клубах потолок зарплат футболистам условно 5 000 у.е. в месяц максимум, и пусть они себе ходят дальше пешком по полю. Возможно в таком случае и разговоров на все эти темы поубавилось.
    за
    за ответ За адекватность (раскрыть)
    сегодня в 18:27
    Взаимно!
    Всегда рад пообщаться с Вами.
    Удачи и здоровья в это непростое время!
    За адекватность
    За адекватность ответ за (раскрыть)
    сегодня в 18:23
    Да никаких обид. Всегда приятно общаться с людьми, способными вести диалог в адекватном русле.
    за
    за ответ За адекватность (раскрыть)
    сегодня в 18:18
    Ну, а Зенит, действительно, непомерно задрал планку стоимости игроков на трансферном рынке и включил в опцию баснословные оклады для игроков.
    за
    за ответ За адекватность (раскрыть)
    сегодня в 18:16, ред.
    Исходя из логики, я понял именно так! )
    Извините, не хотел Вас обидеть!
    killerman77
    killerman77
    сегодня в 18:16
    очередная обиженка
    За адекватность
    За адекватность ответ за (раскрыть)
    сегодня в 18:14
    Господин Наумов высказался о каких-то задачах, которые должен ставить перед собой "Зенит" в ЛЧ исходя из того, что он много тратит. Я "ПСЖ" привел в качестве примера. Если уж флагман более сильного чемпионата, тратя несоизмеримые суммы по сравнению с "Зенитом" на трансферы не в состоянии добиться основной цели, то о каких задачах речь в ЛЧ может быть для "Зенита"? К сожалению для наших клубов в ЛЧ главное участие. Если Вы видите в этом сравнение "Зенита" и "ПСЖ", пусть будет так.
    Пpoтив всех
    Пpoтив всех
    сегодня в 18:06
    Вопрос конечно риторический, но откуда у зенита деньги?? С наших с вами карманов! А то "деньги зенита".. Аж слух режет.
    за
    за ответ За адекватность (раскрыть)
    сегодня в 18:01, ред.
    Разве это не Ваше сообщение в теме о Зените:
    "...Сколько вбухало "ПСЖ" денег в клуб с задачей выиграть ЛЧ? И только в прошлом году вышли в финал, а до этого вылетали в 1/8, максимум в 1/4..."
    За адекватность
    За адекватность ответ за (раскрыть)
    сегодня в 17:57
    Где Вы в моем посте увидели сравнение "ПСЖ" и "Зенита"?
    iri13
    iri13 ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
    сегодня в 17:54
    Зато паравозы таки сняли Кикнадзе. Народ - сила!
    zooveterinar
    zooveterinar
    сегодня в 17:53
    Может народные деньги???!!! Откуда они у зенита ,??? У к зенита что польшие победы, или обалденая трансферная политика???
    за
    за ответ За адекватность (раскрыть)
    сегодня в 17:50
    Сравнил ПСЖ с Зенитом. Смешно! Где ПСЖ и что есть Зенит? ))
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 17:45, ред.
    Лет через 100 когда газ станет никому не нужен вся страна вместе с ФК зенит канет в небытие...
    А чиновники достанут свои вторые гражданства и спокойно свалят в свои заграничные особняки.
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