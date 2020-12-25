Широков в суде заявил, что находится на грани нищеты

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова, рассказал, что бывший футболист сборной России предоставил в суд документы, по которым в последние месяцы он работает заместителем генерального директора в юридической компании.

У нас заявлен иск о возмещении морального вреда в 500 тысяч рублей. Широков предъявил документы, что он стал работать за 50 тысяч в месяц. С учетом того, что его семья, как он утверждает, составляет 8 человек с ним вместе, он находится на грани нищеты.

При этом на нем богатейший особняк в Истринском районе, несколько иномарок и так далее. Поэтому суд будет решать, какие обеспечительные меры принимать.