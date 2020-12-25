Широков в суде заявил, что находится на грани нищеты

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова, рассказал, что бывший футболист сборной России Роман Широков предоставил в суд документы, по которым в последние месяцы он работает заместителем генерального директора в юридической компании.
У нас заявлен иск о возмещении морального вреда в 500 тысяч рублей. Широков предъявил документы, что он стал работать за 50 тысяч в месяц. С учетом того, что его семья, как он утверждает, составляет 8 человек с ним вместе, он находится на грани нищеты.
При этом на нем богатейший особняк в Истринском районе, несколько иномарок и так далее. Поэтому суд будет решать, какие обеспечительные меры принимать.
Но ведь адвокатом терпилы была озвучена сумма, за которую он готов был бы заткнуться
Если интересует вопрос исключительно справедливого наказания, тогда максимально возможный срок без всякой компенсации.
Но ведь адвокатом терпилы была озвучена сумма, за которую он готов был бы заткнуться
Если интересует вопрос исключительно справедливого наказания, тогда максимально возможный срок без всякой компенсации.
Живём, как в параллельных мирах. Друг друга не понимаем и не стремимся понять.
Потому так и живём...
Живём, как в параллельных мирах. Друг друга не понимаем и не стремимся понять.
Потому так и живём...
Терпиле, как сообщают закрытые источники, была предложена нормальная сумма компенсации (далеко не 500К). Но он захотел вдвое больше. Теперь Рома получит условку, а терпила в несколько раз меньшую сумму, чем ему предлагали.
Хотя Рома и повел себя как быдло, но терпиле совесть тоже надо иметь. Теперь стал посмешищем для окружающих и с судейством, видимо, скоро завяжет.
Терпиле, как сообщают закрытые источники, была предложена нормальная сумма компенсации (далеко не 500К). Но он захотел вдвое больше. Теперь Рома получит условку, а терпила в несколько раз меньшую сумму, чем ему предлагали.
Хотя Рома и повел себя как быдло, но терпиле совесть тоже надо иметь. Теперь стал посмешищем для окружающих и с судейством, видимо, скоро завяжет.
Питерская Кончита Вурст.
Питерская Кончита Вурст.
Ответа пока не было. Или я пропустил что то...
Ответа пока не было. Или я пропустил что то...