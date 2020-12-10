В отношении «Тамбова» вновь возбуждено административное дело

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вчера, 15:21

Прокуратура Октябрьского района Тамбова сообщает, что в отношении ФК «Тамбов» возбуждено дело об административном правонарушении за невыплату по контрактным обязательствам.

Прокуратура пришла к выводу, что клуб нарушает статью 56 Трудового кодекса РФ , по которой работодатель обязан своевременно и в полном объеме выплачивать заработную плату.

«Тамбов» за сентябрь и октябрь 2020 года недоплатил своим сотрудникам почти 118 миллионов рублей.

Ранее «Тамбов» уже был наказан за аналогичное правонарушение.