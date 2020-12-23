Акинфеев отреагировал на слухи о возможном участии в выборах в Госдуму

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев на своей странице в инстаграме отреагировал на новость о его возможном выдвижении кандидатом в депутаты Государственной думы от партии «Единая Россия».
«Единственная партия, в которой я состою», — написал Акинфеев в публикации с фотографией, на которой он прикладывает палец к эмблеме ЦСКА, добавив хэштег #неверьтеслухам.
Без обид, просто шутка.
Без обид, просто шутка.
Достойный ответ достойного человека.
Достойный ответ достойного человека.
Обещания партии:
1) Выиграть к 2030 году Лигу Чемпионов.
2) Подписать к 2025 году Месси или Роналду.
3) Вырастить к 2027 году собственного Мбаппе.
4) Продлить Акинфеева до 2040 года!))
5) Построить мавзолей для Газаева.
Обещания партии:
1) Выиграть к 2030 году Лигу Чемпионов.
2) Подписать к 2025 году Месси или Роналду.
3) Вырастить к 2027 году собственного Мбаппе.
4) Продлить Акинфеева до 2040 года!))
5) Построить мавзолей для Газаева.
Особенно ЕдРоссам...
Особенно ЕдРоссам...