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Акинфеев отреагировал на слухи о возможном участии в выборах в Госдуму

сегодня, 18:22

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев на своей странице в инстаграме отреагировал на новость о его возможном выдвижении кандидатом в депутаты Государственной думы от партии «Единая Россия».

«Единственная партия, в которой я состою», — написал Акинфеев в публикации с фотографией, на которой он прикладывает палец к эмблеме ЦСКА, добавив хэштег #неверьтеслухам.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 19:55
Респект, ещё больше зауважал
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 19:44
Болтун -- находка для шпиона)))))))))))))))
Без обид, просто шутка.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 19:42
Есть такая партия ЦСКА и члены её мы, болельщики .Браво капитан, УВАЖЕНИЕ !!!!!
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 19:37
В ГД это не на воротах стоять! Там головой думать не надо!
arzamas
arzamas
сегодня в 19:36
Молодца!
Достойный ответ достойного человека.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 19:35
Партия "ЦСКА", нам важен каждый голос!

Обещания партии:
1) Выиграть к 2030 году Лигу Чемпионов.
2) Подписать к 2025 году Месси или Роналду.
3) Вырастить к 2027 году собственного Мбаппе.
4) Продлить Акинфеева до 2040 года!))
5) Построить мавзолей для Газаева.
shlomo
shlomo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 19:32
Никто гадости про него не писал....не нужно передергивать....была новость, были и комментарии (пока никто ее не опровергнул)...сейчас эта другая новость...из которой можно понять Игоря....все.... и разговор на эту тему закрыт!
The Frei
The Frei ответ liverpool-today (раскрыть)
сегодня в 19:32
Как говорится: деньги не пахнут.
praporchik zadov
praporchik zadov
сегодня в 19:23
Да это супер!...с кем угодно только не с Единой россией...
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 19:23
Такой партии нет)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:12
А в Думе платят больше.
Особенно ЕдРоссам...
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
сегодня в 19:10
А это точно он? Непохож:)
Faustello
Faustello
сегодня в 19:06
Прям от сердца отлегло!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 19:03
Можно снисходительно посмотреть на нелепо пропущенный гол, можно простить неудачную игру на выходе, но идти в депутаты от партии "Единая Россия" - от этого уже никогда не отмыться. Игорь, мы с тобой!
Happyboy Barca
Happyboy Barca
сегодня в 18:59
фууу , ино агент, отныне ты не будешь иметь духовные скрепы
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:54
На воротах стоял, там будет сидеть.
Futurista
Futurista
сегодня в 18:54, ред.
Еще бы сказал что на Hyundai ездит)...и показал чуть выше пальцем...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:50
Молодец Игорь. Едроссы прикрываются популярными людьми, причем не спрашивая их согласия.
drug01
drug01
сегодня в 18:44
Так поступает только истинный армеец
Сантус
Сантус
сегодня в 18:43
Значит с умом,а главное с совестью всё в порядке.Я почему то даже не сомневался...)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 18:41
А сколько здесь на этом сайте изгалялось!!! Лишь бы какую либо гадость пустить про настоящего спортсмена , лучшего вратаря РФЫ 21 века и прекрасного человека. Стыдно , господа недоброжелатели!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:35
Игорян красава!
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 18:34
Красава, это в наше то время каким надо быть отморозком, чтоб так зашквариться
Александр Нeвский
Александр Нeвский
сегодня в 18:33
Что? Вайлдбериз?
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:31
Вот, вот...не верьте слухам!!!
shlomo
shlomo
сегодня в 18:27
Молодца Игорь!!!!...теперь нужно впиндюрить тех, кто эту утятину распускает...
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