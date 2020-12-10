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В отношении «Тамбова» вновь возбуждено административное дело

вчера, 15:21

Прокуратура Октябрьского района Тамбова сообщает, что в отношении ФК «Тамбов» возбуждено дело об административном правонарушении за невыплату по контрактным обязательствам.

Прокуратура пришла к выводу, что клуб нарушает статью 56 Трудового кодекса РФ, по которой работодатель обязан своевременно и в полном объеме выплачивать заработную плату.

«Тамбов» за сентябрь и октябрь 2020 года недоплатил своим сотрудникам почти 118 миллионов рублей.

Ранее «Тамбов» уже был наказан за аналогичное правонарушение.

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Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:31
"Пить так пить!",-сказал котёнок,когда несли его топить!
За адекватность
За адекватность
вчера в 17:14
По ходу пьесы, до зимнего перерыва дотянут, а дальше как говорил Арамис: " Как лицо духовное я отпускаю Вам все Ваши грехи. Умрите с миром." Жаль болельщиков конечно. Но некоторым кричащим о необходимости увеличения команд в чемпионате может стоит призадуматься.
Petergoff
Petergoff
вчера в 16:44
Лучше бы, за слив матча спартаку.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:39
Горе Тамбов. Без денег , без стадиона....И зачем такие муки, во имя ЧЕГО ???
ДСА
ДСА
вчера в 15:45
Шансов раскрутиться у Тамбова нет.
shlomo
shlomo
вчера в 15:28
Скорее всего снимутся с чемпа
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