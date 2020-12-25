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Широков в суде заявил, что находится на грани нищеты

сегодня, 11:21

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова, рассказал, что бывший футболист сборной России Роман Широков предоставил в суд документы, по которым в последние месяцы он работает заместителем генерального директора в юридической компании.

У нас заявлен иск о возмещении морального вреда в 500 тысяч рублей. Широков предъявил документы, что он стал работать за 50 тысяч в месяц. С учетом того, что его семья, как он утверждает, составляет 8 человек с ним вместе, он находится на грани нищеты.

При этом на нем богатейший особняк в Истринском районе, несколько иномарок и так далее. Поэтому суд будет решать, какие обеспечительные меры принимать.

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Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ arsena1 (раскрыть)
сегодня в 12:49
Срок так и так будет условный. Но имхо одно дело - просто взять деньги, другое дело - взять даже, может, меньшие деньги (или даже не взять), но довести дела до суда.
stavr74
stavr74
сегодня в 12:48
А у меня ничего нет, я голодранец
Ravshan878
Ravshan878 ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 12:47
Где Дашка там и Машка.Романчик отмажет.Якобы Никита спровоцировал инцидента.Да ещё пардон.Зависит от судьи.Кто больше мани отдаст,то победить.Так ли Дашюля.
DilloN
DilloN
сегодня в 12:42
Предлагаю начать сбор средств для поддержки нищенствующего Широкова.
arsena1
arsena1 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 12:39
Разница огромная
Но ведь адвокатом терпилы была озвучена сумма, за которую он готов был бы заткнуться
Если интересует вопрос исключительно справедливого наказания, тогда максимально возможный срок без всякой компенсации.
berda2003
berda2003
сегодня в 12:33
как раньше говорили: долго катился по наклонной и докатился до суда... позор российскому футболу!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:29
Видимо, широковское понятие нищеты сильно отличается от реальной. У него "денег остался последний чемодан", а простому работяге на булку с маслом не всегда хватает.
Живём, как в параллельных мирах. Друг друга не понимаем и не стремимся понять.
Потому так и живём...
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ arsena1 (раскрыть)
сегодня в 12:28
Да какая разница. Ну не 500к. Твоя позиция опять же что он должен был взять и заткнуться
arsena1
arsena1 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 12:27
ты так торопился написать мне ответ, что не осилил внимательно прочитать
d_fincher
d_fincher
сегодня в 12:26
Ну вот же, вот школа зенитовская.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ arsena1 (раскрыть)
сегодня в 12:18
Ты сам же противоречишь себе в посте, намекаешь, что судья должен был все съесть, заткнуться и взять 500к, и называешь его терпилой за то, что он не стал терпилой)
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 12:16
Сидеть он не будет в любом случае, прокурор запросил только ограничение свободы, а не лишение, он просто еще и платить не хочет)
Futurista
Futurista
сегодня в 12:16
arsena1
arsena1
сегодня в 12:15
Почему-то все комментируют официальные заявления и суммы. При этом реальная ситуация несколько иная.
Терпиле, как сообщают закрытые источники, была предложена нормальная сумма компенсации (далеко не 500К). Но он захотел вдвое больше. Теперь Рома получит условку, а терпила в несколько раз меньшую сумму, чем ему предлагали.
Хотя Рома и повел себя как быдло, но терпиле совесть тоже надо иметь. Теперь стал посмешищем для окружающих и с судейством, видимо, скоро завяжет.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:15
Рома решил, что лучше отсидеть, чем заплатить.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 12:06
Не позорился бы такими заявлениями. Сам себя ещё больше опускает. Никто не поверит что долларовый миллионер за 2-3 года всё спустил. А в то что он свои миллионы вложил в недвижимость и дорогие авто все поверят. А ещё Роман видимо утверждает что остальные 7 членов семьи не имеют дохода и он на свои 50 тысяч в месяц всех содержит
морозз
морозз
сегодня в 12:02
2 года поселений и штраф в размере 2 млн рублей, только так можно лечить эту быдлятину!
Tommy Lee 2
Tommy Lee 2
сегодня в 11:57
Пускай имущество описывают.
Я на стреме
Я на стреме ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 11:53
....выходил за поясом, пришёл в наручниках)
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 11:53
Широков всегда был быдлом и в очередной раз позволил нам в этом убедиться.
Питерская Кончита Вурст.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Я на стреме (раскрыть)
сегодня в 11:52
Тем более там можно выхватить сильнее, чем дал судейке. Так что туда лучше Роме не соваться. Хотя его вызывал на бой по правилам ММА какой-то из бывших судей.
Ответа пока не было. Или я пропустил что то...
Faustello
Faustello ответ Я на стреме (раскрыть)
сегодня в 11:50, ред.
И дружбан Тихонов телетрансляцию сорвал!))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:49
Если бы человек искренне раскаялся в содеянном и попытался всеми возможными способами загладить свою вину, он, имея "богатейший особняк и несколько иномарок", всегда нашёл бы способ наскрести по сусекам указанную в иске сумму - несчастные 500 тыс. деревянных рубликов. Жалобы Широкова на нищету свидетельствуют о его скарёдности и нежелании признать вину. В общем, недалёкий, упёртый тип.
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 11:48
Не знаю как вам, но по мне, так это просто плевок в лицо всем нам от этого быдла. Такие как Широков человеческих слов уже не понимают, это полностью конченный человек и подходить к нему нужно не с позиции разума, а разговаривать на его же языке.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Я на стреме (раскрыть)
сегодня в 11:48
Вообще Рома защищал титул гоповатого быдлана, которым всегда был, и с успехом это сделал.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 11:48
Надо Федуну с Газпромом скинуться и купит легенде Зенита и Спартака пачку «Доширака».
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 11:48
Правильно, Широков чувствует себя ущемленным. Он ведь работал недавно министром спорта Московской области или замом министра... По идее, по статусу сейчас положен был бы суд о том, что своим лицом Данченков избил его ноги. А раз судят Бананамаму, то Рома еще не принадлежит к той российской верхушке, для которой есть свой закон. Вот Рома и чувствует себя нищебродом.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:47
Ромка красавчик,дай ему на бигты и йод и пусть катится!
нечитайло
нечитайло
сегодня в 11:46
Бедные овцы
beefs
beefs
сегодня в 11:45
ха, ха, ха, что бы все так нищенствовали...
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